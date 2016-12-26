Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Торговые сети Алматы в преддверии Нового года запустили скидки до 60%, сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

"В преддверии праздничных дней торговые сети Алматы запустили новогодние акционные предложения. Все 13 торговых сетей Алматы, в которых работают 120 магазинов, организовали скидки более чем на 150 позиций от 19% до 60%. К скидочным товарам преимущественно относятся продукты питания", - проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

В частности, супермаркет "Магнум" определил товары со скидкой из 42 позиций. До запуска акции картофель белый (Казахстан) стоил 89 тенге, со скидкой - 65 тенге; подсолнечное масло "Маслозавод №1" 5 литров - 2269 тенге, со скидкой - 1849 тенге; сметана "Adal" (10% жирности, 380 гр.) - 365 тенге, со скидкой - 255 тенге; сливочное масло "Жайлау" облегченное - 129 тенге, со скидкой - 89 тенге; колбаса сервелат "Сава" - 1139 тенге, со скидкой - 629 тенге и др.

Кроме того, в супермаркете "Carrefour" действуют скидки до 58% на продукты питания, средства гигиены и текстиль, в сети "Реалист" - от 19% до 45%. Вместе с тем, в торговой сети "Рамстор" действует система скидок "выходного дня". Так, алматинцы могут приобрести товары в супермаркете "Рамстор" субботу и воскресенье дешевле до 50%, заключили в управлении.

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