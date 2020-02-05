Цены на продовольственные товары в Казахстане за год выросли на 9,2%

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане цены на продовольственные товары за год (январь 2020 года к январю 2019 года) выросли на 9,2%, передает Kazakhstan Today.

"Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, фрукты и овощи, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар подешевел", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Как пояснили в статведомстве, в группе крупяных изделий средняя цена на гречневую крупу в январе 2020 года составила 319 тенге за килограмм (в январе 2019 года - 246 тенге), овсяную - 351 тенге (327 тенге), пшено - 375 тенге (241 тенге), рис - 378 тенге (317 тенге).

Средняя цена на сахар-песок в январе 2020 года составила 188 тенге за килограмм, в январе 2019 года - 240 тенге.

Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в январе 2020 года сложилась на уровне 1815 тенге за килограмм (в январе 2019 года - 1560 тенге), баранину с костями - 1719 тенге (1464 тенге), конину с костями - 2039 тенге (1766 тенге), свинину лопаточную часть - 1467 тенге (1320 тенге), колбасу полукопченую - 2172 тенге (2030 тенге), окорочка куриные - 833 тенге (750 тенге).

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