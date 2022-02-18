Цены на продовольствие, возмещение убытков бизнесу: Султанов провел совещание в Алматы

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АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов провел в акимате Алматы совещание по вопросам торговли, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и возмещения убытков субъектам бизнеса, понесенных в период беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Торговля является основной отраслью экономики Алматы. В 2021 году рост розничной торговли составил 13,5%, объем - 4 трлн 212 млрд тенге. Доля рознчиной торговли Алматы в объеме розничной торговли РК составляет 31,5%", - отметил Бахыт Султанов.

Он подчеркнул, что январские события негативно отразились на работе отдельных субъектов бизнеса, особенно в торговой сфере.

На сегодня правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям, в который предлагается внести ряд изменений.

Региональная комиссия Алматы предложила внести изменения в действующий механизм. Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, было предложено осуществлять возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 млн тенге для всех категорий ущерба, а также применять упрощенный механизм для категории "оборудование" и компенсировать оплату услуг адвокатов, рассказали в пресс-службе правительства РК.

Это позволит сократить срок рассмотрения заявок от одного месяца до двух недель и значительно ускорить процедуру возмещения ущерба бизнесу", - пояснил Досаев.

Также был обсужден вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Для стабилизации цен на СЗПТ в рамках "оборотных" займов из местного бюджета выделено 11 млрд тенге для фиксирования цен на овощную, мясную продукцию, яйца и бакалею. Прорабатывается выделение займов крупным производителям социального хлеба, молочной продукции и подсолнечного масла.

Кроме того, в настоящее время акиматом рассматривается возможность создания минихабов путем выделения льготного финансирования и земельных участков в черте города для строительства легковозводимых складов временного хранения. Это позволит снизить зависимость магазинов у дома от перекупщиков, избавит владельцев небольших торговых точек от необходимости самостоятельного закупа на крупных оптовых рынков. Это в целом должно положительно отразиться на уровне цен в небольших внутриквартальных магазинах.

По итогам совещания Султанов поручил акимату Алматы и Комитету торговли МТИ РК продолжить работу по мониторингу и анализу цен, принять меры по увеличению "оборотной схемы" в рамках стабилизации цен на СЗПТ, активизировать деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, а также продолжить работы по оказанию помощи и выплате компенсаций пострадавшим субъектам предпринимательства.