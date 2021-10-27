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Уровень молодежной безработицы сократился в Казахстане

26.10.2021, 09:50 31402
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Серик Шапкенов в ходе заседания правительства сообщил, что безработица в стране сохранился на уровне 4,9%, а молодежная безработица снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 3,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В начале своего выступления министр отметил положительную динамику основных показателей рынка труда, что говорит о его постепенном восстановлении в сравнении с 2020 годом.
 

Согласно данным Национального бюро статистики, численность рабочей силы за второй квартал текущего года составила 9,3 млн человек, в том числе численность занятых увеличилась на 73 тыс. человек. В разрезе отраслей преобладает доля сферы услуг, где рост составил 48 тыс. человек. Кроме того, с начала пандемии число непродуктивно занятых сократилось с 12,2% до 7,4%, численность продуктивно занятого населения увеличилась на 102 тыс. человек. По инициативе работодателей количество временно незанятых уменьшилось в 12,3 раза - с 5 тыс. до 400 человек", - рассказал он.

 
Глава МТСЗН также отметил, что в текущем году мерами занятости планируется обеспечить порядка 1,2 млн человек, из которых 700 тыс. - в рамках Госпрограммы "Енбек", 42 тыс. - через Дорожную карту занятости на 2020-2021 годы и порядка 440 тыс. - через создание новых рабочих мест. На сегодняшний день мерами поддержки занятости населения уже охвачено около 1 млн человек.
 

За девять месяцев текущего года по госпрограмме "Енбек" трудоустроено 377 тыс. человек, 70% которых получили постоянную работу. Обучением всего охвачено 65 тыс. человек. Кроме того, по направлению поддержки предпринимательства 29 тыс. человек получили микрокредиты и безвозмездные гранты, из них более 25 тыс. открыли свое дело впервые и создали дополнительно около 8 тыс. новых рабочих мест. В северные регионы переселились 5,5 тыс. человек, среди которых 2,3 тыс. трудоспособного возраста. Из них 1,8 тыс. переселенцев были трудоустроены. Таким образом, Госпрограмма "Енбек", предусмотренная предвыборной программой партии Nur Otan, выполнена на 83%. В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской областях и городе Нур-Султане все показатели выполнены в полном объеме", - сообщил Серик Шапкенов.

 
Также предвыборной программой партии Nur Otan в текущем году на Электронной бирже труда в пилотном режиме предусмотрено обеспечение бесплатным онлайн обучением 5 тыс. безработных граждан, из них 93% уже прослушали курсы и получили сертификаты.
 
Министр также добавил, что в рамках Нацпроекта предоставление мер поддержки предпринимательства предполагается через онлайн портал по принципу "одного окна".
 

Для определения экономической специализации районов будут разработаны 163 мастер-плана, основываясь на которых и будут предоставляться государственные гранты и микрокредиты. Процесс предоставления государственных грантов будет полностью автоматизирован. Это позволит исключить человеческий фактор при их присуждении и значительно сократить сроки рассмотрения заявок. Также в рамках Нацпроекта до 2025 года планируется обучить основам предпринимательства 150 тыс. человек. Предусматривается выдача безвозвратных государственных грантов для реализации 100 тыс. новых бизнес-идей для молодежи и социально уязвимых слоев населения", - проинформировал глава МТСЗН.

 
Кроме того, Шапкенов рассказал о ходе реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. Так, работа ведется по 225 проектам, трудоустроено 7,7 тыс. человек.
 

В рамках иных государственных программ и частных инициатив на сегодняшний день создано 464 тыс. рабочих мест, из них 56% - постоянные. Большая часть этих рабочих мест создается в рамках программ "Нурлы жер", "Территориальное развитие" и индивидуальных инициатив", - проинформировал спикер.

 
Глава МТСЗН также рассказал о проводимой работе по внедрению цифровых центров занятости.
 

С начала года услуги по регистрации в качестве безработного, назначению социальных выплат в связи с потерей работы и выдаче направлений на субсидируемые рабочие места полностью автоматизированы посредством Электронной биржи труда. За это время вышеуказанные услуги в онлайн режиме получили более 122 тыс. граждан. Из них 44 тыс. посредством портала получили возможность трудоустройства, более 15 тыс. человек получили социальные выплаты в связи с потерей работы. В 2022 году планируется автоматизация процессов по проекту "Бастау бизнес", предоставлению государственных грантов, микрокредитов, проведению обучения на рабочем месте и по заказу работодателя. Это позволит довести автоматизацию всех мер поддержки в сфере занятости до ста процентов", - подчеркнул Шапкенов.

 
 

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Товарную биржу ЕТС обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

26.10.2021, 19:10 71092
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило нарушения в деятельности товарной биржи ЕТС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает сайт АЗРК, проверка была инициирована из-за многочисленных обращений субъектов рынка. Они жаловались на цены на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках, просили проверить биржу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
 

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденным Министерством энергетики РК, если в течение одной торговой сессии сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на не менее чем 10% за сессию. Как выяснилось в ходе анализа, данные требования товарной биржей ЕТС не -соблюдались. Также правилами установлено, что заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему. При анализе АЗРК выявило нарушения на товарной бирже ЕТС порядка очередности заявок между покупателями", - сообщает Агентство. 

 
На основании выявленных нарушений 21 октября 2021 года антимонопольное ведомство вынесло товарной бирже уведомление о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав субъектов рынка. 
 
Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения.
 

На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

26.10.2021, 17:52 81946
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

 
Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций. 
 

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге

26.10.2021, 15:29 100684
Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Бюджет Республики Казахстан был пополнен налоговиками на 100 млрд тенге после проведения проверок недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Крупные недропользователи используют многоэтапные сложные схемы, а также вольно трактуют нормы налогового кодекса в свою пользу, заявил на брифинге в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета госдоходов МФ РК Ануар Сулейменов. По его словам, для мониторинга недропользователей выбрали интенсивный подход и смещение от количественного к качественному анализу. 
 
При этом используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя изучение производственного процесса, анализ контрактов на недропользование, анализ финансовой отчётности и многие другие. 
 

Такой подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что даёт свои положительные результаты. Например, в результате этих мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет", - заявил Сулейменов.

 
Спикер также отметил, что недропользователи являются одними из основных доноров бюджета страны. Они обеспечивают поступления до 35% республиканского бюджета и 99,9% Национального фонда.
 

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