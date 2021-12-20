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Товарооборот Казахстана и Башкортостана планируется довести до 1 млрд долларов

19.12.2021, 10:29 25771
Товарооборот Казахстана и Башкортостана планируется довести до 1 млрд долларов
Фото: primeminister.kz
УФА. 19 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с главой Башкортостана Радием Хабировым и принял участие в казахстанско-башкирском деловом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам 10 месяцев этого года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 305 млн долларов. Этот показатель выше допандемийного уровня на 10,3%. В предстоящие годы стороны намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов", - говорится в сообщении на сайте главы казахстанского правительства.

 
Аскар Мамин и Радий Хабиров приняли участие в деловом форуме "Казахстан - Башкортостан", который собрал руководителей госорганов, регионов и представителей деловых кругов двух республик.
 
В рамках форума подписаны восемь инвестиционных и коммерческих контрактов в сферах химической и текстильной промышленности, машиностроения, АПК, а также консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли.
 
Наиболее значимым документом стало подписанное соглашение о создании совместного предприятия между АО "Каустик" и АО "Башкирская содовая компания". В рамках СП будут реализованы проекты общим объемом до 1 млрд долларов на территории Казахстана и России. Будет обеспечено производство каустической соды, гипохлорита натрия, хлора, соляной кислоты, двуокиси титана и другой химической продукции. Более того, будет налажено единственное в СНГ производство оксихлорида циркония.
 
В рабочей поездке приняли участие министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, энергетики - Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов - Сериккали Брекешев, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Западно-Казахстанской области - Гали Искалиев, представители деловых кругов.
 

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Кредитование сева в РК просят увеличить на 80 млрд тенге

19.12.2021, 19:45 12811
Кредитование сева в РК просят увеличить на 80 млрд тенге
Фото: Сергей Буянов, Eldala.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - Финансирование посевной следующего года вызывает проблемы у фермеров, кредитование сева просят увеличить, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с ростом всех издержек в 1,5-2 раза (ГСМ, запчасти, удобрения, гербициды) остро встает вопрос оборотных средств. Многим их взять негде, кроме как в Аграрной кредитной корпорации, пишет Eldala.kz.
 
Однако ресурсы корпорации ограничены: в нынешнем сезоне объем выделенных АКК из бюджета средств составил 70 млрд тенге. Такая же сумма запланирована и на 2022-й. Объем финансирования не меняется с 2020 года, и его покупательская способность за это время снизилась в 2,5 раза.
 

Мы просим увеличить финансирование фермеров до 150 млрд тенге", - рассказал Евгений Карабанов - экспер, официальный представитель Зернового союза Казахстана.

 

Минсельхоз сказал, что будет заниматься этой темой. Почему бы и нет, это ведь возвратные деньги, причем на короткий срок. Другой вопрос, что в бюджет уже заложены только 70 млрд и правительству нужно задействовать какие-то механизмы по привлечению финансирования. Это может быть трансферт из Нацфонда, или холдинг "Байтерек" может разместить облигации, которые выкупит Нацбанк. В конце концов, есть резервный фонд правительства. В масштабах государства сумма эта относительно небольшая, но для фермеров - критически важная".

 
Из-за роста цен на газ стоимость минеральных удобрений выросла в два раза. Кроме того, запчасти к сельхозтехнике подорожали в связи с ростом цен на металл. Семена подорожали на 20-30% в связи с общим ростом цен на сельхозпродукцию. Кроме того, цены на дизтопливо выросли со 187 тенге/литр весной 2021 года до 317 осенью.
 

В ряде регионов снизились цены на социально значимые продукты

18.12.2021, 12:52 62671
В ряде регионов снизились цены на социально значимые продукты
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,1%. Зафиксировано снижение в Туркестанской области на 0,6%, в столице на 0,3%, Шымкенте и Мангистауской области на 0,2%, Алматы и Карагандинской области на 0,1%, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Продолжается снижение цен в целом по республике на овощную продукцию. По остальным продуктам цены стабильны. 
 
В 2021 году законтрактовано 769,3 тысячи тонн продукции, в том числе 684 тысячи тонн мягкой пшеницы. На текущий момент поставлено 559 тысяч тонн или 72,7% от законтрактованного объема. 
 
К настоящему времени Агентство по защите и развитию конкуренции направило 113 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований, заключило 192 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки. 
 
С 10 декабря Ассоциация яичных производителей Казахстана снизила цены на яйца куриные по всем птицефабрикам республики на 16% - с 37 тенге до 32-31 тенге за штуку. 
 
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов.
 

