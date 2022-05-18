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Цена нефти Brent превысила $115 впервые с 28 марта

17.05.2022, 09:37 17216
Цена нефти Brent превысила $115 впервые с 28 марта
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Торги свидетельствуют о росте мировых цен на нефть, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 7.27 времени Нур-Султана цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 115,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 112,5 доллара, сообщает РИА Новости.

В Минэнерго РК не исключают возврата к первоначальному плану добычи нефти - 87,5 млн тонн.
 

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В Алматы подорожает электроэнергия

17.05.2022, 20:41 6241
В Алматы подорожает электроэнергия
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - 16 мая в Алматы состоялась презентация и обсуждение пилотного проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию. Запуск проекта ожидается во втором полугодии 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, сегодня тарифы энергоснабжающих организаций (ЭСО) дифференцируются по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации. Тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей. В результате по всей стране МСБ переплачивает 31 млрд тенге ежегодно, сообщает пресс-служба Агентства. 
 

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрена программа поэтапного сокращения и отмены дифференциации тарифов в течение нескольких лет. На прошедшем 2 марта 2022 года совещании у президента страны по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры было поручено начать данную работу в пилотном режиме в 3 регионах - Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Исторически услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания, на сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций, и каждая из них обслуживает отдельно взятый регион. В силу этого потребитель сейчас привязан к одному поставщику услуг. В то время как сейчас законодательно услуга электроснабжения находится в конкурентной среде. Кроме этих 36 в Казахстане работают порядка 180 альтернативных ЭСО, в каждом регионе их не менее 5. Дифференциация тарифов по группам - одна из причин, ограничивающих конкуренцию между старыми сбытовыми компаниями и новыми, соответственно, ограничивается и право потребителя на выбор ЭСО, возможности его смены. За счет дифференциации происходит скрытое субсидирование - кто больше тратит энергии, тот получает больше субсидий. Не соблюдается главный принцип социальной поддержки - ее адресность", - сообщил Серик Жумангарин.

 
Как отметил руководитель управления электроэнергетики КРЕМ МНЭ РК Кенжеболат Кошекбаев, в результате дифференциации создалась проблема оттока потребителей юридических лиц у регулируемых энергоснабжающих организаций, что также влияет на уровень тарифа для конечного потребителя. Поэтапная отмена дифференциации предусматривает сокращение затрат бюджета по платежам на услуги электроснабжения, что позволит свободные средства направить адресно нуждающимся слоям населения.
 
Для возможности выбора энергоснабжающей организации, по словам председателя правления АО "КОРЭМ" Кайрата Рахимова, в режиме онлайн со стороны АО "КОРЭМ" сегодня разрабатывается автоматизированная система.
 
В рамках пилотного проекта для жителей Алматы стоимость ежемесячной оплаты за электроэнергию увеличится в среднем на 200-300 тенге в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится - разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилой помощи. Более того, адресатам жилой помощи не нужно будет тратить много усилий для ее получения: по данным и.о. зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Айгуль Буркуталиной, для упрощения оказания госуслуги по начислению жилищной помощи планируется ее автоматизация с использованием цифровой карты семьи и дальнейшей ее интеграции с ИС "Е-шанырак". 
 
Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что акимат сегодня рассчитывает объемы адресной социальной помощи и число жителей Алматы, кто в ней нуждается.
 

Помощь будет адресная, понятная и направлена тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул он.

 
По итогам встречи было решено в рамках действующей при акимате Алматы рабочей группы по тарифу на электроэнергию рассмотреть механизмы и все детали реализации пилотного проекта для выработки совместных предложений.
 

Нацбанк РК: продовольственная инфляция в апреле ускорилась в годовом выражении до 17,9%

17.05.2022, 19:57 6631
Нацбанк РК: продовольственная инфляция в апреле ускорилась в годовом выражении до 17,9%
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - По информации Национального банка РК, в апреле месячный рост потребительских цен составил 2%, годовая инфляция ускорилась до 13,2%. Продолжается ускорение роста цен по всем компонентам инфляции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Потребительские цены по итогам апреля увеличились на 2%, что является самым высоким показателем для этого месяца с 2000 года, годовой рост цен ускорился до 13,2% (в марте 2022 года - 12%).
 
