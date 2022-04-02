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Товарооборот Казахстана с Китаем в январе достиг $1,4 млрд

01.04.2022, 11:44 14521
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ – Товарооборот Казахстана с Китаем в январе достиг $1,4 млрд, на 53,4% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Доля Китая в структуре товарооборота РК составила 16,1%. Объем экспорта в Китай в первом месяце текущего года превысил объем импорта. Экспорт вырос сразу на 77,9% за год, до $771,7 млн. Доля Китая от всего объема экспорта из РК составила 12,7%", - информирует finprom.kz.

 
Импорт в свою очередь увеличился на 31,8%, до $648,5 млн. Доля Поднебесной в совокупном объеме импорта в РК составила 23,8%.
 
Согласно анализу, обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 октября 2021 года составляли $13,5 млрд - на 0,4% больше, чем годом ранее. Показатель незначительно вырос после двухлетнего падения.
 
Аналитики уточнили, что большую часть средств китайские инвесторы направили в сферу обрабатывающей промышленности РК: $2,8 млрд к октябрю 2021 года, плюс 2,2% за год.
 
Среди популярных сфер также оказались транспорт и складирование ($2,6 млрд, минус 21,5% за год) и торговля и авторемонт ($2,1 млрд, плюс 20,3%).
 
Валовой приток прямых инвестиций от инвесторов из Китая за январь - сентябрь 2021 года достиг $1,5 млрд - сразу в 2,9 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 валовой приток китайских инвестиций сократился сразу на 57,7% за год, до $521,8 млн.
 

К 1 марта 2022 года в стране насчитывалось 1,5 тысячи действующих компаний с китайским участием - на 17,4% больше, чем годом ранее. Большая часть таких компаний занята в секторе оптовой и розничной торговли и авторемонта, в строительстве и горнодобывающей промышленности. В топ-5 сфер также вошли обрабатывающая промышленность и профессиональная, научная и техническая деятельность", - говорится в обзоре.

 

новости по теме

Сулейменов заявил о цели продемонстрировать европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России

01.04.2022, 16:19 8896
МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает РИА Новости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

(Цель визита. - Ред.)... продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", - заявил Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv.

 
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 

Контейнерный поезд с семенами подсолнечника отправлен из Павлодара в КНР

01.04.2022, 15:39 10066
Контейнерный поезд с семенами подсолнечника отправлен из Павлодара в КНР
Фото: АО НК КТЖ
ПАВЛОДАР. 1 АПРЕЛЯ - Контейнерный поезд с семенами подсолнечника вчера отправился в китайский город Ланьчжоу со станции Павлодар-Южный, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В составе поезда - 54 сорокафутовых контейнера. Состав проследует через пограничный переход Алашанькоу - Достык. Ранее по этому маршруту организовывались одиночные или групповые контейнерные отправки, сообщает пресс-служба КТЖ. 
 

Контейнерный поезд, груженный семенами подсолнечника, полностью сформирован из подвижного состава АО "Кедентранссервис". Масса груза - свыше 1400 тонн. Время в пути следования на маршруте в одну сторону составит 7 суток", - говорится в пресс-релизе.

 
В КТЖ подчеркнули, что доставка груза контейнерным поездом становится все популярнее у грузовладельцев, сокращаются их логистические затраты и время в пути. 
 

Отправка составов по данному маршруту станет ежемесячной", - говорит директор филиала АО "Кедентранссервис" по Павлодарской области Даурен Асанов. 

 
В компании отметили, что перевозка в контейнерах - универсальный вид транспортировки. Контейнер можно везти по железной дороге, затем автомобильным или морским путем, при этом обеспечивается надежная и безопасная доставка груза. 
 
Ранее сообщалось, что в РК растительное масло входит в список наиболее подорожавших продуктов питания. В их число также вошли фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, крупы, мясо и молоко. 
 
Также сообщалось, что на фоне роста цен на рафинированное подсолнечное масло сократилось его производство. 

В АЗРК основными причинами роста цен на масло назвали рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения у производителей запасов сырья урожая прошлого года; ориентацию цен на мировые; неурожай в Казахстане и в мире; увеличение стоимости закупа воды на 0,25 МРП; импортозависимость.

Между тем Россия с сегодняшнего дня и по 31 августа ввела запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с целью обеспечить внутренние потребности, сообщает РИА Новости

 

Казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом кризисе

01.04.2022, 13:35 12426
Казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом кризисе
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и 5 крупнейших энергокомпаний страны выступили с обращением к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Участники рынка заявили о наступающем кризисе в энергетическом секторе страны, переедет KAZAKHSTAN TODAY. 

