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Транзитом через Казахстан в Европу отправлен первый контейнерный поезд с грузами японской компани, консолидированной в Китае

28.12.2018, 14:28 9315
Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - 20 декабря через территорию Казахстана в Европу отправлен и в настоящее время в пути первый контейнерный поезд с грузами японской компани Nippon Express, консолидированной в Китае, передает Kazakhstan Today.

"Отправка международного контейнерного поезда организована АО "KTZ Express" из китайского города Сиань транзитом через территорию Казахстана с перегрузом в Сухом порту СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", следуя до станции назначения в город Дуйсбург (Германия). Контейнерный поезд в составе сорока одного контейнера преодолеет расстояние более десяти тысяч километров. Cредняя скорость движения поезда около 1000 километров в сутки", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

В компании отметили, что успешная реализация проекта стала итогом совместной работы мультимодальных логистических компаний - АО "KTZ Express" при активном участии филиала KTZ Express Hong Kong Ltd. и японской Nippon Express.

Со следующего года планируется перевести контейнерный сервис Сиань - Дуйсбург на регулярную еженедельную основу. Также ожидается организация тестовых отправок из Дальнего Востока направлением в Казахстан, страны Центральной Азии, Турцию.

Отметим, что в начале ноября этого года в Шанхае между АО "KTZ Express" и Nippon Express подписан агентский договор, согласно которому компании являются логистическими партнерами. Документ призван укрепить сотрудничество и увеличить объемы перевозок, транспортировки грузов в контейнерах по территории Казахстана между Японией и странами Евросоюза, Центральной Азии и СНГ.

Подписанию стратегического партнерского договора предшествовало Совместное заявление глав государств Казахстана и Японии, организация ряда круглых столов и других мероприятий. За последние два года также подписан меморандум о сотрудничестве, для японских грузоотправителей организовано два ознакомительных семинара.

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