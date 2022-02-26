Цены на некоторые лекарства в Казахстане за минувший год выросли на 21%

НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - В целях оперативного реагирования на вероятные негативные социально-экономические последствия для Республики Казахстан в связи с событиями в Украине, правительство и Национальный банк приступили к реализации плана совместных действий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

План действий включает в себя меры, направленные на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке, поддержку занятости и создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства.

В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительством совместно с Национальным банком будет реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет бюджета", - рассказали в пресс-службе правительства.

Отмечается, что с учетом социальной направленности экономической политики, акцент в реализации задачи повышения благосостояния населения будет делаться в первую очередь на сельские населенные пункты, моно- и малые города, окраины столицы и городов республиканского значения.

Будут созданы условия для развития сельскохозяйственных коопераций и семейных хозяйств путем вовлечения в оборот дополнительных сельхозземель. В целом на развитие сел, моно- и малых городов, окраин столицы и городов республиканского значения в текущем году в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі", комплексного плана развития регионов и других программ будут направлены средства из республиканского бюджета в сумме до 200 млрд тенге", - пояснили в пресс-службе главы кабмина.

Основная часть государственной поддержки промышленности будет направлена на технологическую модернизацию и развитие высокопроизводительных предприятий.

Особую важность имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики страны и реализации инвестиционных проектов. При этом предприятия, получившие государственную поддержку, будут иметь встречные обязательства по повышению оплаты труда своих работников, в том числе путем увеличения производительности труда. Для этих целей в текущем году будет значительно увеличено финансирование программы "Дорожная карта бизнеса-2025", в частности на субсидирование и гарантирование кредитов.

Кроме того, для повышения эффективности господдержки агропромышленного комплекса разрабатываются новые подходы системы субсидирования отрасли. В приоритетном порядке будут поддержаны проекты, направленные на повышение производительности и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Также в правительстве рассказали, что планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес. До конца года в приоритетных отраслях будут пересмотрены более 420 регуляторных актов госорганов. Проведение ревизий требований к предпринимателям будет продолжено и по другим отраслям.

В целях недопущения роста цен правительством совместно с Национальным банком и НПП "Атамекен" будет реализован комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

Сохранение и повышение социально-экономического благосостояния населения является первоочередной задачей правительства. Для реализации данной задачи будут приложены все усилия", - заключили в ведомстве.