На сегодняшний день энергетическая отрасль нашей страны сталкивается с большим количеством масштабных вызовов, вопросов и неопределенностей, как накопленных в предыдущие годы, так и вновь возникших. В настоящем обращении изложены основные позиции, которые, по мнению энергетических предприятий, являются наиболее актуальными. Необходимо отметить, что на текущий момент в Республике Казахстан наступает энергетический кризис", - говорится в тексте обращения направленного в адрес президента.


Авторы отмечают, что технологические аварии, произошедшие 20 и 26 марта на Петропавловской ТЭЦ, а также на Степногорской ТЭЦ, стали печальным подтверждением реальности оценок состояния дел в отрасли, которые содержатся в обращении КЭА и крупнейших энергокомпаний, говорится в материале ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация".
По мнению авторов обращения, которое было написано и направлено в Акорду еще 9 марта 2022 года, то есть до всех последних событий в отечественной электроэнергетической отрасли, ключевыми являются следующие системные причины:

Необходимость единообразного и последовательного государственного регулирования энергетической отрасли;

Потребность в стратегическом планировании в отрасли;

Дефицит мощности, рынок электрической мощности;

Тарифообразование и текущее тарифное регулирование;

Отсутствие инвестиционной привлекательности в отрасли;

Низкий уровень оплаты труда в отрасли;

Экологические и климатические инициативы в энергетической отрасли.
 
Так, в настоящий момент регулирование сферы энергетики осуществляют сразу 4 министерства -  энергетики, национальной экономики (МНЭ), экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР), а также индустрии и инфраструктурного развития (МИИР).

Ввиду отличающихся ведомственных приоритетов вышеуказанных государственных органов регулирование отрасли носит разнонаправленный и хаотичный характер, где задачи одного министерства прямо противоречат задачам другого", - говорится в тексте обращения. 


Например, Министерство энергетики в условиях существующего дефицита электрической мощности различными мерами стимулирует энергопроизводящие организации (ЭПО) увеличивать генерацию и ограничивает проведение плановых ремонтных работ на станциях с целью снижения дефицита электроэнергии. В это же время МЭГПР посредством уменьшения объема распределяемых квот и установления огромных штрафов за превышение объема выбросов, наоборот, вынуждает ЭПО снижать генерацию. Другим примером является инициатива МЭГПР (в соответствии с новым Экологическим кодексом) по установлению для ЭПО обязательства по внедрению наилучших доступных технологий (далее - НДТ). Затраты ЭПО на внедрение НДТ будут исчисляться десятками миллиардов тенге по каждому предприятию и это неминуемо приведет к росту тарифов, что прямо противоречит политике инфляционного сдерживания тарифов проводимой МНЭ. 
 
Сохраняя разнонаправленную модель регулирования, страну в целом и энергетику в частности ждут самые негативные сценарии, среди которых могут быть окончательная деградация отрасли и полная потеря энергонезависимости, неисполнение международных обязательств (таких как Парижское соглашение по климату), высокие и неконкурентоспособные тарифы, полная потеря квалифицированных кадров", - считают авторы обращения и предлагают сосредоточить функции регулирования отраслью по принципу "одного окна" в министерстве энергетики. 

Крайне тяжелая ситуация складывается в области стратегического планирования, особенно в сфере теплоэнергетики.

В последние годы дефицит тепловой энергии наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и других областях. Даже незамедлительное принятие мер по расширению действующих, строительству новых тепловых источников не позволит избежать имеющегося дефицита тепловой энергии, а непринятие срочных мер однозначно приведет к коллапсу в жизнедеятельности населенных пунктов. При этом, критичность ситуации по дефициту состоит в том, что в отличии от электроэнергии тепловую энергию практически невозможно импортировать откуда-либо", - констатируют авторы обращения. 

В частности, в документе приводятся данные, что дефицитным по теплу в настоящий момент является такой крупный областной центр, как Павлодар. По мнению участников рынка, "проблема дефицита тепловой энергии очевидна". Однако точных данных в масштабах всей страны нет, так как отсутствует тепловой баланс даже на краткосрочный период 5-7 лет. 

Централизованный государственный аудит тепловых инфраструктур (ТЭЦ, тепловые сети, котельные, насосные станции) не проводится и соответственно ни один из государственных органов на сегодня не понимает реальную ситуацию по тепловым мощностям", - отмечается в обращении в адрес президента.

