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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель

31.05.2022, 08:46 13861
МОСКВА. 31 МАЯ - Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 03.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 122,33 доллара за баррель, сообщает РИА Новости

Цена августовских фьючерсов увеличивалась на 0,64%, до 118,33 доллара, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 117,71 доллара.
 

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ЕЭК опубликовала годовой отчет о работе в 2021 году

31.05.2022, 21:07 6281
МОСКВА. 31 МАЯ - Евразийская экономическая комиссия опубликовала годовой отчет, посвященный десятилетию деятельности ЕЭК. Основная идея отчета выражена в слогане "10 лет для граждан стран Евразийского экономического союза", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данные свидетельствуют о многолетней преемственности, поступательном развитии ЕЭК и Евразийского экономического союза, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 
Как отмечается в годовом отчете, уже 10 лет многонациональная команда комиссии строит единое экономическое пространство для свободного движения товаров, услуг и капитала, а также работает над тем, чтобы сформировать ЕАЭС как пространство возможностей для граждан союзных стран, где каждый может самореализоваться. В том числе этому способствует принятая в 2020 году Стратегия-2025, которая предусматривает раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их благосостояния и качества жизни.
 
Во многом благодаря правильно выбранной стратегии в 2021 году обеспечен рост ВВП на 4,6%, что превышает допандемийный уровень. Рекордные значения, исторический максимум за все время существования Союза достигнуты во внешней и взаимной торговле - 844 млрд долларов (рост к 2019 году на 14,7%) и 72,6 млрд долларов (рост к 2019 году на 17,8%) соответственно. Выросли кооперационные поставки (+31,6%). Объем промышленного производства ЕАЭС в 2021 году составил 1,4 трлн долларов и увеличился по сравнению с 2020 годом на 5,3%.
 

В МТИ призвали не создавать ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве

31.05.2022, 20:15 6681
В МТИ призвали не создавать ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев прокомментировал ситуацию, складывающуюся на рынке сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ержан Казанбаев подчеркнул, что в стране имеется достаточный запас сахара - порядка 67 тысяч тонн. Это количество полностью покрывает потребности граждан. Плюс к этому ежедневно идут поставки сахара в рамках Евразийской экономической комиссии - дополнительно выделена квота на 100 тысяч тонн, полностью обеспечивающие три сахарных завода Казахстана.
 

Ажиотажа быть не должно, поставки идут регулярно. Возможно, где-то в некоторых торговых сетях в какой-то момент наступают небольшие перебои с поставками, но это связано с тем, что груз идет к нам вагонами. Возможно, до некоторых торговых объектов он вовремя не поступает. Но в целом в крупных и средних торговых объектах сахара достаточно", - сказал председатель Комитета торговли.

 
Он призвал казахстанцев не создавать искусственный ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве, а брать по потребности.
 

В нужном объеме мы всегда сахар доставим. У нас есть операторы - партнеры зарубежных стран, есть импортеры, есть четко выстроенная работа по поставке ежемесячной. Не надо населению создавать панику. Сахар будет в том объеме, который необходим. Если население хочет купить больше того, что ему нужно, оно имеет право. Но тогда торговая сеть, чтобы не создавать у себя дефицит, примет меры, чтобы население не скупало в большем количестве, чем нужно", - сказал Ержан Казанбаев.

 
Министр торговли РК назвал причину возникновения дефицита сахара. По его словам, дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара.
 
Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили, что дефицита сахара в Казахстане нет.
 
В ближайшие дни в регионы РК доставят 152 вагона с сахаром.
 

