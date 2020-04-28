Цена на нефть марки Brent превысила $25 за баррель

Москва. 27 апреля. Kazakhstan Today - Цена на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель, передает Kazakhstan Today.

Цена на июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросла на 0,93%, до $25,04 за баррель, сообщает РИА "Новости" .

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent составляет $21,64 за баррель.

Цена на нефть марки WTI с поставкой в июне падает на 1,42%, до $16,70 за баррель.





Ранее сообщалось, что 20 апреля на товарной бирже Нью-Йорка стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной . На поставки в мае цены падали до -40,32 доллара за баррель. Отрицательный показатель на лондонской бирже ICE составил 104% - -0,75 доллара за баррель в связи с тем, что вторник, 21 апреля, был последним днем для продажи этой нефти, при этом хранилища почти заполнены и хранить это сырье негде.

Напомним, цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+ - ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии - на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022 года - на 5,8 миллиона.

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