Центральные госорганы и акиматы областей 2018 году закупили автомобили на 61 215,2 млн тенге

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Центральные госорганы и акиматы областей в 2018 году закупили свыше 6 тыс. автомобилей на сумму 61 215,2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Центральными государственными органами приобретено 2807 механических автотранспортных средств на сумму 24 983,3 млн тенге, местными исполнительными органами (акиматами) - 3345 механических автотранспортных средств на сумму 36 231,8 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

По словам руководителя управления департамента законодательства государственных закупок Минфина Нурсауле Тузубековой, "всего Комитетом госзакупок проведено процедур по приобретению 6152 механических автотранспортных средств на сумму 61 215,2 млн тенге, что на 32% меньше по сравнению с 2017 годом (89 411,5 млн тенге в 2017 году).

Также отмечается, что доля проведенных процедур закупок автотранспортных средств отечественных производителей составляет 36%, иностранных производителей - 32%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства