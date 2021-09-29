Цены на уголь в отопительный сезон существенно не повысятся - АЗРК

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НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Оснований для существенного повышения цен на уголь, приобретенный через товарные биржи напрямую у производителей, нет, заявил на брифинге в СЦК заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день продажа 10% малыми партиями от всего объема добываемого коммунально-бытового угля законодательно закреплена. В частности, внесены изменения в перечень биржевых товаров в части установления 10% от общего годового объема коммунально-бытового угля, подлежащего обязательной реализации через товарные биржи региональным операторам. Во втором полугодии 2021 года на торги на товарной бирже будет выставлено 511 тыс. тонн коммунально-бытового угля (10% от объёма, производимого разрезами). На сегодняшний день на разных угольных разрезах выставлено на торги порядка 476 тыс. тонн угля, из них реализовано свыше 200 тыс. тонн", - сообщил Самбетов.

По его словам, основными покупателями выступили 40 региональных угольных операторов из 11 регионов страны. Это поспособствовало появлению новых игроков на данном рынке и повышению конкуренции между региональными операторами.

Самбетов также рассказал, что агентство проанализировало планируемые отпускные цены у региональных операторов, чтобы спрогнозировать стоимость коммунально-бытового угля на осень текущего года.

Анализ показал, что, несмотря на рост отдельных расходов, в частности, на транспортировку, цены на уголь в нынешнем отопительном сезоне, приобретенный напрямую у производителей через товарные биржи, находятся на уровне цен прошлого отопительного сезона. Основываясь на итогах биржевых торгов и биржевых котировках, полагаем, что оснований для существенного повышения стоимости угля, приобретенного через товарные биржи напрямую у производителей, в отопительный сезон 2021-2022 годы не усматривается", - резюмировал Самбетов.

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