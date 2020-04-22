Цена майского фьючерса WTI опустилась до $0,01

Москва. 21 апреля. Kazakhstan Today - Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула почти на 100% - до $0,01 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 20.56 мск.

Нефть WTI впервые в истории достигла нулевой отметки, сообщает ТАСС

По состоянию на 21.10 мск майский фьючерс нефти WTI торговался уже на уровне минус $1,43 за баррель. В свою очередь, цена сорта WTI с поставкой в июне опустилась на 14,1% - до $21,5 за баррель.

Срок окончания обращения майского фьючерса - 21 апреля.

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