Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Товарооборот между Казахстаном и Арменией по итогам 10 месяцев 2018 года увеличился на 19,5%, сообщила государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Республике Казахстан Гагиком Галачяном, передает Kazakhstan Today.

Г. Абдыкаликова отметила, что взаимодействие двух стран в рамках евразийской интеграции способствует развитию экономических связей. Товарооборот между РК и РА по итогам 10 месяцев 2018 года составил $10,4 млн, увеличившись на 19,5%. (Экспорт - $4,9 млн, импорт – $5,5 млн), сообщает пресс-служба Акорды.

"Особое значение в отношениях Казахстана и Армении имеет наше культурно-гуманитарное сотрудничество. На регулярной основе проводятся различные культурные, научные и спортивные мероприятия, налаживаются тесные контакты между молодежью и учреждениями образования. Связующим звеном между двумя странами является армянская диаспора, проживающая в Казахстане", - сказала госсекретарь.





Государственный секретарь подчеркнула, что Казахстан и Армению объединяют тесные исторические и культурные связи. Плодотворное сотрудничество осуществляется в рамках интеграционных объединений ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и др.





Госсекретарь поздравила Г. Галачяна с проведением парламентских выборов и выразила уверенность, что активная работа парламента Армении нового состава положительно отразится на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства.





В завершение встречи государственный секретарь РК Г. Абдыкаликова пожелала чрезвычайному и полномочному послу Республики Армения в Республике Казахстан Г. Галачяну успехов в развитии двустороннего взаимодействия.





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