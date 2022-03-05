Товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос в 2021 году на 33%

НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос на 33% и превысил $4,1 млрд. Такие данные озвучил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на XII заседании Казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул стратегический характер казахстанско-турецкого партнерства, отметив, что экспорт из Казахстана в Турцию за 2021 год вырос на 39% и составил около $3 млрд. Импорт в Казахстан из Турции за 2021 год вырос на 20,5% и составил $1,1 млрд. На сегодняшний день турецкий бизнес реализует в Казахстане инвестпроекты на общую сумму $5,5 млрд.

В ходе заседания стороны обсудили обширный спектр вопросов развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в транзитно-транспортной области, в сферах промышленности, туризма, геологии, здравоохранения и агропромышленного комплекса. Также внимание было уделено необходимости расширения географии авиалиний между двумя странами и увеличению количества регулярных рейсов, рассказали в пресс-службе правительства.

Вице-президент Турции Ф. Октай отметил, что Турецкая Республика готова и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Казахстаном по всем направлениям, что будет способствовать развитию взаимовыгодного партнерства.

По итогам обсуждений был подписан итоговый протокол заседания МПК и принят совместный план. Члены официальных делегаций провели двусторонние встречи для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.