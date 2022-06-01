Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель

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НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - По итогам первого квартала 2022 года в бюджет поступило 652 млн тенге по плате за цифровой майнинг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. Плательщиками платы являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга, плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности. Плата уплачивается ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена. Ставка платы исчисляется по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии", - рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.
Плата за цифровой майнинг поступила от плательщиков 12 регионов страны:
- Нур-Султан - 277,3 млн тенге;
- ЗКО - 143,1 млн тенге;
- Актюбинская область - 48,9 млн тенге;
- Карагандинская область - 45,2 млн тенге;
- Павлодарская область - 36,9 млн тенге;
- Алматы - 36,1 млн тенге;
- Атырауская область - 26,4 млн тенге;
- ВКО - 24,3 млн тенге;
- Алматинская область - 11,1 млн тенге;
- Туркестанская область - 2,2 млн тенге;
- Жамбылская область - 685,1 тыс. тенге;
- Костанайская область - 39,9 тыс. тенге.
Поступления поступают в республиканский бюджет, следовательно, регион, откуда поступили платы, и регион нахождения майнинговой фермы могут различаться, отметили в комитете.
Крупными плательщиками платы, по данным ведомства, являются:
- ТОО "AISolutions" с суммой 93,2 млн тенге;
- Филиал ТОО "ЛЛУ АГРО-ЭНЕРДЖИ" с суммой 76,7 млн тенге,
- ТОО "BCD Company" с суммой 53,8 млн тенге.
Ранее в средствах массовой информации распространялась информация о том, что в целях обеспечения энергобезопасности большинство предприятий, осуществляющих майнинг, отключены от электроэнергии с октября 2021 года, в связи с чем большая часть ожидаемой суммы не поступит в бюджет", - сказали налоговики.
Напомним, в Казахстане планируют внедрить
дифференцированный налог на цифровой майнинг.
Майнерам снова разрешили
работать в Казахстане.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита
электроэнергии.
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.