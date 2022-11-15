Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,1%

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-сентябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $19 851,4 млн, что в номинальном выражении больше на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

В январе-сентябре 2022 года экспорт товаров составил $6514,8 млн (больше на 14,3%), импорт - $13 336,6 млн (на 1,2% больше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 92,4%, далее следуют Кыргызстан - 4%, Беларусь - 3,5% и Армения - 0,1%.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение в 2,1 раза. При этом снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 76,1%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по пшенице и меслину - рост в 2,1 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 71,7%).