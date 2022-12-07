Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5%

При этом экспорт из РК увеличился сразу на 15%

Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь текущего года товарооборот Казахстана с Россией составил $18,4 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее.





Большую часть товарооборота - сразу 67,8% - составил импорт. С начала года Казахстан завез из РФ товаров на $12,4 млрд - на 0,8% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz





Экспорт из РК в РФ соответственно составил 32,2% товарооборота. Это уже $5,9 млрд, годовой рост - на заметные 15,1%.





Доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 18,7%, в структуре импорта - 36%, в структуре экспорта - 9,3%.





Самые популярные категории экспорта из РК в Россию: металлы и изделия из них ($1,5 млрд), минеральные продукты ($1,4 млрд), продукция химической промышленности ($1,3 млрд), машины, аппараты и оборудование ($1,2 млрд), а также продукты АПК и продовольственные товары ($349,5 млн).





В то же время в РК из РФ чаще всего поставлялись машины и оборудование ($2,5 млрд), металлы и изделия из них ($2,3 млрд), продукты АПК и продовольственные товары ($2,2 млрд), продукция химической промышленности ($2,1 млрд) и минеральные продукты ($1,5 млрд).





К 1 июля текущего года объем обязательств резидентов Казахстана перед инвесторами из России увеличился сразу на 70,5% за год, до $22,4 млрд.





Для справки: в аналогичном периоде прошлого года портфель российских инвестиций составлял $13,1 млрд - на 10,6% больше, чем годом ранее.





Большая часть инвестиций пришлась на обрабатывающую промышленность: $6,9 млрд, плюс 72,4% за год в стоимостном выражении.





Немалый объем инвестиций пришелся на сферы финансовой и страховой деятельности ($5,5 млрд), а также торговли и авторемонта ($3,8 млрд). В топ-5 сфер вошли горнодобывающая промышленность, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.





Валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом полугодии текущего года составил $938 млн - на 30% больше, чем годом ранее.





В прошлом году показатель составлял $721,7 млн, плюс 19,8% за год.