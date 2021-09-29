Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 2018 года

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АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов впервые за три года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стоимость нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с осени 2018 года, сообщает РИА Новости

По данным на 07.16 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.

Рост цен происходит из-за улучшения перспектив спроса на нефть в мире.

Кроме того, по данным РИА Новости, стоимость газа на фьючерском рынке Европы впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

По данным биржи ICE Futures, цена на октябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF достигла почти 1030 долларов за тысячу кубометров в 10.10 мск.





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