Управление архитектуры Алматы предложило жителям города оценить планируемую реконструкцию проспекта Достык (ВИДЕО)05.04.2018
Экономика 13:42
Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Управление архитектуры и градостроительства города Алматы предложило жителям города оценить планируемую реконструкцию проспекта Достык, передает Kazakhstan Today.
На сайте ведомства размещено видео с планом реконструкции.
Планируется упорядочить транспортное движение, размещение автостоянок, велосипедное движение (парковки), место пребывания пешеходов, провести озеленение, упорядочить визуальные объекты, рекламу и указатели.
Планируется привести в единый архитектурный стиль все пристройки, открыть максимально фасады (витражами). Также провести санитарную подрезку деревьев, сохранить ценные породы и подрезать нижнюю крону деревьев до 2,5-3,5 метра.