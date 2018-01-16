Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Три казахстанских НПЗ будут приватизированы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства.

Как отметил глава МНЭ, вопросы приватизации крупных объектов госсобственности и активов Фонда "Самрук-Казына" регулярно рассматриваются на Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК.

В частности, по АО "НК "КМГ" планируется приватизировать семь активов: ТОО "Урихтау Оперейтинг", ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", TH KazMunaiGas N.V., ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", ТОО "KMG Automation" ТОО "Тениз Сервис", проинформировал Сулейменов.

Кроме того, сообщил он, реализация 14 активов перенесена в периметр IPO их материнских компаний в целях повышения их стоимости. К их числу относятся 5 активов АО "НК "КТЖ" - АО "Казтемиртранс", АО "Пассажирские перевозки", АО "Багажные перевозки", АО "Вагон сервис", АО "Пригородные перевозки". 7 активов АО "НК "КМГ" - ТОО "Урихтау Оперейтинг", ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", TH KazMunaiGas N.V., ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", ТОО "KMG Automation" ТОО "Тениз Сервис"). Два актива АО "НК "Казахтелеком" - ТОО "Нурсат+" ООО "КТ-АйИкс".

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