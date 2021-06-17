Ценовой сговор на рынке реализации кирпича выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Нур-Султану выявил признаки ценового сговора в действиях четырех участников рынка реализации кирпича, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В действиях четырех субъектов рынка усмотрены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в части антиконкурентных согласованных действий по установлению и поддержанию цен на строительный кирпич. Всем субъектам направлены уведомления об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства. Уведомления находятся на стадии рассмотрения субъектами рынка и подлежат исполнению в течение 30 календарных дней, путем установления обоснованной и конкурентной цены", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, для недопущения необоснованного роста цен и своевременного реагирования на антиконкурентные действия субъектов рынка проводится анализ по 11 строительным материалам: цемент, бетон, сталь арматурная, стекло, блок стеновой, кабеля, профлист, сваи, плита, полиэтиленовые трубы.

В случае обнаружения признаков антиконкурентного поведения участников рынка будут приняты меры антимонопольного реагирования. Если вы столкнулись с антиконкурентными действиями или ограничены ваши права, просим обратиться в департамент АЗРК по городу Нур-Султану (адрес: улица Петрова, 5, телефон: 56-79-28, электронный адрес: [email protected])", - сказано в сообщении.

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