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Цены на продовольствие, возмещение убытков бизнесу: Султанов провел совещание в Алматы

17.02.2022, 11:06 20206
Цены на продовольствие, возмещение убытков бизнесу: Султанов провел совещание в Алматы
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов провел в акимате Алматы совещание по вопросам торговли, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и возмещения убытков субъектам бизнеса, понесенных в период беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Торговля является основной отраслью экономики Алматы. В 2021 году рост розничной торговли составил 13,5%, объем - 4 трлн 212 млрд тенге. Доля рознчиной торговли Алматы в объеме розничной торговли РК составляет 31,5%", - отметил Бахыт Султанов. 

 
Он подчеркнул, что январские события негативно отразились на работе отдельных субъектов бизнеса, особенно в торговой сфере. 
 
На сегодня правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям, в который предлагается внести ряд изменений. 
 
Региональная комиссия Алматы предложила внести изменения в действующий механизм. Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, было предложено осуществлять возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 млн тенге для всех категорий ущерба, а также применять упрощенный механизм для категории "оборудование" и компенсировать оплату услуг адвокатов, рассказали в пресс-службе правительства РК. 
 

Это позволит сократить срок рассмотрения заявок от одного месяца до двух недель и значительно ускорить процедуру возмещения ущерба бизнесу", - пояснил Досаев. 

 
Также был обсужден вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Для стабилизации цен на СЗПТ в рамках "оборотных" займов из местного бюджета выделено 11 млрд тенге для фиксирования цен на овощную, мясную продукцию, яйца и бакалею. Прорабатывается выделение займов крупным производителям социального хлеба, молочной продукции и подсолнечного масла. 
 
Кроме того, в настоящее время акиматом рассматривается возможность создания минихабов путем выделения льготного финансирования и земельных участков в черте города для строительства легковозводимых складов временного хранения. Это позволит снизить зависимость магазинов у дома от перекупщиков, избавит владельцев небольших торговых точек от необходимости самостоятельного закупа на крупных оптовых рынков. Это в целом должно положительно отразиться на уровне цен в небольших внутриквартальных магазинах. 
 
По итогам совещания Султанов поручил акимату Алматы и Комитету торговли МТИ РК продолжить работу по мониторингу и анализу цен, принять меры по увеличению "оборотной схемы" в рамках стабилизации цен на СЗПТ, активизировать деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, а также продолжить работы по оказанию помощи и выплате компенсаций пострадавшим субъектам предпринимательства.
 

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Токаев намерен максимально ликвидировать монополии в стране

17.02.2022, 22:46 2106
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что деятельность монополий мешает развитию экономики и ухудшает внутриполитическую ситуацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента, олигополия - это доминирование узкого круга людей в экономической сфере, и в Казахстане такая тенденция набирает обороты. 
 

Многие, особенно предприниматели, хорошо знают об этом. Это мешает реальной конкуренции и, говоря шире, справедливости. Если мы не решим эту проблему, наша экономика не будет развиваться, а внутриполитическая ситуация только ухудшится. Поэтому моя главная цель - максимально ликвидировать монополии, будь то в экономике или политике. Мы должны полностью избавиться от них", - сказал Токаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN.

 
При этом он отметил, что борьба с монополией - нелегкая работа, но к ней надо приступать.
 

Казахстанские фермеры ежегодно платят около 2 млрд тенге за доступ к сервису по субсидированию

17.02.2022, 15:03 12261
Казахстанские фермеры ежегодно платят около 2 млрд тенге за доступ к сервису по субсидированию
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские фермеры вынуждены платить ежегодно около 2 млрд тенге за доступ к субсидированию АПК, заявил в ходе заседания верхней палаты парламента сенатор Андрей Лукин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из-за отсутствия возможности подать заявку через портал электронного правительства предприниматели за доступ к сервису Qoldau.kz вносят ежегодную абонентскую плату. К примеру, в 2019 году такая плата составляла 3 МРП, а с 1 июня 2020 года стоимость увеличена до 11 МРП, то есть почти в 4 раза цена выросла", - отметил Лукин в своем депзапросе.

 
В настоящее время на этой платформе зарегистрировано более 200 тыс. сельхозпредпринимателей, которые за возможность пользования сервисом вынуждены ежегодно платить порядка 2 млрд тенге, уточнил он.
 
Более того, по словам сенатора, существуют дополнительные непроизводственные расходы, которые негативно сказываются на себестоимости продукции и приводят к росту цен на продовольственные товары мелких и средних крестьянских хозяйств. 
 
От также отметил, что по закону, государственные услуги по субсидированию в агропромышленном комплексе должны предоставляться бесплатно через портал электронного правительства, но на этом портале до сих пор не разработан раздел об оказании таких госуслуг и поэтому заявки на субсидирование государство принимает через единственный платный ресурс.
 

К сведению за последние годы агентством по противодействию коррупции расследуются 960 уголовных дел. Из них более половины связанны с хищением субсидий. Предлагаем госорганам совместно с АО "Транстелеком" рассмотреть вопрос о переходе информсистемы Qoldau.kz в госсобственность, разработать на веб-портале электронного правительства бесплатный сервис, поручить министерствам сельского хозяйства и цифрового развития и аэрокосмической промышленности принять меры", - сказал Лукин.

