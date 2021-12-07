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Турция изменит экспортный бренд своей продукции

06.12.2021, 10:48 136405
АНКАРА. 6 ДЕКАБРЯ - Власти Турции приняли решение изменить экспортный бренд турецкой продукции для повышения ее узнаваемости за рубежом. Соответствующее решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовано в субботу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Теперь вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция будет поставляться под единым брендом Made in Turkiye, пишет ТАСС.
 
В документе утверждается, что именно турецкий вариант написания Турции (Turkiye) "наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа". Подчеркивается, что "решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции".
 
Кроме того, начиная с 4 декабря, во всех официальных документах республики вместо слов Turkey, Turkei, Turquie будет использоваться единый вариант написания - Turkiye.
 

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Нацбанк: Основной вклад в инфляцию продолжает вносить повышение цен на продукты питания

07.12.2021, 15:01 1000
Нацбанк: Основной вклад в инфляцию продолжает вносить повышение цен на продукты питания
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Основной вклад в инфляцию продолжает вносить повышение цен на продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам заместителя председателя Национального банка страны Акылжан Баймагамбетов, основной вклад в инфляцию внутри страны продолжает вносить повышение цен на продукты питания. Также Баймагамбетов отметил, что важно понимать, что нельзя рассматривать Казахстан в отрыве от всего остального мира, равно как и любую другую страну. 
 

Параллельно продолжается восстановление экономической активности и потребительского спроса. По информации Бюро национальной статистики, наблюдается повышение реальных денежных доходов населения. Вдобавок к этому мы видим рост потребительского кредитования. Это положительно влияет на динамику розничного товарооборота", - заявил он.

 
По словам Баймагамбетова, инфляционные ожидания в этих условиях сохраняются на повышенном уровне. Также он отметил, что это ведет к дополнительному проинфляционному давлению, а затем и к увеличению потребления.
 

По некоторым товарам, производство которых внутри страны удовлетворяет внутренний спрос, существует разница с внешними ценами, что создает инфляционное давление. В основном к ним относятся цены на хлебобулочные изделия, крупы, муку и молочные продукты. Ситуация на внутреннем рынке усугубляется снижением урожая зерновых и кормовых культур. По данным Минсельхоза, за 11 месяцев намолочено 16,4 млн тонн зерна. Это на 21,3% меньше, чем в прошлом году. Плюс к этому наблюдается рост издержек производителей продуктов питания из-за повышения цен на ГСМ и электричество. Все это может привести к росту на основные продукты питания такие, как хлеб, мясо, яйца…", - заявил Баймагамбетов.

 
Он отметил, что "ускорение инфляционных процессов среди непродовольственных товаров будет связано с дальнейшим повышением покупательской активности населения и ожиданиями роста импортных цен в условиях нарушения цепочек поставок".
 

Дополнительное влияние на ценообразование товаров и услуг потребительской корзины будут оказывать восстановление потребительской активности, высокие инфляционные ожидания, а также влияние косвенного эффекта от роста цен на ГСМ через рост себестоимости товаров и услуг. В итоге, по нашим оценкам, в 2022 году годовая инфляция будет постепенно замедляться и сложится в пределах 6-6,5%. Замедление инфляции в следующем году может происходить и более динамично в случае эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования со стороны правительства", - сообщил заместитель председателя Национального банка.

 
 

В РК за год инвестиции в сельское хозяйство увеличились почти на 50%

07.12.2021, 13:14 12799
В РК за год инвестиции в сельское хозяйство увеличились почти на 50%
Фото: strategy2050.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Казахстане по итогам десяти месяцев текущего года сумма инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве увеличилась на значительные 46,3% за год и достигла 603,4 млрд тенге (годом ранее - 412,5 млрд тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из года в год наблюдается динамичный рост инвестиций в секторе. За последние пять лет инвестиции растут в среднем на 24,3% в год. Кроме того, заметно увеличивается и доля инвестиций в сельское хозяйство от общего объёма капвложений по стране: если пять лет назад она составляла 3,6%, то сейчас - 6,1%, сообщает Ranking.kz.
 
