Товарооборот Казахстана и Башкортостана планируется довести до 1 млрд долларов

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УФА. 19 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с главой Башкортостана Радием Хабировым и принял участие в казахстанско-башкирском деловом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам 10 месяцев этого года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 305 млн долларов. Этот показатель выше допандемийного уровня на 10,3%. В предстоящие годы стороны намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов", - говорится в сообщении на сайте главы казахстанского правительства.

Аскар Мамин и Радий Хабиров приняли участие в деловом форуме "Казахстан - Башкортостан", который собрал руководителей госорганов, регионов и представителей деловых кругов двух республик.

В рамках форума подписаны восемь инвестиционных и коммерческих контрактов в сферах химической и текстильной промышленности, машиностроения, АПК, а также консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли.

Наиболее значимым документом стало подписанное соглашение о создании совместного предприятия между АО "Каустик" и АО "Башкирская содовая компания". В рамках СП будут реализованы проекты общим объемом до 1 млрд долларов на территории Казахстана и России. Будет обеспечено производство каустической соды, гипохлорита натрия, хлора, соляной кислоты, двуокиси титана и другой химической продукции. Более того, будет налажено единственное в СНГ производство оксихлорида циркония.

В рабочей поездке приняли участие министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, энергетики - Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов - Сериккали Брекешев, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Западно-Казахстанской области - Гали Искалиев, представители деловых кругов.