Что касается рынка мощности то, согласно прогнозному балансу электрической энергии Единой электроэнергетической системы РК в период на 2022-2028 годы дефицит электрической энергии в текущем 2022 году составит 4,6 млрд кВт/ч, дефицит электрической мощности составит 1 327 МВт, дефицит регулировочной мощности 894 МВт. Указанный дефицит спрогнозирован с учетом ввода новых мощностей, как традиционных (2,6 млрд.кВт/ч), так и ВИЭ (2,0 млрд кВт/ч).

Кроме того, при повышении дефицита происходит увеличение перетоков из РФ. Даже в относительно благополучном периоде, в качестве компенсации за перетоки электроэнергии из РФ, только с 2015 по 2020 годы сумма затрат увеличилась более чем в два раза с 8,3 млрд тенге в 2015 году до 18,6 млрд тенге в 2020 году.

Не лучшим образом обстоит дело и с тарифообразованием, которое, по сути, сводится к "сдерживанию" тарифов и фактически дестимулирует участников рынка. Более того, система "сдерживания" выстраивается таким образом, что начинает угрожать безопасности системы. В частности, согласно Закону "Об Электроэнергетике" для получения индивидуального (инвестиционного) тарифа, принимаются только мероприятия по основному генерирующему оборудованию (турбоагрегаты, котлоагрегаты и генераторы). И не берутся для расчета затраты по строительству, реконструкции и обновлению сооружений, участвующих в технологическом процессе производства электро- и теплоэнергии.

Стоит отметить, что данные мероприятия (золоотвалы, дымовые трубы, градирни и пр.) являются наиболее затратными и важными, связанные с с эксплуатацией и надежностью работы электростанций. За счет тарифа на электрическую энергию такие работы не выполнить", - отмечают авторы обращения.  
 
Так же, КЭА и участники рынка, предлагают еще раз тщательно проанализировать экологическую политику в сфере энергетики. По их мнению, "декарбонизация значительно повысит цены во всех отраслях экономики, что при существующих доходах населения и рентабельности бизнеса может развалить экономику страны". Поэтому необходим коренной пересмотр политики в области экологии применительно к электроэнергетической отрасли, чтобы такая политика отвечала реальному положению дел в энергетике и экономике страны в целом. 

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.

Президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.

Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга.  
 

Как будут регулировать работу криптобирж в РК, рассказали в АРРФР

01.04.2022, 13:28 12951
Как будут регулировать работу криптобирж в РК, рассказали в АРРФР
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - О формировании регуляторных условий для создания криптобирж рассказали в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным агентства, в настоящее время отмечаются высокие риски, связанные с цифровыми активами. 
 

ФАТФ (Financial Action Task Force on Money - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) рекомендует странам принять меры по обеспечению регулирования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма провайдеров услуг в сфере цифровых активов", - сообщили в агентстве.

 
В частности, странам рекомендуют проводить надлежащую проверку клиентов, включая текущий мониторинг, хранение данных и направление сообщений о подозрительных операциях, применять риск-ориентированный подход, а также лицензировать и регистрировать деятельность провайдеров услуг цифровых активов.
 

В этой связи агентством разработаны поправки в постановление № 188, предусматривающие возможность проведения операций в пользу участников криптобирж МФЦА после надлежащей проверки клиентов, предусмотрены требования в том числе по получению и фиксированию сведений о репутации и характере деятельности участника МФЦА, об источниках происхождения средств; осуществлению мониторинга и изучению операций с деньгами участника МФЦА; выявлению бенефициарных собственников, направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу необходимой информации при выявлении подозрительных операций", - говорится в сообщении ведомства.

 
В отношении банковских операций с другими криптобиржами сохранены действующие регуляторные требования, в частности сохранена ответственность банков за разработку внутреннего порядка отказа от проведения операций с необеспеченными цифровыми активами.
 
Постановление вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, ранее президент Токаев поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.

На сегодня: 

  • пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 добровольно прекратили свою деятельность; 
  • установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей; 
  • зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге; 
  • принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт;
  • ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.

Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.

В Министерстве энергетики предложили ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга. 

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.

Сегодня казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом кризисе. 

