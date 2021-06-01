Трансмашхолдинг назвал информационным манипулированием материалы некоторых казахстанских СМИ

МОСКВА. 31 мая - Российская компания АО "Трансмашхолдинг" опровергла информацию, опубликованную рядом казахстанских СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе компании, в течение последних недель в отдельных казахстанских СМИ публикуются материалы, содержащие многочисленные манипуляции и не соответствующие действительности сведения, касающиеся АО "Трансмашхолдинг".

Обращаем внимание, что средства массовой информации, опубликовавшие тенденциозные материалы, не обращались с запросами в Трансмашхолдинг и не предложили ему высказаться по обсуждаемым вопросам. Этот факт косвенно свидетельствует о незаинтересованности в раскрытии темы публикаций; очевидно, что основной их целью является именно очернение российской компании в глазах казахстанской общественности и органов государственной власти", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании решили изложить свою позицию по обсуждаемым вопросам.

В публикациях рефреном звучит мысль о том, будто российские пассажирские вагоны являются технически устаревшими; соответствующие заявления сопровождаются видеокадрами и фотографиями старого, грязного подвижного состава неизвестно кем произведенного и эксплуатируемого. На деле Трансмашхолдинг относится к числу мировых лидеров в области разработки и производства пассажирских вагонов. Подвижной состав, который передается заказчикам сегодня, разработан в 2019 году. По своему техническому уровню и комфортабельности он не только не уступает продукции конкурентов, но во многом и превосходит ее. Это не удивительно, если учесть, что российская школа конструирования пассажирских вагонов существует более 100 лет и на протяжении всего этого срока работает в интересах одной из крупнейших в мире систем пассажирских железнодорожных перевозок. Сегодня крупнейшим потребителем продукции ТМХ является Федеральная пассажирская компания, которая доминирует на российском рынке пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Ежегодно холдинг производит для российских железнодорожников сотни одноэтажных и двухэтажных вагонов самых разных моделей, в которые с учетом опыта эксплуатации постоянно вносятся все новые усовершенствования", - прокомментировали в пресс-службе.

Отмечается, что продукция ТМХ пользуется спросом за рубежом, в том числе и в Казахстане. В настоящее время холдинг осуществляет поставки крупной партии пассажирских вагонов в Египет. Договор на поставку подписан по итогам выигранного тендера, в котором также принимали участие производители из Китая, Италии, Индии, Испании и Румынии. Пассажирские вагоны 5 различных моделей разрабатываются с нуля для "европейской" колеи 1435 миллиметров и сертифицируются по европейским стандартам. Общая стоимость подвижного состава для железных дорог Египта составляет более 1 млрд евро, это крупнейшая сделка в истории страны.

Технические требования к поставляемой продукции и обязательства по локализации производства являются частью тендерных условий, определяются организацией, объявившей тендер, и одинаковы для всех участников. Это общемировая практика, подчеркнули в ТМШ.

В публикуемых материалах приводится странный аргумент, будто российские вагоны менее долговечные, поскольку производятся из стали, в то время как продукция конкурентов - из алюминия. На деле назначенный срок службы кузова из нержавеющей стали - 40 лет, как и у алюминиевого. При этом и вагоны со стальным кузовом, и вагоны с алюминиевым кузовом требуют определенного технического обслуживания, а по истечении половины срока службы (20 лет) обычно подвергаются модернизации. Модернизация необходима для замены элементов интерьера и оборудования вагонов, и актуальна для вагонов как со стальным, так и с алюминиевым кузовом", - пояснили в пресс-службе.

Также сообщается, что в рамках поставок 2019-2020 годов ТМХ уже организовал локализацию производства пассажирских вагонов в Казахстане совместно с предприятием "Тулпар". Кроме того, в рамках программы развития локализации ТМХ ведет активные переговоры с казахстанскими производителями материалов и комплектующих.

Максимально возможное привлечение местных поставщиков выгодно для развития машиностроительного производства, поскольку способно обеспечить снижение себестоимости продукции. Основным лимитирующим фактором является способность этих поставщиков предложить продукцию высокого технологического уровня, стабильного высокого качества, в требуемых объемах. В этих вопросах ТМХ не идет на компромиссы - мы уважаем пассажиров и очень ответственно относимся к безопасности перевозок. Если ТМХ и КТЖ станут стратегическими партнерами в сфере обеспечения казахстанского железнодорожного транспорта пассажирскими вагонами, на заводе "Тулпар" в течение ближайших лет будет организовано полноценное, а не "отверточное" сборочное производство, для которого такое предприятие просто не понадобилось бы. ТМХ обладает опытом создания полноценных сборочных производств в Казахстане; компания много лет является акционером расположенных в Нур-Султане заводов "ЭКЗ" и "ЛКЗ", - подчеркнули в компании.

Заявления о том, что "россияне закупали швейцарские вагоны во время чемпионата мира по футболу для того, чтобы перевозить иностранных туристов", действительности не соответствуют, отметили в ТМХ. В пресс-службе компании пояснили, что специальные туристические поезда, которые назначались во время чемпионата, комплектовались из современных вагонов ТМХ.

Все регулярные поезда в России также составляются из нашей продукции. В 2018 году в холдинг поступали многочисленные позитивные отзывы от зарубежных болельщиков, которые переезжали в наших вагонах из одного города в другой", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что опубликованное видео, на котором представители КТЖ проводят онлайн-совещание с работниками Трансмашхолдинга, которое предлагается в качестве доказательства того, что общаются "не чужие друг другу люди", никак их не порочит.

ТМХ поставляет подвижной состав в Казахстан много лет, является акционером двух казахстанских локомотивостроительных заводов, и вполне естественно, что с коллегами из КТЖ регулярно проводятся совещания по самым разным вопросам. Считаем, что использование в конкурентной борьбе телесюжетов и публикаций, содержащих признаки манипулирования зрителями и читателями, является неуважением к гражданам Республики Казахстан. ТМХ готов пригласить заинтересованных представителей казахстанских СМИ на любой свой завод в Россию, чтобы познакомить их с производством и современной продукцией", - говорится в заявлении компании.

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