С учётом недостатка финансирования в секторе подобная динамика роста в сегменте инвестиций - позитивный показатель. Напомним: именно недостаток финансирования затрудняет деятельность большинства сельхозтоваропроизводителей. При этом большинство субъектов рынка отмечают, что основным элементом поддержки производства являются льготные кредиты, а также другие механизмы государственной поддержки.
 
Главный источник льготных займов для субъектов сельского хозяйства - государственный финансовый институт Аграрная кредитная корпорация (АКК). Корпорация кредитует отрасль АПК на выгодных условиях - по низкой процентной ставке и на длительный срок, - содействуя тем самым не только обеспечению продовольственной безопасности, но и повышению экспортного потенциала страны.
 
Кредитный портфель компании в 2020 году увеличился почти на 25% и достиг 449,2 млрд тенге. Немаловажно, что большую часть портфеля - порядка 65% - составляют займы, направленные на развитие сегмента МСБ на селе.
 
Только в 2020 году АКК профинансировала 75 инвестиционных проектов на общую сумму 45,7 млрд тенге. Все проекты поэтапно вводятся в эксплуатацию согласно графикам реализации. Всего за 2017-2020 годы компания профинансировала 276 инвестиционных проектов на общую сумму 262,5 млрд тенге.
 
В текущем году объём кредитования АКК утверждён на уровне 251,9 млрд тенге. Уже сейчас (по состоянию на 1 декабря 2021 года) из вышеуказанной суммы корпорация профинансировала более 7,1 тыс. предпринимателей на общую сумму свыше 209 млрд тенге.
 
В разрезе направлений проектов 70 млрд тенге, или 27,8% от запланированного объёма финансирования, приходится на весенне-полевые и уборочные работы с охватом 3 млн га сельскохозяйственных угодий по программе "Кен дала". На фондирование кредитных товариществ направлено 89,5 млрд тенге, средства ориентированы на приобретение техники, закупку скота и прочие нужны. На создание промышленных и семейных молочно-товарных ферм направлено 19,5 млрд тенге, на развитие растениеводства - 21,4 млрд тенге (на эти средства будут построены промышленные теплицы для овощей и зелени и закуплены системы капельного орошения), и т.д.
 
Таким образом, финансирование со стороны АКК является ключевым драйвером роста инвестиционной активности в АПК. Корпорация охватывает широкий спектр проектов, финансируя все основные направления.
 
За последние годы эффективность деятельности компании растёт. Так, к примеру, показатель эффективности использования активов RОА в 2020 году составил 3,9%. Показатель эффективности использования собственного капитала RОЕ в 2020 году увеличился с 10,2% до 11,7%.
 
Кроме того, в 2020 году АКК внесла корректировки в Стратегию развития на 2020-2029 годы. В качестве оператора государственных программ развития АПК компания будет осуществлять финансирование субъектов АПК из государственных источников, внутренних и внешних рынков капитала.
 
Благодаря слиянию АО "КазАгро" и АО "НУХ "Байтерек"" к АКК присоединятся ещё два финансовых института. АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", осуществляющее микрокредитование малого бизнеса, будет реорганизовано, часть полномочий перейдёт к АО "Аграрная кредитная корпорация". Фактически это означает, что АКК станет единой отраслевой кредитующей организацией. Крупнейшая в республике компания по лизингу сельхозтехники и оборудования - АО "КазАгроФинанс" - также будет передана холдингом "Байтерек" в АКК в качестве дочерней компании.
 
Консолидация функционала трёх институтов в одном позволит эффективнее финансировать отрасль сельского хозяйства страны и однозначно снимет для фермеров вопрос, куда обращаться в разных ситуациях за льготным кредитом, отмечают аналитики.

