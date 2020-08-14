Караганда. 13 августа. Kazakhstan Today - В кризис отечественные товаропроизводители Карагандинской области находят новые направления для бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Ряд предприятий максимально быстро перепрофилировал свое производство и начал выпускать необходимые во время пандемии товары. Они наращивают обороты и набирают новых работников.

К примеру, отечественный производитель геомембраны, полиэтиленовой и полимерной продукции - ТОО "Холдинг Алтын Арна" - освоил изготовление дезинфекционных комплексов.

Дезинфекционный комплекс представляет собой тоннель из металла и поликарбоната, в котором установлена насосная станция с распылителем, распрыскивающая под высоким давлением дезинфицирующее средство. Механизм срабатывает благодаря датчику движения. Сейчас уже готовы 10 тоннелей", - рассказывает учредитель компании Ренат Минхаиров.

Компания ТОО "UniFarm21" открылась зимой этого года. Её руководитель Наталья Алескерова поначалу даже не предполагала, что очень скоро маски и антисептики станут дефицитным товаром. Компания должна была отвечать потребностям жителей Сарани, где решили разместить производство, и, если получится, всей области.

Коронавирус к тому моменту бушевал в Китае, и была реальная опасность, что он перейдёт в Казахстан. Но тогда мало кто об этом задумывался. Оборудование со всеми комплектующими прибыло весной. К тому времени в республике было объявлено ЧП. В марте предприятие начало выпускать маски и антисептики", - говорит Наталья Алескерова.

На сегодня объём выпускаемой продукции фармкомпанией - 200 тысяч одноразовых масок в день. Саранские предприниматели одними из первых в области освоили производство средств индивидуальной защиты.

В сфере фармацевтики в регионе работает предприятие по производству целого спектра дезинфицирующих средств - ТОО "ГросФарм", поставляющее свою продукцию в медицинские учреждения и бюджетные организации нашей области. Оно загружено на 100%.

Социально активным предприятием области является ТОО "Старплекс", которое обеспечивает медицинским кислородом больницы Карагандинской области. В условиях карантина предприятие перешло на режим работы 24/7.

В мае к производству многоразовых масок приступило и местное ТОО "Perfect Technology Style".

Многоразовые маски шьют и небольшие ателье, открытые выпускниками проекта "Бастау" за счёт поддержки по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек".

Ателье Avishu Виктории Пак шьёт дезинфекционные коврики. Они стали обязательным требованием для руководителей учреждений всех форм собственности. Изначально на рынке была только российская продукция, поэтому карагандинцы решили занять пустующую нишу. В настоящее время уже изготовили более трёх тысяч изделий, сообщили в палате предпринимателей Карагандинской области НПП РК "Атамекен".

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