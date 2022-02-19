Товаров на 400 млрд тенге закупит государство у отечественных производителей

НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Порядка 10 тысяч товарных позиций на 400 млрд тенге закупят у отечественных производителей. Об этом в ходе ІХ съезда Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Алихана Смаилова, во исполнение поручения президента РК правительство совместно с фондом "Самрук-Казына" разработало проект нового порядка осуществления закупок. Он направлен на повышение их прозрачности и минимизирует коррупционные риски. Также механизм призван поддержать местных производителей и поставщиков, направлен на упрощение закупок и устранение барьеров для бизнеса, что в итоге поможет десяти тысячам субъектов МСБ.

У отечественных товаропроизводителей будет закуплено порядка 10 тысяч товарных позиций на 400 млрд тенге. Кроме того, планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов", - сказал глава кабмина.

Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросам поддержки бизнеса, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды. В рамках данных направлений на сегодня государством предоставлены налоговые стимулы, разработаны инструменты по гарантированию облигаций субъектов предпринимательства, предоставляется льготное микрокредитование в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах.

В рамках дальнейшего развития совместно с созданным советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды.

Помимо этого разработана новая Концепция инвестиционной политики, где большая роль будет уделяться частным инвестициям.

Он также отметил важность гарантирования государством незыблемости института частной собственности и верховенства закона, а также предоставления бизнесу равного доступа к инфраструктуре.

По словам Смаилова, в дальнейшем работа правительства будет направлена на повышение эффективности и прозрачности предоставления мер господдержки с упором на малый и средний бизнес в регионах.