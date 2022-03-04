Цена нефти Brent превысила 116 долларов за баррель
03.03.2022, 09:57 14926
Фото: depositphotos
ЛОНДОН. 3 МАРТА - По итогам торгов на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По состоянию на 8.48 времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 1,81% - до 116,63 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80% - до 113,70 доллара, информирует "Прайм".
Напомним, цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум.
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Сенатор призвал ускорить строительство трех водохранилищ в Жамбылской области
03.03.2022, 15:01 8151
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Строительство трех новых водохранилищ в Жамбылской области позволит снизить дефицит воды в регионе и содействует обеспечению продовольственной безопасности. Сегодня на заседании сената депутат Бекболат Орынбеков обратился с запросом на имя премьер-министра РК, в котором озвучил вопросы финансирования этих проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил Бекболат Орынбеков, 85% воды, используемой при орошении в Жамбылской области, формируется на территории Кыргызстана. Поэтому прохождение вегетационного периода напрямую зависит от условий соглашения о распределении вод стоков трансграничных рек Шу и Талас.
В соответствии с указанным соглашением бассейну реки Шу принадлежит 370 млн кубометров воды, по реке Талас - 590 млн кубометров воды. Однако в связи с несоблюдением кыргызской стороной утвержденных графиков Казахстан не может ежегодно дополучить около 50% воды из реки Шу", - сказал депутат.
Согласно консультативно-гидрологическому прогнозу РГП "Казгидромет" в предгорных областях юга, то есть в бассейнах рек Шу и Талас, осадки и запасы снега ожидаются ниже многолетних показателей. Как следствие, в текущем году может возникнуть дефицит влаги.
К примеру, на сегодняшний день накопленная вода в Кировском водохранилище на реке Талас занимает лишь 61% от проектного объема, а объем воды, поступающей из реки Шу, в два раза ниже, чем в прошлом году", - заявил сенатор.
Учитывая вышеизложенное, депутат призвал оперативно решить вопрос строительства трех новых водохранилищ в Жамбылской области: Ыргайты, Калгуты и Акмола.
По словам Орынбекова, по всем водоемам получены положительные заключения государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование. В настоящее время рассматривается вопрос о выделении средств на разработку проектно-сметной документации.
Вместе с тем профильным Министерством направлены соответствующие заявки, которые до настоящего времени не находят положительного решения. Строительство водохранилищ позволит не только снизить зависимость от Кыргызской Республики, но и сильно отразится на росте производства сельскохозяйственных культур в Кордайском, Меркенском, Байзакском, Жамбылском и Таласском районах Жамбылской области", - сказал Бекболат Орынбеков.
Экспорт казахстанской муки резко снизился
03.03.2022, 14:16 9271
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Экспорт муки из Казахстана резко упал за счет санкций, блокирующих работу банков главного импортера - Афганистана. С приходом к власти талибов страну отключили от SWIFT, конфисковали резервы ЦБ и заблокировали денежные переводы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В январе текущего года в РК произвели 263,3 тысячи тонн муки - на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольший объем производства традиционно пришелся на Костанайскую область: 97,4 тысячи тонн, плюс 53,8% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская и Карагандинская области.
При этом в целом за январь - декабрь 2021-го производство муки в стране составило 3,1 млн тонн, сократившись на 6,9% за год.
По итогам 12 месяцев 2021 года местные компании обеспечили спрос на муку (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) практически полностью - на 99,5%. В страну завезли всего 13,6 тысячи тонн муки, плюс 5,7% за год.
Половина всех ресурсов отправилась на экспорт: 1,4 млн тонн - сразу на 17,2% меньше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке РК в свою очередь выросла на 6,5% за год, до 1,4 млн тонн.
Как отмечают аналитики, в целом сокращение экспорта в секторе ожидаемо. По данным Зернового союза РК, с сентября по январь за рубеж продали 3,7 млн тонн зерна и муки - на 14% меньше, чем годом ранее, сообщает "Хабар24". Но если по пшенице объемы просели на 7% и связано это скорее с неурожайным годом, то по муке показатели сократились сразу на 23%. Главной причиной эксперты называют уменьшение поставок на основной рынок - Афганистан. На эту страну ранее приходилось свыше 60% всех экспортных объёмов муки. Главная проблема сейчас заключается в отсутствии возможности производить прямые платежи из страны: афганские банки все так же отрезаны от международной системы переводов, и вопрос пока остаётся открытым.
