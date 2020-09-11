Убыточные БВУ выплатили топ-менеджерам вознаграждения на 342 млн тенге

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В текущем году 17 из 27 БВУ РК выплатили вознаграждение членам исполнительного органа за 2019 год. Суммарный размер всех выплат, в том числе бонусов топ-менеджерам и членам правления банков, составил 12,1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Finprom.kz , наибольшее вознаграждение членам исполнительного органа выплатил ForteBank - 2,2 млрд тенге. В первую пятёрку БВУ РК по размерам вознаграждения топ-менеджменту также вошли Народный банк (2 млрд тенге), Сбербанк (1,9 млрд тенге), Банк Хоум Кредит (1,3 млрд тенге) и Альфа-Банк (839 млн тенге).

Трое из пяти лидеров по сумме бонусирования членов правления - иностранные дочерние банки. Выплаты вознаграждения отмечены и в банках с трудным финансовым положением - в Tengri Bank (171,3 млн тенге), AsiaCredit Bank (67,1 млн тенге) и Нурбанке (103,5 млн тенге). Первые два банка на текущий момент не выполняют требований финрегулятора страны по пруденциальным нормативам и располагают значительной долей проблемных кредитов. Последний банк, в свою очередь, является наиболее убыточным в текущем году", - говорится в сообщении.

К августу текущего года банковский сектор Казахстана представлен 27 БВУ, 15 из них - банки с иностранным участием, в том числе 12 дочерних банков второго уровня. Общая сумма активов банков второго уровня РК составила 29,1 трлн тенге, увеличившись на 15,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (25,2 трлн тенге). За последние три года активы БВУ РК растут в среднем на 7,1% в год.

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