 
Как сообщалось ранее, Минсельхоз запустит новую платформу субсидирования АПК. В отличие от системы "Колдау" новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных. Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционных риски при распределении и выдаче субсидий.
 

В Казахстане не развита эффективная система кредитования АПК - сенатор

17.02.2022, 14:38 13606
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане не развита эффективная система кредитования АПК, сообщил депутат Ахылбек Куришбаев на заседании сената парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отличии от ведущих аграрных стран, у нас не развита эффективная система кредитования АПК. Так, в прошлом году только 13% сельхозтоваропроизводителей получили удешевлённые кредиты и то только на весенне-полевые работы.При этом, некоторые государственные менеджеры считают, что наше сельское хозяйство якобы занято государственными субсидиями, что не нужно усиливать господдержку АПК", - сообщил в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Ахылбек Куришбаев.

 
По его словам, в Казахстане все основные нормативные приказы министра сельского хозяйства согласовываются в обязательном порядке с другими министерствами. 
 

В 2020-2021 годах на согласование права субсидирования, регламентов и так далее ушло от 20-30 дней до 7 месяцев. О каком оперативном управлении отраслью можно говорить", - заявил депутат.

 
Он также отметил, что в аграрных ведомствах США, Канады, Австралии, России, Беларуси в основном состоят госслужащие, имеющие опыт работы в сельскохозяйственном производстве.
 

У нас же в соответствии с требованиями госслужбы в Минсельхозе могут работать сотрудники, не отличающие пшеницу от ячменя. В указанных странах при министерствах организованы экспертные центры, информационные системы, что позволяет им принимать управленческие решения на уровне проектного менеджмента.

 
Формула их успеха заключается в опережающем развитии аграрной науки, а мы своими действиями зачастую препятствуем работе наших ученых", - сказал Куришбаев.
 

Баталов стал исполняющим обязанности главы НПП "Атамекен"

17.02.2022, 13:53 15411
Баталов стал исполняющим обязанности главы НПП "Атамекен"
Фото: НПП Атамекен
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Члены президиума НПП РК "Атамекен" выбрали исполняющего обязанности председателя президиума на время проведения IX внеочередного Съезда НПП РК "Атамекен". Исполняющим обязанности станет член президиума Нацпалаты, председатель Форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы НПП РК "Атамекен", председатель президиума будет избран на Съезде НПП РК "Атамекен".
 
IX Внеочередной Съезд НПП РК "Атамекен" состоится 18 февраля 2022 года. На повестке дня рассмотрят вопросы: об органах управления Национальной палаты, о реформировании деятельности Национальной палаты, об актуальных вопросах развития предпринимательства.

 

В январе повысились цены на жилье в Казахстане

17.02.2022, 13:42 15946
В январе повысились цены на жилье в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В январе 2022 года в среднем по республике цена продажи нового жилья с черновой, чистовой отделкой составила 386 358 тенге за 1 квадратный метр и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,1%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным статведомства, в январе 2022 года в среднем по республике цена квартир при перепродаже составила 409 177 тенге за 1 квадратный метр и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,8%, арендная плата за благоустроенное жилье - 3395 тенге и на 5,2% соответственно.
 
Как уточнили в бюро нацстатистики, с января 2022 года изменена методика расчета средней цены на перепродажу квартир и арендной платы за благоустроенное жилье по республике. Средняя цена по республике рассчитана как средневзвешенная, на основе средних цен вида жилья городов и их весовых составляющих. Весовые составляющие для перепродажи квартир определяются на основе данных о количестве сделок купли-продаж квартир в многоквартирном доме, арендной платы за благоустроенное жилье - на основе данных об объеме оказанных услуг по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого жилого. 
 
В связи с тем, что веса городов Нур-Султан и Алматы занимают наибольшую долю по перепродаже квартир, средняя цена по стране сложилась на уровне 409 177 тенге за 1 квадратный метр, по аренде жилья - средняя цена составила 3395 тенге, соответственно. 

 

В Казахстане показатель износа в электропроизводящих организациях составляет 53%

17.02.2022, 12:59 16946
В Казахстане показатель износа в электропроизводящих организациях составляет 53%
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане показатель износа в электропроизводящих организациях составляет 53%, сообщил на обсуждении в сенате законопроекта о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) депутат Алимжан Куртаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане уровень износа оборудования в электроэнергетической системе достаточно высок. Средний показатель износа в электропроизводящих организациях – 53%, в региональных электросетевых компаниях – 66%. В настоящее время уполномоченными органами ведется работа по вводу новых мощностей и модернизации действующих", - заявил Алимжан Куртаев.

 
В ходе заседания депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе.
 
Депутат отметил, что протокол принят в целях повышения энергетической безопасности государств-членов, формирования правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию в ЕАЭС, созданию условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик государств-членов в области электроэнергетики.
 