Газификация северных регионов Казахстана путем поставки газа из России потребует вложений

31.05.2022, 15:12 9631
Газификация северных регионов Казахстана путем поставки газа из России потребует вложений
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Вариант газификации северных регионов Казахстана путем поставки сжиженного природного газа из Российской Федерации требует вложений, сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе заседания казахстанско-российской рабочей группы, прошедшего 11 февраля текущего года, российская сторона отметила, что готова рассмотреть варианты газификации северных и восточных регионов страны при условии покупки газа по коммерческой цене. На сегодня проводятся расчеты по определению цены на газ. В целях рассмотрения альтернативных вариантов газификации 12 апреля текущего года в ходе совещания с ПАО "Газпром" казахстанской стороной было также предложено изучить вариант газификации путем поставки сжиженного природного газа из Российской Федерации. Вместе с тем данный вариант требует вложений в строительство инфраструктуры по компримированию и регазификации", - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

 
От также сообщил, что по итогам совещания сторонами достигнута договоренность о дальнейшей проработке данного вопроса в рамках рабочей группы между АО "НК QazaqGaz" и ПАО "Газпром".
 
Кроме того, он проинформировал о ходе газификации с магистрального газопровода "Сарыарка".
 

АО "АстанаГаз КМГ" завершены работы по корректировке ТЭО "Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" II-III этапы. Участок Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск, ведутся работы по устранению замечаний РГП "Госэкспертиза"", - заявил премьер-министр РК.

 
Алихан Смаилов отметил, что заключение комплексной вневедомственной экспертизы планируется получить до конца июня текущего года. 
 

Учитывая изложенное, отмечаем, что после получения всех исходных данных (цена на газ, стоимость строительства, охват населения и т.д.) будет выработан окончательный оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны", - добавил он.

 

Министр торговли РК назвал причину возникновения дефицита сахара

31.05.2022, 13:15 10976
Министр торговли РК назвал причину возникновения дефицита сахара
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках решения Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Республике Казахстан предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 350 тысяч тонн до 31 августа 2022 года", - сообщил Бахыт Султанов на портале "Открытый диалог". 

 
Он также подчеркнул, что согласно данным АО "НК "КТЖ" в настоящее время на железнодорожных путях по территории Республики Казахстан перемещаются 152 вагона с сахаром (более 10 тысяч тонн), из них 58 вагонов - на месте под выгрузкой, прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение 7 суток.
 

Также 27 мая текущего года в город Нур-Султан поступили 2 вагона сахара (около 130 тонн) из АО "НК "Продкорпорация", которое поставило сахар из Индии. Также АО "НК "КТЖ" сообщило о перемещении 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенных для переработки на сахарных заводах. 30 мая текущего года сахар поступил в город Нур-Султан. Сахар был закуплен торговой сетью "Магнум", который будет развозиться по торговым объектам и на следующий день в наличии на полках", - добавил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК.

 

Ценовой сговор среди оптовых продавцов муки выявлен в Карагандинской области

31.05.2022, 11:26 12356
Ценовой сговор среди оптовых продавцов муки выявлен в Карагандинской области
Фото: depositphotos.com
КАРАГАНДА. 31 МАЯ - Антимонопольный департамент по Карагандинской области провел анализ на рынке оптовой реализации муки пшеничной по Карагандинской области за 2021 год и январь-февраль 2022 года, в результате которого выявлены причины ценового сговора среди продавцов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам анализа у ТОО "Зерновая компания "Сункар и К", ТОО "Карагандинский мелькомбинат", ТОО "Атамекен Компани", ТОО "Фирма "Акнар" выявлены признаки одновременного повышения цен на муку пшеничную 1-го сорта, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
 
Антимонопольщики пояснили, что в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса РК запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров.
 
На основании выявленных признаков нарушений в области защиты конкуренции антимонопольным департаментом по Карагандинской области в адрес ТОО "Зерновая компания "Сункар и К", ТОО "Карагандинский мелькомбинат", ТОО "Атамекен Компани", ТОО "Фирма "Акнар" внесены уведомления об их устранении.
 

Срок исполнения уведомления составляет тридцать календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления антимонопольного органа или исполнение его не в полном объеме, нарушение установленных сроков исполнения является основанием для назначения расследования", - добавили в АЗРК. 


Цены продолжают расти в Казахстане: уровень инфляции в апреле составил 13,2%.
 

