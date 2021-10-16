Товарооборот между Казахстаном и странами ШОС за 7 месяцев составил 26,8 млрд долларов

Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырьё местным маслозаводам. И тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Снизятся цены для простых покупателей. А у отечественной переработки откроется второе дыхание.

Переработчики утверждают, что заниматься производством подсолнечного масла теперь им стало не выгодно. Они во всём крупных трейдеров. Семечки по большой цене уходят за рубеж. Из-за этого маслозаводам приходится тоже повышать закупочную цену. Оттого растёт и себестоимость. Но рынок диктует свои правила. И многие попросту отказываются от производства масла.

Но диверсификация, по словам фермеров, это полдела. Уже третий год в Костанайской области по масличным неурожай. Сырья катастрофически не хватает. В Фёдоровском районе из трёх крупных маслозаводов один уже год простаивает. Остальные работают вполсилы. Чтобы произвести 1 литр подсолнечного масла, заводам необходимо примерно 2,5 килограмма семечек. Чтобы этот объём приобрести, в прошлом году заводы тратили 300 тенге. В этом году - семьсот. Рост на 400 тенге. Один литр с завода отпускался в прошлом году по 350 тенге. В этом году по 550 тенге. Рост на 200 тенге. В магазине стоимость изменилась следующим образом: в прошлом году оно стоило 500 тенге. В этом году рост на 300 тенге.

Масличные культуры в Костанайской области засевают на 607 тысячах гектаров. И ежегодно в районах стараются посевы увеличивать. К примеру, в Узункольском районе шестую часть от общей посевной площади засевают масличными культурами.

В Узункольском районе масличными культурами плотно занимаются несколько крестьянских хозяйств. Предпочтение он отдаёт подсолнуху. Этой культурой ежегодно засевают почти полторы тысячи гектаров. Своей переработки нет. Весь урожай продают костанайским маслоделам. В прошлом году за тонну получали 180 тысяч тенге, в этом - 250 тысяч тенге.

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - сентябре 2021 года составил 8722,8 млрд тенге, что на 2% больше, чем в январе - сентябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - сентябре 2021 года к январю - сентябрю 2020 года составил 104,1%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, сообщает Бюро национальной статистики.

Объем промышленного производства в январе - сентябре 2021 года составил 26 025,6 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,7% больше, чем в январе - сентябре 2020 года. Снижение зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 0,8%). При этом отмечается рост в обрабатывающей промышленности (на 5,7%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 6,1%), в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства (на 8,5%).

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - сентябре 2021 года составил 5523,9 млрд тенге, что на 1,4% больше, чем в январе - сентябре 2020 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - сентябре 2020 года составил 3648,9 млрд тенге, что на 9,7% больше, чем в январе - сентябре 2020 года.

Объем грузооборота в январе - сентябре 2021 года составил 428,9 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и увеличился на 0,5% по сравнению с январем - сентябрем 2020 года. Объем пассажирооборота составил 72,2 млрд погонных километров и уменьшился на 20,6%.

Объем розничной торговли в январе - сентябре 2021 года составил 9186,1 млрд тенге, или 106% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли в январе - сентябре 2021 года составил 19 561,6 млрд тенге, или 111% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - августе 2021 года составил $62 818,2 млн и по сравнению с январем - августом 2020 года в номинальном выражении увеличился на 10%, в том числе экспорт - $37 446,4 млн (на 16% больше, в номинальном выражении), импорт $25 371,8 млн (на 2,2% больше, в номинальном выражении).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 октября 2021 года составило 477 739 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,1%, в том числе 469 094 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 346 563, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 338 153 единицы.

Индекс потребительских цен в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 106,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,5%, непродовольственные товары - на 5,7%, платные услуги для населения - на 5,1%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 34,7%.

$1 = 425,8 тенге.