Продовольственная инфляция в апреле ускорилась в годовом выражении до 17,9% (в марте 2022 года - 15,4%). Отмечается рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, который продолжается с ноября 2021 года на фоне сокращения запасов у производителей продуктов мукомольно-крупяной промышленности и роста мировых цен. В апреле также ускорился рост цен на мясо и молочные продукты в результате роста цен производителей. После значительного роста цен на сахар в марте в апреле наблюдался остаточный рост цен на фоне сохраняющегося повышенного спроса и снижения производства. Продолжился рост цен на плодоовощную продукцию.
 
Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле ускорились до 11,1% (в марте 2022 года - 10,9%). Ускорился рост цен на медикаменты, одежду и обувь в результате повышения импортных цен. Вместе с тем наблюдался более высокий рост цен на стройматериалы и товары личного пользования.
 
Инфляция платных услуг в апреле ускорилась до 8,9% (в марте 2022 года - 8,3%). 
 
Продолжился рост цен на аренду благоустроенного жилья за счет высокого спроса и удорожания стоимости жилья. Кроме того, в апреле выросли цены на парикмахерские и амбулаторные услуги, а также услуги ресторанов и гостиниц. В условиях нормализации эпидемиологической обстановки в апреле резко увеличились цены на услуги воздушного пассажирского транспорта.
 
Годовой рост цен производителей в обрабатывающей промышленности замедлился до 21,6% (в марте 2022 года - 23,3%). 
 
Среди продуктов питания было зафиксировано существенное ускорение роста цен производителей на хлебобулочные и макаронные изделия, мукомольно-крупяные и молочные продукты на фоне низкого урожая пшеницы в 2021 году и удорожания кормовых культур.
 
В сельском хозяйстве годовой рост цен ускорился до 18,5% (в марте 2022 года - 17%). 
 
В растениеводстве наблюдалось ускорение роста цен на зерновые и кормовые культуры, овощи и бахчевые. В продукции животноводства замедлился рост цен на скот и птицу в живом весе, при этом снижение цен на яйца стало более умеренным, ускорился рост цен на сырое молоко.
 
Напомним, 13 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022 - 2024 годы.
 

В госсобственность передадут 25 компаний, владеющих ж/д путями

17.05.2022, 19:02 7621
В госсобственность передадут 25 компаний, владеющих ж/д путями
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН, 17 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее ответственным государственным органам было поручено провести анализ обоснованности проведения приватизации отраслевых объектов и организаций, в том числе в части создания частных операторов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
По результатам проведенной работы в госсобственность было предложено передать ряд коммуникационных, инфраструктурных и производственных компаний.
 
На сегодняшний день в республиканскую собственность приняты акции и доли участия ряда предприятий и учреждений. В частности, в составе имущества АО "Центр транспортного сервиса" принято более 400 подъездных железнодорожных путей протяженностью 250 км.
 
Ведется работа по принятию в госсобственность еще 25 компаний, владеющих 138 подъездными железнодорожными путями протяженностью 178 км.
 
Принятие в госсобственность этих компаний позволит исключить посредников в сфере железнодорожной инфраструктуры и снизить расходы бизнеса на данные услуги.
 
На заседании комиссии обсужден вопрос исключения из комплексного плана приватизации 205 объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (тепло-, электро-, водоснабжение и другие коммунальные услуги).
 
Кроме того, комиссией рассмотрены меры по демонополизации рынка ГСМ, газовой отрасли и региональных электросетевых компаний.
 
Премьер-министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные моменты для реализации планируемых мероприятий в данных направлениях.
 

Более 20 должностных лиц наказаны за нарушения в деятельности СЭЗ

17.05.2022, 16:24 10036
Более 20 должностных лиц наказаны за нарушения в деятельности СЭЗ
Фото: Информационная компания Урумчи
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Счетный комитет по результатам аудита деятельности специальных экономических зон в 2021 году выявил множество нарушений. К ответственности привлечены более 20 должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выявлены следующие нарушения: 
 
  • не регламентирован порядок и периодичность актуализации сведений об участниках СЭЗ;
  • не проведена оценка эффективности деятельности СЭЗ за 2020 год; 
  • несвоевременно согласованы стратегии развития созданных СЭЗ.

