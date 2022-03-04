Цена нефти Brent превысила 116 долларов за баррель

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НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Экспорт муки из Казахстана резко упал за счет санкций, блокирующих работу банков главного импортера - Афганистана. С приходом к власти талибов страну отключили от SWIFT, конфисковали резервы ЦБ и заблокировали денежные переводы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе текущего года в РК произвели 263,3 тысячи тонн муки - на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz

В региональном разрезе наибольший объем производства традиционно пришелся на Костанайскую область: 97,4 тысячи тонн, плюс 53,8% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская и Карагандинская области.

При этом в целом за январь - декабрь 2021-го производство муки в стране составило 3,1 млн тонн, сократившись на 6,9% за год.

По итогам 12 месяцев 2021 года местные компании обеспечили спрос на муку (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) практически полностью - на 99,5%. В страну завезли всего 13,6 тысячи тонн муки, плюс 5,7% за год.

Половина всех ресурсов отправилась на экспорт: 1,4 млн тонн - сразу на 17,2% меньше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке РК в свою очередь выросла на 6,5% за год, до 1,4 млн тонн.

Как отмечают аналитики, в целом сокращение экспорта в секторе ожидаемо. По данным Зернового союза РК, с сентября по январь за рубеж продали 3,7 млн тонн зерна и муки - на 14% меньше, чем годом ранее, сообщает "Хабар24". Но если по пшенице объемы просели на 7% и связано это скорее с неурожайным годом, то по муке показатели сократились сразу на 23%. Главной причиной эксперты называют уменьшение поставок на основной рынок - Афганистан. На эту страну ранее приходилось свыше 60% всех экспортных объёмов муки. Главная проблема сейчас заключается в отсутствии возможности производить прямые платежи из страны: афганские банки все так же отрезаны от международной системы переводов, и вопрос пока остаётся открытым.

Примечательно, что достаточно крупным, хотя и не ключевым рынком сбыта казахстанской муки остается Россия: за январь - декабрь 2021 года в этом направлении было отправлено 28,1 тысячи тонн на $10 млн. В натуральном выражении экспорт муки в Россию вырос на 21,1% за год, в стоимостном - на 26,4%. Тем временем международная межбанковская система SWIFT на текущий момент взаимодействует с властями ЕС, уточняя детали об ограничениях по банкам РФ. Система готовится отключить российские фининституты согласно санкциям ЕС. Впрочем, с учетом ЕАЭС на этом сегменте санкции могут никак не отразиться.

В целом за 12 месяцев 2021 года Казахстан отправил на экспорт 1,4 млн тонн муки на сумму $434,2 млн. Сокращение в натуральном выражении составило 17,2%, в денежном - 11,4%.





energyprom.kz

В страны СНГ отправлено 541,1 тысячи тонн муки на сумму $154,2 млн. Здесь основным экспортным направлением для РК стал Узбекистан: 372,9 тысячи тонн - на 9% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Таджикистан и Туркменистан.



В страны, не входящие в состав СНГ, было отправлено 902,2 тысячи тонн муки на сумму $280 млн. Основной объем традиционно пришелся на Афганистан: 895,5 тысячи тонн, что, однако, сразу на 22,2% меньше, чем годом ранее.

Заметим: в декабре прошлого года экспортные цены на муку выросли на значительные 31,6% за год, в том числе для стран СНГ - на 38%, для стран, не входящих в СНГ, - на 23,5%.

Розничные цены на муку в РК в январе 2021 года увеличились на 10,2% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Жамбылской области: сразу на 23,9% за год. В тройке регионов-антилидеров также оказались Карагандинская и Кызылординская области. Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Туркестанской области - всего на 1,6%.





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Средняя цена муки первого сорта составила 186 тенге за килограмм, высшего сорта - 263 тенге. Среди крупных городов РК мука первого сорта дороже всего стоила в Актау (256 тенге), дешевле всего - в Актобе (133 тенге). Мука высшего сорта дороже всего стоила в столице (328 тенге), дешевле всего - в Павлодаре (184 тенге).