Минсельхоз планирует продлить действие квот на вывоз подсолнечного масла и семечек

30.05.2022, 16:14 19626
Минсельхоз планирует продлить действие квот на вывоз подсолнечного масла и семечек
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Министерство сельского хозяйства РК намерено продлить квоты на вывоз из Казахстана подсолнечного масла и семян подсолнуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 13 июня 2022 года. 
 
Ограничения на вывоз данной продукции планируется продлить до 30 сентября 2022 года.
 
Напомним, прежний приказ министра сельского хозяйства на ограничение вывоза действует до 1 июля 2022 года. 

Квота на семена подсолнечника составит 140 тысяч тонн, на подсолнечное масло и его фракций - 114 тысяч тонн.
 
Объявление о приеме заявок на получение квоты на вывоз семян подсолнечника с территории РК за июль - сентябрь 2022 года Минсельхоз разместит на своем сайте не позднее 8 июля 2022 года. 
 
В нем будут указаны:
 
  • наименование товара;
  • ежемесячный объем распределяемой квоты;
  • допустимый ежемесячный лимит на подачу заявки для одного заявителя;
  • объем гарантированных поставок масла подсолнечного на внутренний рынок республики; 
  • перечень необходимых документов для получения квоты;
  • дата и время начала и завершения приема заявок;
  • юридический адрес уполномоченного органа;
  • электронный адрес канцелярии уполномоченного органа.
 

В ближайшие дни в регионы РК доставят 152 вагона с сахаром

30.05.2022, 16:04 20101
В ближайшие дни в регионы РК доставят 152 вагона с сахаром
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с АО "НК "КТЖ" решен вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны. Местным властям рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого продукта. Об этом сообщили в пресс-службе МСХ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 28 мая АО "НК "КТЖ" установлен особый контроль пропуска вагонов с продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области. В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагонов с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенные для переработки", - информирует МСХ.

 
По данным ведомства, производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы.
 
Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара.
 

Производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства", - отметили в Минсельхозе.

 
Ранее сообщалось, что запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, на складах республики составляют порядка 31 тысячи тонн.
 

В первом квартале майнеры заплатили в бюджет 652 миллиона тенге

30.05.2022, 12:40 19636
В первом квартале майнеры заплатили в бюджет 652 миллиона тенге
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - По итогам первого квартала 2022 года в бюджет поступило 652 млн тенге по плате за цифровой майнинг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. Плательщиками платы являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга, плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности. Плата уплачивается ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 

Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена. Ставка платы исчисляется по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии", - рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

 
Плата за цифровой майнинг поступила от плательщиков 12 регионов страны: 
 
  • Нур-Султан - 277,3 млн тенге; 
  • ЗКО - 143,1 млн тенге; 
  • Актюбинская область - 48,9 млн тенге; 
  • Карагандинская область - 45,2 млн тенге; 
  • Павлодарская область - 36,9 млн тенге;
  • Алматы - 36,1 млн тенге;
  • Атырауская область - 26,4 млн тенге;
  • ВКО - 24,3 млн тенге; 
  • Алматинская область - 11,1 млн тенге; 
  • Туркестанская область - 2,2 млн тенге; 
  • Жамбылская область - 685,1 тыс. тенге; 
  • Костанайская область - 39,9 тыс. тенге. 
 
Поступления поступают в республиканский бюджет, следовательно, регион, откуда поступили платы, и регион нахождения майнинговой фермы могут различаться, отметили в комитете.
 
Крупными плательщиками платы, по данным ведомства, являются: 
 
  • ТОО "AISolutions" с суммой 93,2 млн тенге;
  • Филиал ТОО "ЛЛУ АГРО-ЭНЕРДЖИ" с суммой 76,7 млн тенге,
  • ТОО "BCD Company" с суммой 53,8 млн тенге.
 

Ранее в средствах массовой информации распространялась информация о том, что в целях обеспечения энергобезопасности большинство предприятий, осуществляющих майнинг, отключены от электроэнергии с октября 2021 года, в связи с чем большая часть ожидаемой суммы не поступит в бюджет", - сказали налоговики.


Напомним, в Казахстане планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг.

Майнерам снова разрешили работать в Казахстане.  

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.     

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

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