За ненадлежащее исполнение обязанностей привлечены к ответственности 24 должностных лица, в том числе наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора на 12 должностных лиц, в виде замечания на 11 должностных лиц, уволено 1 должностное лицо", - сообщили в Счетном комитете

 
В этом году развитие СЭЗ включено в планы мероприятий по реализации программ развития территорий до 2025 года. 
 
Все 9 управляющих компаний СЭЗ, в числе которых "Астана-Технополис", "Сарыарка", Национальный индустриальный нефтехимический технопарк, "Морпорт Актау", "Хоргос - Восточные ворота", Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", ТОО "Технопарк "Алатау", "Онтустік", TURKISTAN, расторгли договоры с участниками СЭЗ, допустившими несвоевременное и ненадлежащее выполнение строительных работ, приведших к задержке ввода объектов в эксплуатацию.
 

Также заключены дополнительные соглашения и пересмотрены сроки проектирования и ввода в эксплуатацию объектов, отраженных в договорах об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ", - сообщает СК.

 

Посевные площади кормовых культур увеличат в Казахстане

17.05.2022, 11:38 13686
Посевные площади кормовых культур увеличат в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства и повышения его продуктивности в стране является недостаточная кормовая база, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Несмотря на принимаемые меры, на сегодняшний день обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами - 40%, концентрированными кормами - 50%, хотя общеизвестно, что для стабильного развития животноводства помимо полной обеспеченности должен быть еще и страховой запас кормов. Кроме того, существуют проблемы и с продуктивностью пастбищных угодий из-за их интенсивного использования без соответствующей работы по улучшению", - рассказал глава МСХ.

 
В целях решения проблемы кормовой базы в прошлом году Министерством была разработана дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022 - 2025 годы.
 

Однако на местах все еще нет системной работы по реализации указанных в ней мероприятий, продолжается процесс развития животноводства без учета кормовой базы. Считаем, что государственная поддержка субъектов животноводства, работающих без гарантированной кормовой базы, нецелесообразна", - заявил министр.

 
Кроме того, продолжил Карашукеев, существующие перекосы в государственной поддержке животноводства, в частности излишняя сосредоточенность субсидирования на селекционно-племенной работе с ее высокой коррупциогенностью, на фоне отсутствия обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного контингента откормплощадкам и мясоперерабатывающим предприятиям привела к тому, что последние сегодня оказались загруженными только наполовину. 
 

И, как результат, вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота стал процветать подворный откорм и убой с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, ухудшениями эпизоотической ситуации на местах", - пояснил он. 

 
И еще одна проблема, по его словам, - это дефицит специалистов. В настоящее время на местах помимо ветеринаров ощущается острая нехватка зоотехников-технологов и зоотехников-селекционеров, в том числе и в промышленном птицеводстве. К тому же продолжает оставаться острой проблема закрепления молодых специалистов на местах.
 
Карашукеев проинформировал, что для повышения стабильности и устойчивости развития животноводства будут приняты следующие меры:
 
Первое. Обеспечение исполнения всех запланированных мероприятий, предусмотренных дорожной картой по развитию кормопроизводства. 
 

В рамках мероприятий по совершенствованию механизма субсидирования для получателей субсидий по животноводству будут введены обязательные требования по наличию мощностей по кормопроизводству и кормового поля в севообороте. Считаем, что государственная поддержка субъектов животноводства, работающих без гарантированной кормовой базы, нецелесообразна", - сказал он. 

 
Второе. Будут систематизированы и оптимизированы нынешние многочисленные направления субсидирования согласно рекомендациям контролирующих органов. При этом будут пересмотрены нормативы субсидирования с учетом научно обоснованных норм.
 
Третье. Предстоит сосредоточить внимание на кадровом обеспечении животноводства квалифицированными специалистами, прежде всего ветеринарами и зоотехниками. 
 
Четвертое. Повысить качество ветеринарного обслуживания животноводства за счет реформирования системы ветеринарии.
 
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр Алихан Смаилов поручил МСХ и акиматам увеличить посевные площади кормовых культур и модернизировать инфраструктуру отгонных пастбищ. Данное направление должно быть обеспечено финансированием в приоритетном порядке.
 

Компании технадзора оштрафованы на 2,1 млн за нарушения в дорожном строительстве

17.05.2022, 10:56 14681
Компании технадзора оштрафованы на 2,1 млн за нарушения в дорожном строительстве
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев доложил о продвижении работ по развитию автодорожной отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр подчеркнул, что актуальным остается вопрос качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов.
 

