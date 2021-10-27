Уровень молодежной безработицы сократился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Серик Шапкенов в ходе заседания правительства сообщил, что безработица в стране сохранился на уровне 4,9%, а молодежная безработица снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 3,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале своего выступления министр отметил положительную динамику основных показателей рынка труда, что говорит о его постепенном восстановлении в сравнении с 2020 годом.

Согласно данным Национального бюро статистики, численность рабочей силы за второй квартал текущего года составила 9,3 млн человек, в том числе численность занятых увеличилась на 73 тыс. человек. В разрезе отраслей преобладает доля сферы услуг, где рост составил 48 тыс. человек. Кроме того, с начала пандемии число непродуктивно занятых сократилось с 12,2% до 7,4%, численность продуктивно занятого населения увеличилась на 102 тыс. человек. По инициативе работодателей количество временно незанятых уменьшилось в 12,3 раза - с 5 тыс. до 400 человек", - рассказал он.

Глава МТСЗН также отметил, что в текущем году мерами занятости планируется обеспечить порядка 1,2 млн человек, из которых 700 тыс. - в рамках Госпрограммы "Енбек", 42 тыс. - через Дорожную карту занятости на 2020-2021 годы и порядка 440 тыс. - через создание новых рабочих мест. На сегодняшний день мерами поддержки занятости населения уже охвачено около 1 млн человек.

За девять месяцев текущего года по госпрограмме "Енбек" трудоустроено 377 тыс. человек, 70% которых получили постоянную работу. Обучением всего охвачено 65 тыс. человек. Кроме того, по направлению поддержки предпринимательства 29 тыс. человек получили микрокредиты и безвозмездные гранты, из них более 25 тыс. открыли свое дело впервые и создали дополнительно около 8 тыс. новых рабочих мест. В северные регионы переселились 5,5 тыс. человек, среди которых 2,3 тыс. трудоспособного возраста. Из них 1,8 тыс. переселенцев были трудоустроены. Таким образом, Госпрограмма "Енбек", предусмотренная предвыборной программой партии Nur Otan, выполнена на 83%. В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской областях и городе Нур-Султане все показатели выполнены в полном объеме", - сообщил Серик Шапкенов.

Также предвыборной программой партии Nur Otan в текущем году на Электронной бирже труда в пилотном режиме предусмотрено обеспечение бесплатным онлайн обучением 5 тыс. безработных граждан, из них 93% уже прослушали курсы и получили сертификаты.

Министр также добавил, что в рамках Нацпроекта предоставление мер поддержки предпринимательства предполагается через онлайн портал по принципу "одного окна".

Для определения экономической специализации районов будут разработаны 163 мастер-плана, основываясь на которых и будут предоставляться государственные гранты и микрокредиты. Процесс предоставления государственных грантов будет полностью автоматизирован. Это позволит исключить человеческий фактор при их присуждении и значительно сократить сроки рассмотрения заявок. Также в рамках Нацпроекта до 2025 года планируется обучить основам предпринимательства 150 тыс. человек. Предусматривается выдача безвозвратных государственных грантов для реализации 100 тыс. новых бизнес-идей для молодежи и социально уязвимых слоев населения", - проинформировал глава МТСЗН.

Кроме того, Шапкенов рассказал о ходе реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. Так, работа ведется по 225 проектам, трудоустроено 7,7 тыс. человек.

В рамках иных государственных программ и частных инициатив на сегодняшний день создано 464 тыс. рабочих мест, из них 56% - постоянные. Большая часть этих рабочих мест создается в рамках программ "Нурлы жер", "Территориальное развитие" и индивидуальных инициатив", - проинформировал спикер.

Глава МТСЗН также рассказал о проводимой работе по внедрению цифровых центров занятости.

С начала года услуги по регистрации в качестве безработного, назначению социальных выплат в связи с потерей работы и выдаче направлений на субсидируемые рабочие места полностью автоматизированы посредством Электронной биржи труда. За это время вышеуказанные услуги в онлайн режиме получили более 122 тыс. граждан. Из них 44 тыс. посредством портала получили возможность трудоустройства, более 15 тыс. человек получили социальные выплаты в связи с потерей работы. В 2022 году планируется автоматизация процессов по проекту "Бастау бизнес", предоставлению государственных грантов, микрокредитов, проведению обучения на рабочем месте и по заказу работодателя. Это позволит довести автоматизацию всех мер поддержки в сфере занятости до ста процентов", - подчеркнул Шапкенов.