Примечательно, что достаточно крупным, хотя и не ключевым рынком сбыта казахстанской муки остается Россия: за январь - декабрь 2021 года в этом направлении было отправлено 28,1 тысячи тонн на $10 млн. В натуральном выражении экспорт муки в Россию вырос на 21,1% за год, в стоимостном - на 26,4%. Тем временем международная межбанковская система SWIFT на текущий момент взаимодействует с властями ЕС, уточняя детали об ограничениях по банкам РФ. Система готовится отключить российские фининституты согласно санкциям ЕС. Впрочем, с учетом ЕАЭС на этом сегменте санкции могут никак не отразиться.
В целом за 12 месяцев 2021 года Казахстан отправил на экспорт 1,4 млн тонн муки на сумму $434,2 млн. Сокращение в натуральном выражении составило 17,2%, в денежном - 11,4%.
В страны СНГ отправлено 541,1 тысячи тонн муки на сумму $154,2 млн. Здесь основным экспортным направлением для РК стал Узбекистан: 372,9 тысячи тонн - на 9% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Таджикистан и Туркменистан.
В страны, не входящие в состав СНГ, было отправлено 902,2 тысячи тонн муки на сумму $280 млн. Основной объем традиционно пришелся на Афганистан: 895,5 тысячи тонн, что, однако, сразу на 22,2% меньше, чем годом ранее.
Заметим: в декабре прошлого года экспортные цены на муку выросли на значительные 31,6% за год, в том числе для стран СНГ - на 38%, для стран, не входящих в СНГ, - на 23,5%.
Розничные цены на муку в РК в январе 2021 года увеличились на 10,2% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Жамбылской области: сразу на 23,9% за год. В тройке регионов-антилидеров также оказались Карагандинская и Кызылординская области. Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Туркестанской области - всего на 1,6%.
Средняя цена муки первого сорта составила 186 тенге за килограмм, высшего сорта - 263 тенге. Среди крупных городов РК мука первого сорта дороже всего стоила в Актау (256 тенге), дешевле всего - в Актобе (133 тенге). Мука высшего сорта дороже всего стоила в столице (328 тенге), дешевле всего - в Павлодаре (184 тенге).
На фоне геополитического кризиса подскочила стоимость золота
03.03.2022, 14:08 9981
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - На фоне геополитического кризиса подскочила стоимость золота. В Казахстане растет добыча в секторе, однако сократился выпуск аффинированного золота, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Золотодобыча в плюсе четвертый год подряд. Добыча золотосодержащей руды за год выросла на 27,6%, до 2,6 млн тонн в январе 2022 года, а добыча золотосодержащих концентратов - на 11,8%, до 44,7 тысячи тонн, сообщает Finprom.kz.
Для справки: в целом за январь - декабрь 2021 года добыча золотосодержащей руды в секторе составила 33 млн тонн, плюс 33% за год, добыча золотосодержащих концентратов - 516,5 тысячи тонн, плюс 16%.
При этом объемы переработки в секторе сократились. Производство необработанного и полуобработанного золота или золота в виде порошка сократилось на 13,3%, до 8,4 тонны, а выпуск аффинированного золота - сразу на 27,2%, до 4 тонн за январь 2022 года.
За январь - декабрь 2021 года в стране произвели 114,7 тонны необработанного золота (минус 2,9% за год) и 66,6 тонны аффинированного золота (минус 4,6%).
Заметим, почти две трети валовых международных резервов Национального банка РК приходятся на золото: $22,2 млрд в денежном эквиваленте по итогам января текущего года - на 4,7% меньше, чем годом ранее.
Сократился объём продаж золотых слитков населению - сразу на 26,6% в количественном отношении, до 1,8 тысячи слитков в январе 2022 года против 2,4 тысячи слитков годом ранее. Вес реализованного населению золота также уменьшился - сразу на 38,5%, до 68,6 килограмма.
Всего с начала запуска продаж населению золотых слитков по январь 2022 года было реализовано 76,7 тысячи слитков общим весом в 2,8 тонны, на обратный выкуп было принято 11,3 тысячи слитков общим весом 275 килограммов.