 

В Казахстане бензин с начала года подешевел на 0,3%

01.04.2022, 11:38 14876
В Казахстане бензин с начала года подешевел на 0,3%
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ – В Казахстане бензин с начала года подешевел на 0,3%, дизельное топливо - на 1,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам февраля 2022 года годовой рост цен на бензин составлял 18,7%, на дизельное топливо - сразу 44,2%. Впрочем, такой рост цен в секторе - "наследие" прошлогоднего удорожания. Что касается текущего года, то по итогам февраля в сравнении с декабрем 2021 года бензин, напротив, подешевел на 0,3%, дизтопливо - на 1,7%", - информирует energyprom.kz.

 
В годовой же динамике в региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен на бензин жители Туркестанской (на 21,1%), Жамбылской (20,1%) областей, а также ЗКО и Алматы (по 19,8% в каждом из регионов). Наименьший рост цен наблюдался в Мангистауской области -15,7%.
 
По росту цен на дизельное топливо антилидером стала Западно-Казахстанская область - плюс 72,5%. В тройку антилидеров также вошли Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Алматинской области - на 24,3%.
 
В феврале текущего года средняя цена на летнее дизтопливо составила в РК 235 тенге за литр, на зимнее - 346 тенге за литр, на бензин АИ-98 - 232 тенге за литр, на АИ 95/96 - 210 тенге за литр, на АИ-92 - 179 тенге за литр.
 
По данным аналитиков, за январь – февраль 2022 года в стране произвели 795,3 тыс. тонн бензина. За год показатель практически не изменился. В то же время производство дизельного топлива выросло на 9,7%, до 770,7 тыс. тонн.
 

В целом за январь–декабрь 2021 года в стране произвели 4,8 млн тонн бензина и 5 млн тонн дизтоплива. Годовой рост выпуска бензина составил 7,1%, дизельного топлива - 6,7%", - отметили аналитики.

 
По итогам января текущего года местные компании обеспечили спрос на бензин полностью, на дизтопливо - на 96,4%.
 
Отмечается, что на экспорт бензин не отправлялся в связи с запретом, действующим для исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен. Для сравнения: в первом месяце прошлого года экспорт бензина составлял почти 47 тысяч тонн. Что касается дизельного топлива, экспорта в секторе тоже практически не наблюдалось: всего 2,2 тысячи тонн за январь против 37,8 тысячи тонн годом ранее.
 

В целом за январь – декабрь 2021 года экспорт бензина сократился в 5,1 раза, до 100,9 тысячи тонн, в то время как экспорт дизтоплива, напротив, показывал рост на 73,4%, до 223,3 тысячи тонн", - заявили они.

 
Ранее сообщалось, что в 2021 году цена на бензин выросла почти на 20%.
 

Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

31.03.2022, 20:27 25186
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА -31 марта состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
На заседании обсуждалось выполнение в феврале странами обязательств по соглашению. 
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысячи баррелей в сутки ежемесячно до полного снятия ограничений. 
 
Обязательства Казахстана на май 2022 года составят 1,638 млн баррелей в сутки.
 
Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.
 

О состоянии госфинансов и прогнозах развития страны рассказал президенту Жамаубаев

31.03.2022, 18:14 26961
О состоянии госфинансов и прогнозах развития страны рассказал президенту Жамаубаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Об основных направлениях работы финансово-экономического блока правительства рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, в соответствии с поручениями президента принимаются оперативные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования, прорабатываются конкретные механизмы по возврату капитала из-за рубежа и противодействию оттока денежных средств из страны.
 

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии государственных финансов и прогнозах социально-экономического развития страны в целом. Кроме того, Ерулан Жамаубаев доложил о работе по демонополизации экономики и уточнению республиканского бюджета на 2022 год", - сообщает Акорда


По итогам встречи глава государства дал министру финансов ряд поручений.
 

Предельные розничные цены на сжиженный газ останутся прежними - Минэнерго

31.03.2022, 16:38 25131
Предельные розничные цены на сжиженный газ останутся прежними - Минэнерго
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Предельная цена на сжиженный газ во II квартале 2022 года устанавливается на текущем уровне - 28 тысяч тенге за тонну (без учета НДС), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий приказ министра энергетики РК вступит в силу завтра, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
 
Напомним, в январе 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для стабилизации социально-экономической ситуации в стране приказом Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК РК) были установлены предельные розничные цены на сжиженный газ для заправок автотранспорта на автогазозаправочных станциях Казахстана на 180 дней. 

Согласно приказу АЗРК РК розничные цены на сжиженный нефтяной газ в регионах составили от 50 до 75 тенге/литр с НДС.

Завышающих цены на ГСМ реализаторов нефтепродуктов обещали наказывать.
 

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