У Казахстана есть потенциал для привлечения высокопрофессиональных специалистов - Абаев

Астана. 10 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе прошел правительственный час по вопросам цифровизации, в ходе которого министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о самых востребованных в мире специалистах и риске их отъезда за границу, передает Kazakhstan Today.





По словам Абаева, сегодня IT-специалисты находятся на втором месте в мире по уровню востребованности, и поэтому есть риск отъезда казахстанских специалистов в этой сфере за рубеж.





Как показывает мировой опыт, для получения серьезного экономического эффекта необходимо, чтобы доля IT-специалистов на рынке труда составляла не менее 3%. В этой связи высококвалифицированные кадры представляют высокий интерес для иностранных работодателей. "Утечка мозгов" является дополнительным риском", - сказал министр.





Он привел в пример опыт Китая, который в этом году вернул из стран реципиентов 432 тысячи своих IT-специалистов. Абаев отметил, что у Казахстана тоже есть потенциал для привлечения высокопрофессиональных специалистов.





"Со временем мы рано или поздно к этому придем. Вы должны понимать, что те продукты, которые сегодня предоставляют "Казахтелеком" и "Транстелеком", в какой-то мере соответствуют всем необходимым требованиям... Есть несколько стран - "пылесосы мозгов". Вот они везде собирают. В Китае в какой-то мере удалось это предотвратить за счет того, что они развили свои собственные транснациональные компании, тот же Huawei. Работать в Huawei сегодня не менее престижно, чем в Google. Поэтому китайские специалисты начали массово возвращаться", - сказал министр.





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