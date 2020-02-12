"Транснефть" произвела выплаты пяти казахстанским нефтяным компаниям за отгрузку некондиционной нефти

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - АО "КазТрансОйл" сообщило о произведенной ПАО "Транснефть" выплате пяти казахстанским нефтяным компаниям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга, передает Kazakhstan Today.

"В рамках подписанных соглашений между ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл", выступающего от имени 38 казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около 699 тыс. тонн некондиционной нефти в порту Усть-Луга, 5 казахстанским нефтяным компаниям произведены выплаты со стороны ПАО "Транснефть". Ранее выплаты были произведены 32 компаниям", - сообщили в Департаменте по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл".

Напомним, в апреле - мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке некондиционной нефти казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга

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