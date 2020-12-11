Цены растут: в РК за год на 33% подрожали антисептики, на 16% - жаропонижающие

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане растут цены на лекарства и фармацевтические препараты. За год антисептики подорожали на 33%, жаропонижающие - на 16%, а почечные - на 12%, передает Kazakhstan Today.

В ноябре 2020 года фармацевтические препараты подорожали на 9,7% по сравнению с ноябрём прошлого года. Среди препаратов значительнее всего выросли в цене антисептические средства (сразу на 33,2%), жаропонижающие (на 16,3%), почечные (на 11,5%), антибиотики (на 10%). Антигистаминные, противоаллергические средства, напротив, упали в цене, но незначительно - лишь на 0,4% за год. Между тем, производство основных фармацевтических продуктов выросло на 40%, сообщает Energyprom.kz

За январь - октябрь 2020 года в стране произвели основных фармацевтических продуктов на 109,6 млрд тенге - на 44,7% больше, чем годом ранее, в денежном выражении и на 39,7% - в реальном. 81,2% всего производства было сконцентрировано в трёх ключевых регионах страны: Шымкенте (40,8 млрд тенге, сразу на 52,1% больше в деньгах, чем в прошлом году), Алматинской области (25,1 млрд тенге, минус 0,3% за год) и Алматы (23,1 млрд тенге, плюс 43,5%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих регионах работают ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм", ТОО "Kelun-KazPharm", ТОО "Dolce", АО "Химфарм" (Santo), ТОО "Зерде-Фито", Алматинская фармацевтическая фабрика "Нобел", ТОО "Аврора", ТОО "Cheminnova Alimor Kazpharm", ТОО "Rapid-Alimor Pharm Industries", ТОО "Dosfarm" и другие.

За полный 2019 год объём производства составлял 92,4 млрд тенге, увеличившись на 18,3% в физическом объёме по сравнению с предыдущим годом.

Непосредственно лекарств казахстанские фармацевтические компании произвели на 100,1 млрд тенге - на 51,5% больше, чем годом ранее, в денежном выражении и на 51,2% - в реальном. Прочих фармацевтических средств произвели на 6,5 млрд тенге - плюс 43,9% в деньгах и 11,8% - в физическом объёме", - сказано в сообщении.

По данным МИИР РК, объём выпускаемой продукции АО "Химфарм" вырос на 67%. Компания за последние 2 года увеличила объём экспорта в 2,5 раза. Уже в следующем году планируется удвоить экспорт путём выхода на рынок Узбекистана.

В фармацевтической компании "Dolce Pharm" с начала года объём выпускаемой продукции вырос на 22%. Предприятие планирует построить завод по производству нетканого полотна и организовать производство лейкопластырей. ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм" увеличило объём выпускаемой продукции на 7%.

В отрасли действуют 96 предприятий, 33 из которых производят лекарственные средства, 41 - медицинские изделия, 22 - медицинскую технику.

При этом по итогам трёх кварталов в страну завезли 23,1 тыс. тонн медикаментов на сумму $868,4 млн. Рост в натуральном выражении составил 18,1%, в денежном - сразу 36,3%. Из стран СНГ Казахстан импортировал 11,4 тыс. тонн медикаментов на сумму $117,3 млн. Основными экспортёрами в РК из стран СНГ стали Россия, Беларусь и Узбекистан. Из остальных стран мира Казахстан импортировал 11,6 тыс. тонн медикаментов на сумму $751,1 млн. Среди этих стран основными экспортёрами стали Китай, Индия и Германия.

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