 

Токаев: строительство трансграничных хабов позволит нарастить экспорт Казахстана

07.12.2021, 12:24 25651
Токаев: строительство трансграничных хабов позволит нарастить экспорт Казахстана
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи выступил на торжественной церемонии награждения лауреатов премий президента Республики Казахстан "Алтын сапа" и "Парыз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе свое выступления глава государства рассказал о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран. 
 

Успешно функционирует Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов: двух - на границе с Россией, по одному - на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном. Это позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и, как итог, нарастить наш экспорт", - сказал Токаев.

 
Обращаясь к участникам церемонии, президент напомнил о том, что в своем послании поставил задачу к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, а производительность труда - на 30%. По его словам, это весьма серьезные цели, для их достижения есть все возможности, создаются все необходимые условия.
 
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил важность скорого принятия закона "О промышленной политике", который позволит обеспечить доступным сырьем отечественные обрабатывающие предприятия.
 
В выступлении также была отмечена важность повышения конкурентоспособности производимых в стране товаров и внедрения современных систем качества.
 

Диагностика бизнес-процессов на предприятиях должна соответствовать глобальным тенденциям в этой сфере. Речь прежде всего о цифровизации и использовании элементов Индустрии 4.0. В этой связи следует поэтапно привести требования конкурса "Алтын сапа" в соответствие с новой моделью Европейского фонда управления качеством (EFQM). Мы должны соответствовать лучшим международным моделям и практикам", - считает Касым-Жомарт Токаев.

 
Наряду с этим глава государства заострил внимание на недостатке квалифицированных специалистов в промышленности, что является одним из сдерживающих факторов индустриализации.
 

К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств. Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям. Реализуются такие инструменты помощи молодым специалистам, как обучение на рабочем месте, "контракт поколений" и "первое рабочее место". Государством предусмотрены соответствующие субсидии, однако их недостаточно. Правительству совместно с НПП "Атамекен" следует проработать дополнительные меры стимулирования занятости и повышения квалификации сотрудников", - заявил он.

 
Говоря о вкладе отечественного бизнеса в индустриализацию страны, президент отметил, что за последние 10 лет доля обрабатывающей промышленности в экономике превысила показатель горнодобывающей отрасли и достигла 13%.
 

По всей стране запущено 1500 новых производств. На эти цели вложено более 9 трлн тенге инвестиций, создано более 220 тысяч постоянных рабочих мест. В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности вырос в три раза и достиг 15,4 млрд долларов. На сегодняшний день переработанная в Казахстане продукция экспортируется в 131 страну", - сказал Токаев.

 
Глава государства также отметил успехи в цифровизации отечественной промышленности, медицинской науке, сообщает Акорда.
 
В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил приверженность казахстанского бизнеса и международных компаний, функционирующих в Казахстане, принципам социальной ответственности. В частности, с их стороны была оказана значительная поддержка системе здравоохранения во время пандемии. Кроме того, участники нынешнего конкурса "Парыз" вложили около 20 млрд тенге в социальные проекты и благотворительные акции. Ими создано семь тысяч новых рабочих мест.
 

Представители бизнеса вносят вклад в процветание страны и повышение благосостояния народа. В этой связи выражаю искреннюю признательность всем предпринимателям. Также хочу высказать благодарность предприятиям, участвовавшим в этих конкурсах. Особо хочу отметить трудовые коллективы. Эти награды - плод многолетней упорной работы", - сказал глава государства.

 
Объявив победителей конкурса, президент поздравил их и выразил надежду, что заслуженные награды придадут серьезный импульс их дальнейшей успешной работе.
 
В этом году лауреатом конкурса "Алтын сапа" в номинации "Лучший индустриальный проект" признано ТОО YDD Corporation (Карагандинская область), а в номинации "Лучший инновационный проект" премия присуждена ТОО "Агрофирма TNK" (Акмолинская область). Обладателями гран-при конкурса "Парыз" стали ТОО "ПО Глобал-Спецодежда" (Актюбинская область) и казахстанский филиал ТОО Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Западно-Казахстанская область). Премии победителям вручил премьер-министр Аскар Мамин.
 

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