Законопроектом определяются правила функционирования общего электроэнергетического рынка союза, а также правила по управлению, обеспечению, функционированию общего электроэнергетического рынка союза", - подчеркнул сенатор.

 

В ЕАЭС создадут общий рынок электроэнергии - парламент одобрил протокол

17.02.2022, 11:17 19396
В ЕАЭС создадут общий рынок электроэнергии - парламент одобрил протокол
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года по части интеграции рынков электроэнергии стран ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Цель протокола - создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии. 
 
Как сообщалось ранее, формирование общего электроэнергетического рынка будет проводиться поэтапно с учетом приоритетного обеспечения электрической энергией внутренних потребителей государств-членов ЕАЭС. 
 

Налогообложение майнеров, вывод капитала: разработана концепция к законопроекту

17.02.2022, 10:50 19941
Налогообложение майнеров, вывод капитала: разработана концепция к законопроекту
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан подготовило проект концепции к законопроекту о внесении поправок в Налоговй кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства 11 января 2022 года на заседании мажилиса парламента Республики Казахстан дан ряд поручений, в том числе относительно проработки вопроса дополнительных поступлений в бюджет от горнорудного сектора, предоставления льгот для разведки и освоения новых месторождений, а также риска вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок", - говорится в обосновании необходимости разработки законопроекта.

 
Также глава государства 12 января текущего года на встрече с представителями отечественного бизнеса сообщил, что государство будет неукоснительно исполнять все свои инвестиционные обязательства. Отмечена необходимость реинвестирования своих средств в страну как социальную и политическую отвественность перед Казахстаном.
 

При этом работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - говорится в документе.

 
Кроме того, 21 января 2022 года на встрече с представителями крупного отечественного бизнеса глава государства поручил выработать прозрачную и понятную новую налоговую политику, ориентированную в том числе на кардинальное упрощение администрирования, справедливое и сбалансированное налогообложение, стимулирование выхода бизнеса из "тени", повышение отдачи от использования недр, исключение неэффективных льгот и преференций.
 

Реализация указанных поручений позволит привлечь дополнительные средства в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, уменьшить риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок, реинвестировать средства в развитие производства, оказать стимулирующие меры для освоения новых месторождений, а также совершенствовать налоговое администрирование", - говорится в обосновании.

 
Цели принятия проекта закона:
 
  • пересмотр налоговой нагрузки на горнорудный сектор;
 
  • освобождение от НДПИ для новых месторождений с привязкой к уровню рентабильности;
 
  • отмена льгот по дивидендам и обложение их налогом. В целях уменьшения риска вывода капитала предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением единой ставки, а также ограничение вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами (управленческие, консалтинговые, аудиторские, дизайнерские, юридические услуги и так далее).

  • ограничение применения вычетов по нематариальным услугам, оказанным аффилированными лицами;
 
  • введение норм, позволяющих регулировать вопросы налогообложения по взаимоотношениям, связанным с общественным социальным фондом "Казакстан халкына";

  • налогообложение цифрового майнинга;
 

В целях усиления финансовой отдачи от добычи криптовалют предлагается увеличение ставки платы на майнинг", - сказано в концепции.

 
  • Введение норм, позволяющих регулировать вопросы налогообложения при возмещении ущерба, причиненного в период действия ЧП. В целях избежания возникновения у предпринимателей обязанности в уплате налогов предлагается предусмотреть нормы, позволяющие регулировать вопросы налогообложения при возмещении ущерба, причиненного в период действия ЧП.
 
  • Введение ставки платы за использование спутниковой связи с применением негеостационарных спутников. Предлагается предусмотреть в Налоговом кодексе ставку платы для спутниковой связи с применением НГСО, что позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет, а также сформировать экономические стимулы для развития НГСО в стране.
 
  • Усиление контроля за перемещением товаров в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС. В целях сокращения теневого товарооборота, обеспечения прозрачности грузоперевозок, а также оперативного выявления нарушений предлагается наделить полномочиями органы государственных доходов по самостоятельной остановке грузовых автотранспортных средств, перемещающих товары в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС.
 
  • Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний.
 

Согласно рекомендациям ОЭСР, доходы иностранных компаний, собственниками которых являются резиденты Республики Казахстан, подлежат налогообложению в Казахстане в случаях низкой налоговой нагрузки в странах регистрации. Однако указанный подход налогообложения не распространяется на компании, зарегистрированные в определенных странах (Налоговым кодексом определен список из 41 страны: Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Великобритания и т. д.), так как в данных странах номинальная ставка налога на прибыль приближена или выше, чем в Республике Казахстан. Кроме того, в указанных странах действует ряд освобождений от налогообложения, что привело к выводу прибыли в эти страны. В этой связи в целях увеличения налогообложения в Республике Казахстан предлагается отменить указанный список стран, а также обложить налогами иностранные компании казахстанских резидентов при низкой эффективной налоговой нагрузке (сумма уплаченных налогов к финансовой прибыли) независимо от размера ставок, установленных налоговыми законодательствами иностранных государств", - поясняется в документе.

 
  • Расширение перечня товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.

 

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