В РК в январе - ноябре производство сельхозпродукции сократилось на 2,5%

15.12.2021, 17:02 275491
В РК в январе - ноябре производство сельхозпродукции сократилось на 2,5%
Фото: ile-tany.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Казахстане объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - ноябре 2021 года составил 7005,6 млрд тенге, что на 2,5% меньше, чем в январе - ноябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, снижение объема производства продукции обусловлено уменьшением производства продукции растениеводства на 6,5%.

В растениеводстве отмечается снижение валового сбора урожая зерновых культур в ряде областей страны. Снижение объемов зерновых культур в январе - ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в Костанайской области на 27,7%, Акмолинской - на 22,5%, Северо-Казахстанской - на 17,9%.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - ноябре 2021 года составил 7005,6 млрд тенге, в том числе валовая продукция растениеводства - 4231,7 млрд тенге, валовая продукция животноводства - 2737,9 млрд тенге, услуги в области сельского хозяйства - 9,1 млрд тенге, объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве - 1 млрд тенге, объем продукции (услуг) в лесном хозяйстве - 14,5 млрд тенге, объем продукции (услуг) в рыболовстве и аквакультуре - 11,4 млрд тенге", - информирует статведомство.


 

Нацбанк: Годовая инфляция в стране замедлилась

15.12.2021, 15:35 282946
Нацбанк: Годовая инфляция в стране замедлилась
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В ноябре годовая инфляция в стране замедлилась. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ноябре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7% (в октябре - 8,9%). В 11 регионах инфляция замедлилась, в 4 регионах было зафиксировано ее ускорение, в 2 - осталась без изменения. Месячная инфляция в стране составила 0,7%, что ниже среднего уровня роста цен в ноябре за последние 5 лет (за 2016-2020 годы - 0,9%). Выше своей исторической нормы цены в ноябре текущего года выросли только в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях, составив 1,2% и 1,1% соответственно. В остальных регионах месячные темпы роста цен сложились возле среднеисторического уровня или выросли ниже среднеисторической нормы", - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.

 
По его словам, заметное замедление темпов роста месячной инфляции отмечено в Туркестанской, Карагандинской, Атырауской областях и городе Нур-Султане, которым свойственен более высокий рост цен в ноябре.
 

Темпы роста цен на продовольственные товары замедлились, составив 10,9%, (в октябре - 11,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (12,2%). Непродовольственные товары подорожали за год на 8,3% (в октябре - 7,8%). Максимальные значения зафиксированы в Карагандинской (9,3%), Акмолинской (9,2%) и Актюбинской (9,2%) областях, наименьшие - в Западно-Казахстанской области (7,4%). Цены на платные услуги в ноябре повысились на 6,4% (в октябре - 6,9%), выше общереспубликанского уровня цены повысились в Западно-Казахстанской области (7,7%), ниже - в Кызылординской области (5,2%)", - сообщил Осипов.

 
 

КТГ и NCOC подписали соглашение о работе по базовому проектированию этапа месторождения Кашаган

15.12.2021, 11:30 307996
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Оператор Северо-Каспийского Проекта, компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В." (NCOC) и АО "Национальная компания "КазТрансГаз" сообщили о подписании соглашения о совместной работе по базовому проектированию этапа 2А месторождения Кашаган в период 2022-2023 годы, предполагающего увеличение мощности по переработке сырого газа с месторождения Кашаган на 2 млрд кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Этап 2A предусматривает увеличение объемов добычи нефти ориентировочно на 50 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган за счет переработки двух миллиардов кубических метров сернистого газа в год", - сообщили в пресс-службе "КазТрансГаза".

 
Для реализации Этапа 2A оператору NCOC потребуется строительство двух газопроводов для транспортировки сернистого газа по существующей трассе: одного - с морского комплекса Кашаган до УКПНиГ (установка комплексной подготовки нефти и газа) "Болашак"; второго - от установки "Болашак" до газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на 1 млрд кубометров. Также предусматривается выполнение небольшого объема работ по модернизации существующих сооружений морского и наземного комплексов.
 
Проект предусматривает строительство нового ГПЗ по переработке сернистого газа мощностью до двух миллиардов кубических метров в год в дополнение к уже реализуемому проекту строительства ГПЗ на 1 млрд кубометров в год. 
 
По словам управляющего директора NCOC Оливье Лазара, сейчас КазТрансГаз осуществляет очень важный проект по увеличению перерабатывающих мощностей. 
 

Казахстанской газовой компанией предпринимаются в этом направлении очень большие шаги. В свете того, что роль газа с каждым годом возрастает и предстоит полный переход с угля на газ, нас ждет большая совместная работа. Сейчас мы находимся на важном этапе последующей разработки месторождения Кашаган. Отметим, что окончательное решение по Этапу 2A будет определено на основании результатов базового проектирования, которое надо выполнить в рамках подписанного соглашения", - сказал Оливье Лазар.

