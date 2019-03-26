Участников СЭЗ МЦПС "Хоргос" освободят от уплаты основных налогов

Астана. 11 января. Kazakhstan Today - Участников СЭЗ "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" планируют освободить от уплаты основных налогов, кроме социального, передает Kazakhstan Today.





В настоящее время решаются вопросы освобождения казахстанских и иностранных участников СЭЗ МЦПС "Хоргос" от уплаты основных налогов, кроме социального", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".





По информации компании, в 2018 году МЦПС "Хоргос" посетили свыше 1,2 млн туристов, что на 8% больше по сравнению с 2017 годом. Этому способствовали меры по созданию условий для ведения прозрачного бизнеса инвесторов и посещения туристов. В частности, реконструирована и увеличена площадь багажного терминала с 900 до 3500 квадратных метров. Функционирует зал ожидания повышенной комфортности площадью 1800 квадратных метров.





Кроме того, обновлен автопарк пятнадцатью малотоннажными грузовыми автотранспортными средствами. Это позволило сократить время доставки грузов посетителей от точек приема багажа до места выдачи в багажном терминале. Работает единый оператор по комфортабельному передвижению посетителей.





Присвоение МЦПС "Хоргос" - уникального проекта РК и КНР для торгового, экономического, туристского и инвестиционного сотрудничества - статуса СЭЗ создает благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на территорию казахстанской части. По итогам 2018 года привлечено 12 инвестиционных компаний с общей площадью строительства 32,7 гектара и площадью зданий 193 000 квадратных метров. За годы работы МЦПС "Хоргос" заключен 21 договор на строительство инвестиционных объектов. Площадь земельных участков составила 113,5 гектара за исключением инфраструктурных объектов, а площадь помещений 805,4 тыс. квадратных метров", - проинформировали в пресс-службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства