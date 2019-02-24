ЦАТЭК увеличила долю ЦАЭК с 59,65% до 92,75%

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Акционеры АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (ЦАТЭК) объявили об увеличении доли в своей дочерней компании АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" (ЦАЭК) с 59,65% до 92,75% в результате серии сделок с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламским инфраструктурным фондом (ИИФ), передает Kazakhstan Today.

АО "ЦАТЭК" проведена работа по структурированию и согласованию условий сделок, в результате которых компанией выкуплены 22,60% и 10,49% простых голосующих акций АО "ЦАЭК" у ЕБРР и ИИФ соответственно. Сделка по выходу акционеров из компании является плановой, что предусмотрено долгосрочной стратегией развития АО "ЦАЭК", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ИИФ являлся акционером АО "ЦАЭК" с 2011 года, при его участии велась активная работа по модернизации активов и повышению уровня корпоративного управления. ЕБРР владел акциями АО "ЦАЭК" с 2009 года, поддерживая реализацию инвестиционной программы компании. Привлеченный капитал банка был направлен на модернизацию генерирующих и передающих активов энергетической компании, что привело к повышению их эффективности, надежности и производительности.

"В рамках поручения президента, в 2009 году правительством принята программа предельных тарифов "тариф в обмен на инвестиции", которая значительно повысила инвестиционную привлекательность всей электроэнергетики Казахстана. Именно в этот период ЕБРР было принято решение о вхождении в капитал ЦАЭК для поддержки проектов модернизации генерирующих активов. Высокие стандарты банка оказали положительное влияние на деятельность, и мы намерены применять их в дальнейшей работе", - заявил акционер и председатель совета директоров АО "ЦАТЭК" Александр Клебанов.

В свою очередь, директор департамента энергоресурсов, Евразия, группа устойчивой инфраструктуры ЕБРР Аида Ситдикова отметила, что любой проект ЕБРР по вхождению в акционерный капитал компаний имеет свой жизненный цикл. "Наш выход из состава акционеров нужен для того, чтобы мы могли использовать этот капитал в новых проектах. В этой связи можно сказать, что наша миссия в АО "ЦАЭК" подошла к концу. Мы гордимся многолетним сотрудничеством, удовлетворены вкладом в развитие компании, и будем продолжать оказывать поддержку АО "ЦАЭК" в качестве одного из кредиторов", - сказала она.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день АО "ЦАТЭК" владеет 92,75% акций АО "ЦАЭК". Также акционерами энергетической компании также являются фонды, созданные при участии АО "НУХ "Байтерек", доля которых составляет 7,25%: KIF ENERGY S.a.r.l. - 4,35%, АО Baiterek Venture Fund - 1,45%; CKIF ENERGY S.a.r.l. - 1,45%.

АО "ЦАТЭК" является крупным казахстанским многоотраслевым холдингом, объединяющим предприятия в энергетической, финансовой и химической отраслях. Акционерами "ЦАТЭК" являются Клебанов А.Я. (50%) и Кан С.В. (50%). Компания, созданная в 1997 году, владеет акциями АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация", АО "Инвестиционный дом "Астана-Инвест", АО "Каустик", ТОО "Павлодар-водоканал Северный".

АО "ЦАЭК" - вертикально интегрированная частная энергетическая компания. Дочерние предприятия в регионах Казахстана - АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" и АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" включают в себя все звенья энергоснабжения: генерацию, транспортировку и сбыт. В Астане АО "ЦАЭК" контролирует сбытовую структуру - ТОО "АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ", в Акмолинской области - АО "Акмолинская РЭК".

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