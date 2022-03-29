Цены на импортные товары в Казахстане выросли почти на 13% за год

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Цены на импортные поставки продуктов и товаров по итогам января текущего года выросли на 12,8% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По продукции из стран СНГ уровень цен на импортные поставки для Казахстана поднялся на значимые 21,3%, из остальных стран - на 4,9%, информирует energyprom.kz

Среди продуктов питания заметно выросли цены на сахар и кондитерские изделия из сахара (сразу на 38,7%), готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (на 32,3%), жиры и масла животного или растительного происхождения (на 26,9%), колбасы и аналогичные продукты из мяса (на 20,6%), рыбу и ракообразных (на 19,6%), подсолнечное масло (на 15%)"- рассказали аналитики.

На внутреннем рынке страны по итогам февраля текущего года потребительские цены на продовольственные товары выросли на 10% за год. В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Акмолинской, Мангистауской и Актюбинской областей.

Уточняется, что среди продуктов питания заметно подорожали крупы (на 16%), масла и жиры (на 14,1%), макароны (на 12,5%), фрукты и овощи (на 12,4%), мука (на 11,1%), мясо (на 11,1%), сахар (на 11%).

По словам аналитиков, по итогам января текущего года казахстанские компании сумели на достаточно высоком уровне обеспечить местной продукцией рынок муки (99,7% спроса перекрывается отечественным производством), свежих яиц (97,2%), круп и риса (96,6%), красного мяса и птицы (95,5%), растительных масел (88,8%), а также макарон, лапши и прочих подобных мучных изделий (85,1%).

Что касается сегмента молочных продуктов (кроме свежего молока), то здесь в общем по всей товарной линейке уровень самообеспечения неплох - 84,4%, однако для отдельных товарных групп ситуация выглядит менее оптимистичной. Так, местные компании перекрывают спрос на сливочное масло всего на 67,9%, а на сыр и творог - и того меньше, лишь на 53,7%", - рассказали они.

Кроме того, остаются зависимыми от импорта такие продуктовые сектора, как колбасные изделия (здесь местные компании перекрывают 62,3%), фруктовые и овощные соки (50,2%), переработанные и консервированные рыба, ракообразные и моллюски (47,6%), шоколад (36,2%), сахар (35,8%), чай и кофе (лишь 29,9%).

Среди алкогольной продукции местные компании перекрывают спрос на пиво на 93,2%, на водку и ликеро-водочные изделия - на 77,9%, на коньяк и коньячные напитки - на 58,6%, на вина - на 49,4% (однако среди вин непосредственно на шампанское - на 95,5%).