Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Управление архитектуры и градостроительства города Алматы предложило жителям города оценить планируемую реконструкцию проспекта Достык, передает Kazakhstan Today.

На сайте ведомства размещено видео с планом реконструкции.

Планируется упорядочить транспортное движение, размещение автостоянок, велосипедное движение (парковки), место пребывания пешеходов, провести озеленение, упорядочить визуальные объекты, рекламу и указатели.

Планируется привести в единый архитектурный стиль все пристройки, открыть максимально фасады (витражами). Также провести санитарную подрезку деревьев, сохранить ценные породы и подрезать нижнюю крону деревьев до 2,5-3,5 метра.

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