Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам года достигнет $23 млрд

В интервью на телеканале "Хабар 24" Алексей Бородавкин рассказал о торгово-экономических отношениях РК и РФ.
Наш торговый оборот, судя по всему, будет рекордным и достигнет $23 млрд. Это очень значительная сумма", - сказал Бородавкин.
Что касается накопленных инвестиций России в Казахстан, то, если считать их по принципу от российской компании в Казахстан, они будут достигать где-то порядка $43 млрд. Это очень значительная сумма. Причем это дорога с двусторонним движением, потому что и Казахстан вкладывает в РФ", - отметил посол.
По его словам, $8,5 млрд будут вложены в разработку медного месторождения на российской Чукотке. Этим проектом займется казахстанская компания KAZ Minerals.
Мы очень удовлетворены, что наша интеграция вышла на качественно новый уровень. Суть его заключается в том, что наши предприятия с казахстанскими создают совместные производственные цепочки. Когда отдельные узлы готовых изделий производятся в Казахстане или в России, а сборка ведется либо в нашей стране, либо в Казахстане", - отметил Бородавкин.