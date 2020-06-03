Уровень безработицы в Казахстане в I квартале составил 4,8%

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - По итогам I квартала текущего года количество занятых в экономике граждан составляло 8,8 млн человек, уровень безработицы - 4,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Биржан Нурымбетов в ходе заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

В марте - апреле в связи с введением карантинных мер вне занятости временно оказались 4,2 млн казахстанцев", - сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Ослабление карантинных мер началось с 20 апреля, что способствовало поэтапному возобновлению занятости.

Считаем, что принимаемые правительством меры по восстановлению экономики, с акцентом на обеспечение занятости населения, позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда с июля текущего года", - сообщил Биржан Нурымбетов.

По словам министра, ожидаемый уровень безработицы на конец года может составить 6,1%.

При этом он подчеркнул, что в этом году мерами содействия занятости планируется охватить 1 млн 220 тыс. человек.

Наибольшее количество граждан будет охвачено в рамках реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" - 600 тыс. человек, по "Дорожной карте занятости" (ДКЗ) - 255 тыс. человек, по другим государственным программам ("Нурлы жол", "Нурлы жер", ГПИИР, "ДКБ 2020-2025" и т. д.) - 364 тыс. человек", - проинформировал глава МТСЗН.





По словам министра, в рамках ДКЗ уже началась реализация 5313 проектов, в рамках которых создано 103 тыс. рабочих мест.





На созданные рабочие места трудоустроено 90,7 тыс. человек, в том числе через центры занятости населения - 47,3 тыс. человек, 35% из которых – молодежь", - уточнил Нурымбетов.





Спикер также сообщил, что в результате реализации других госпрограмм, без учета Госпрограммы "Енбек", создано 93,4 тыс. рабочих мест: "Нурлы жол" - 41,3 тыс., "Цифровой Казахстан" - 8,4 тыс., "Нурлы жер" - 7,2 тыс., "Развитие регионов" - 5,6 тыс. мест, "Развитие туризма" - 4,4 тыс., ДКБ-2025 - 9,5 тыс., "Развитие АПК" - 8,6 тыс., ГПРОН - 2,1 тыс., ГПИИР - 2,2 тыс., ГПРЗ - 4,1 тыс.

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