 
Реализация этого проекта окажет значительное влияние на социально-экономический рост Атырауского региона, будет способствовать приросту ресурсной базы газа и придаст стимулирующий эффект развитию экономики всего Казахстана, отметили в компании.

 

В Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника

15.12.2021, 11:21 312880
В Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника
Фото: rus.redtram.com
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника, соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства 13 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно приказу, с 15 декабря в Казахстане вводятся ограничения на вывоз следующих товаров:
 
- семена подсолнечника, дробленные или недробленые для посева, а также прочие семена подсолнечника, дробленные или недробленые, размер квоты - 125 тысяч тонн;
 
- сырое масло подсолнечное, нерафинированное в первичных упаковках нетто-объемом более или менее 10 литров, размер квоты - 110 тысяч тонн;
 
- прочее подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее, а также прочее масло подсолнечное рафинированное или нерафинированное и их фракции, размер квоты - 110 тысяч тонн.
 
Для получения квоты на вывоз товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны и страны Евразийского экономического союза заявителем подается заявка на получение квоты на вывоз товаров в установленной форме. Каждый заявитель подает только одну заявку на соответствующий месяц, говорится в приказе.

Действие приказа продлится до 1 июля 2022 года.
 
Как сообщалось ранее, межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на шесть месяцев, а также картофеля и моркови сроком на три месяца.
 
Также сообщалось, в Казахстане запретят вывозить отдельные виды лесоматериалов.
 
Напомним, что на полгода введен запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом. 
 

Зарплата работников бюджетной сферы вырастет с 1 января 2022 года

15.12.2021, 11:06 310897
Зарплата работников бюджетной сферы вырастет с 1 января 2022 года
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению правительства, тарифные ставки педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам с 1 января 2022 года в размере 1,75; с 1 января 2023 года - в размере 2,0.
 
Тарифные ставки работников управленческого, основного персонала государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам с 1 января 2022 года в размере 1,75; с 1 января 2023 года - в размере 2,0.
 
Тарифные ставки медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам: специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блок А, основной персонал блок В1, В2): с 1 января 2022 года в размере 2,63; с 1 января 2023 года - в размере 2,73.
 
Тарифные ставки гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: 
 
с 1 января 2022 года в размере 1,23;
 
с 1 января 2023 года в размере 1,45;
 
с 1 января 2024 года в размере 1,71;
 
с 1 января 2025 года в размере 2,0.
 

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе.

 

Мамин: Казахстан успешно преодолел экономические последствия COVID-19

14.12.2021, 17:31 393766
Мамин: Казахстан успешно преодолел экономические последствия COVID-19
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники заседания обсудили актуальные вопросы инвестиционной политики РК в контексте трансформации глобальной экономической повестки и переориентации ее фокуса на постпандемическое восстановление, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
По мнению Аскара Мамина, Казахстан смог успешно преодолеть экономические последствия COVID-19. 
 

По результатам 11 месяцев текущего года экономика не только вернулась к росту, но и превысила допандемические показатели производства. За январь-ноябрь рост ВВП составил 3,8%. На фоне активного восстановления экономики наблюдается рост притока прямых иностранных инвестиций. В первой половине 2021 года объем ПИИ в экономику РК увеличился более чем на 30%. Наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в таких отраслях, как информация и связь (в 9,4 раза), услуги по проживанию и питанию (на 66,1%), обрабатывающая промышленность (на 57,2%). Инвестиции в основной капитал в недобывающих секторах увеличились более чем на 11%. Динамичный рост инвестиций отмечается в секторах строительства (в 2,1 раза), обрабатывающей промышленности (+50,5%), сельском хозяйстве (+40,5%) и торговле (+34,2%). Большинство международных финансовых организаций ожидает, что экономика РК покажет рост до 4% в 2021 году и до 4,5% в 2022 году". 

 
В качестве приоритетных стратегических направлений посткризисного восстановления глава правительства назвал повышение промышленного потенциала экономики, содействие комплексной интеграции на глобальные рынки, развитие сельскохозяйственного потенциала, цифровизацию, повышение качества и доступности инфраструктуры. 
 
Он подчеркнул, что за прошедший год поддержаны предложения совета об устранении дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы от сжигания газа, а также оптимизации порога привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Совместно с СИИ также выработан новый инвестиционный инструмент - улучшенный модельный контракт в сфере недропользования, создан Межведомственный фронт-офис для оперативного взаимодействия с иностранными инвесторами в нефтегазовой отрасли по принципу "одного окна", сформирована постоянная рабочая группа по вопросам цифровизации.

Напомним, сегодня Аскар Мамин также доложил президенту о социально-экономическом развитии страны.  
 

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