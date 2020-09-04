Цены предприятий-производителей промпродукции за восемь месяцев снизились на 6,9%

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции за восемь месяцев (август 2020 года к декабрю 2019 года) снизились на 6,9%, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, уменьшение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 16,7%, увеличение - в обрабатывающей промышленности на 4,4%. Промышленная продукция подешевела на 8,1%, услуги промышленного характера подорожали на 4,2%.

С начала текущего года цены предприятий-производителей на мазут стали ниже на 49,3%, пропан и бутан сжиженные - на 32,8%, нефть - на 22,1%, бензин - на 10,7%, топливо дизельное - на 10,1%, газ природный - на 4,6%, на металлические руды - выше на 11,7%, уголь - на 1,4%.

На цинк отмечено снижение цен на 6,5%, свинец - на 5,3%, алюминий - на 2,2%, их повышение - на благородные металлы на 21,5%, медь - на 16,4%, ферросплавы - на 6%, прокат черных металлов - на 2,9%.

Увеличение цен производителей наблюдалось на крупы на 10,7%, муку пшеничную - на 10,3%, ржаную - на 5,7%, сахар - на 9,9%, масло растительное - на 9,7%, чай - на 7,4%, мясо скота - на 7,1%, макаронные изделия - на 5,4%, молочные продукты и рис - по 5,1%, хлеб - на 4,3%.

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