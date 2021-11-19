Глава Минэнерго рассказал о принимаемых мерах для стабилизации ситуации на рынке ГСМ

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев после заседания сената рассказал о регулировании цен на ГСМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы ведомства, в настоящее время цены на ГСМ регулировать невозможно. Одна из причин - большая разница в цене по сравнению с соседними странами.

В то же время, по словам министра, ведомство принимает меры по изменению цен.

Первое - три НПЗ сейчас претерпевают плановые и внеплановые реконструкции, мы должны определить их сроки, второе - формируется материально-техническая база запаса и третье - контроль ГСМ. Сейчас такие вопросы нами прорабатываются. И до конца года мы будем вносить соответствующие изменения", - сообщил глава Минэнерго.

Он также напомнил, что из России было импортировано в Казахстан около 146 тыс. тонн дизельного топлива, что помогло выправить в целом ситуацию с дефицитом по стране.

Сейчас ограничений по продаже дизтоплива на заправках нет", - подчеркнул глава Минэнерго.

Мирзагалиев также коснулся вопроса газификации северных и восточных регионов Казахстана. По его словам, ведомство планирует переговоры с российским Газпромом, на которых будут обсуждены технические параметры, а именно: стоимость газа и минимальные объемы потребления, которые необходимы для обоснования строительства трубы.

Буквально на этой неделе мы встречались с руководителем "Газпром-экспорт", где обсудили этот вопрос", - сообщил министр.

В свою очередь, о ситуации с углем в кулуарах сената рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Мы предприняли ряд мер. С крупными товаропроизводителями угля составлены меморандумы. Мы договорились о конкретной цене: от 5200 до 5700 тенге за тонну", - рассказал глава ведомства.



