Торговля Казахстана со странами ЕАЭС сократилась на 11,6%

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - В январе - сентябре 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза сократилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Комитета по статистике, в январе - сентябре 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 13 706,6 млн долларов США, в том числе экспорт - 3819,5 млн долларов США (уменьшился на 16,5%), импорт - 9887,1 млн долларов США (уменьшился на 9,6%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,3%, Кыргызскую Республику - 4,1%, Республику Беларусь - 3,5%, Республику Армения - 0,1%", - отметили в ведомстве.

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