С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети и 52% по местной сети. Отобрано и испытано 3299 проб дорожно-строительных материалов, из которых не соответствуют нормам 503. С начала года за счет собственных средств подрядчиков переустроены работы на 51,2 млн тенге, две компании технадзора оштрафованы на 2,1 млн тенге, один аттестат технадзора приостановлен на 6 месяцев", - сообщил Ускенбаев.

 
Он отметил, что в целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона "О транспорте" вносятся поправки, предусматривающие ввод солидарной ответственности авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период, а также наделение Центра качества дорожных активов полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.
 
В своем выступлении глава МИИР также проинформировал, что на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в 2022 году требуется 1,1 млн тонн битума. В целях своевременной поставки битума выстроен механизм прямой поставки с соответствующей ежемесячной разнарядкой. 
 
По данным МИИР РК, на модернизацию, реконструкцию и ремонт 11,5 тысячи километров автодорог общего пользования и восьми автомобильных коридоров, обеспечивающих транзит из Китая, РФ и стран Центральной Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу, в текущем году из республиканского бюджета выделен 601 млрд тенге.
 

В Казахстане промпроизводство в январе - апреле увеличилось на 4,7%

17.05.2022, 08:49 17961
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Индекс промышленного производства в Казахстане в январе - апреле 2022 года составил 104,7%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что увеличение объемов производства зафиксировано в 16 регионах республики, заметный рост отмечен к январю - апрелю 2021 года в городе Алматы (113,5%), Жамбылской (110%), Акмолинской (109,6%) и Атырауской (109%) областях. При этом снижение зафиксировано в Кызылординской области.
 
В январе - апреле 2022 года произведено промышленной продукции на сумму 15 439 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли (52,1% от общего объема) - на 8045,2 млрд тенге, в обрабатывающей (41,5%) - на 6411,5 млрд тенге.
 
По сравнению с январем - апрелем 2021 года отмечается рост объемов добычи сырой нефти (105%) и природного газа (106,4%), производства напитков (118,7%), табачных изделий (119,3%), химической (108,5%) и металлургической промышленности (104,1%), резиновых и пластмассовых изделий (114,3%), фармацевтической (106,4%) и прочей неметаллической минеральной продукции (109,5%).
 
Добыча нефти, включая газовый конденсат, за отчетный период увеличилась на 5% и составила 29,5 млн тонн. 
 
Производство бензина выросло на 4,2%, до 1,6 млн тонн.
 
Производство муки увеличилось на 21% и составило 1,2 млн тонн.
 

Контейнерный хаб будет создан на базе морского порта Актау

16.05.2022, 16:38 22146
АКТАУ. 16 МАЯ - Для развития грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на базе специальной экономической зоны "Морпорт Актау" планируется создать контейнерный хаб, проинформировали в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что в качестве инвестора предполагается привлечение мировых контейнерных операторов, таких как PSA Group, Maersk, MSC.
 
В настоящее время на территории СЭЗ реализовано 18 проектов, в стадии реализации находятся 25 проектов. В целом работа экономической зоны нацелена на развитие нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, строительной отрасли, портов и туристической отрасли.
 
С момента образования специальной экономической зоны создано 1720 постоянных рабочих мест. Кроме того, за 19 лет работы в проекты на территории СЭЗ инвесторами было вложено 260,7 млрд тенге, в том числе иностранных инвестиций 168 млрд тенге.
 
Как отметили в ведомстве, на территории СЭЗ "Морпорт Актау" имеются все условия для реализации проектов, подведена вся необходимая инфраструктура, предоставляются налоговые и таможенные преференции, осуществляется сопровождение проектов и их мониторинг.
 
Также в данной экономической зоне функционирует ряд важных стратегических проектов. В числе которых завод по выпуску стальных труб АО "Arcellor Mittal Tubular Products Aktau", завод по нарезке труб с газогерметичным соединением класса премиум - ТОО "Kazakhstan Pipe Threaders", проект по расширению Актауского международного морского торгового порта в северном направлении - ТОО "Актауский морской северный терминал". Для развития туристического направления введен в эксплуатацию многофункциональный гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau.
 

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