Стоимость золота на конец февраля 2022 года, по данным Национального банка РК, составила 28,7 тысячи тенге за 1 грамм - сразу на 15% дороже, чем всего месяцем ранее. Цена одной тройской унции (31,1 грамма) на Лондонской бирже металлов (LBMA) за февраль выросла на 6,4%, составив по итогам вечернего фиксинга $1909,9.
Резкий рост цен на золото совпал с началом эскалации ситуации на Украине, и если с 1 по 23 февраля ежедневный средний рост стоимости тройской унции оставался в пределах 0,4%, то 24 февраля он составил сразу 1,7%, до $1936,3 по итогам вечернего фиксинга, что является одним из самых высоких показателей в истории. Это неудивительно, ведь золото является защитным активом и в период острых кризисов к нему проявляют особый интерес. К примеру, во время пандемии до всеобщей вакцинации в начале августа 2020 года стоимость золота достигала исторического рекорда и составляла $2067,2 по итогам вечернего фиксинга на Лондонской бирже металлов.
Оперштаб по вопросам транспорта и логистики создан при МИИР РК
03.03.2022, 11:01 13921
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В связи с обострением ситуации между странами Европейского Союза и Российской Федерацией и возникающими проблемами в области международных транспортных перевозок в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Оперативный штаб создан для помощи и информационной поддержки бизнес-субъектов и участников международных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом", - проинформировали в пресс-службе министерства.
В этой связи на базе ситуационного центра МИИР РК открыта горячая линия.
По возникающим вопросам просят обращаться в call-центр по номерам: +7 708 088 0800; +7 (7172) 98-35-35.
МИИР РК принимает меры для решения возникающих вопросов по грузоперевозкам
03.03.2022, 08:59 15801
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В связи с обострением ситуации между странами Европейского союза и Российской Федерацией имеются проблемы по международным перевозкам казахстанских грузов. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, какие меры принимаются для решения возникающих вопросов по грузоперевозкам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "НК "КТЖ" принимаются меры по решению возникающих вопросов, в том числе по трудностям при транспортировке грузов через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска судами РФ, от которых отказались принимать грузы перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга", - сообщили в ведомстве.
В частности, по грузам, находящимся на территории России, МИИР РК прорабатывается возможность их переориентации на латвийские порты Риги и Венстпилса. По данному вопросу планируется проведение совещания с министерством транспорта Латвии и администрациями латвийских морских портов.
Также в качестве альтернативы казахстанским экспортерам предложено использование маршрута через казахстанские порты Актау и Курык и далее по ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут).
Сообщается, что на сегодняшний день в рамках ТМТМ налажено регулярное контейнерное сообщение между портами Актау и Баку и паромное сообщение Курык - Баку.
Наряду с этим в целях обеспечения бесперебойного функционирования ТМТМ Мининдустрии и инфраструктурного развития РК запланирована встреча в Баку с компетентными органами и транспортными организациями Азербайжана, Грузии и Турции.
В Москве АО "НК "КТЖ" проводятся переговоры с РЖД по вопросам логистики перевозок казахстанских грузов.
По данным МИИР, открыта горячая линия по вопросам грузовых железнодорожных перевозок при АО "НК "КТЖ", в том числе:
- в части приема заявок на переадресовку грузов и консультации (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т. д.). Ответственный от ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - С. Абжалеев, телефон: 60-31-33;
- консультирование по вопросам, связанным с таможенной деятельностью от АО "НК "КТЖ" (Г. Хайрулина, телефон: 60-30-19).
Впервые с 30 июня 2014 года цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
02.03.2022, 20:01 24846
МОСКВА. 2 МАРТА - Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По состоянию на 19.11 по времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара, сообщает РИА Новости.
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.
Напомним, цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум.
Высший совет по реформам рассмотрит вопрос о разработке плана антикризисных действий
02.03.2022, 18:45 26306
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева 3 марта состоится заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях обострения геополитической ситуации и ужесточения антироссийских санкций, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Будут заслушаны доклады премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова.
Отмечаются факты задержки казахстанских грузов, следующих транзитом через РФ в ЕС
02.03.2022, 18:28 22906
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В связи с введением пакета санкций против РФ и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через территорию России на рынки стран ЕС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При этом казахстанские товары, следующие через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
В настоящее время Министерством торговли и интеграции РК проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения.