Астана. 12 ноября. Kazakhstan Today - Уровень безработицы в Казахстане в октябре 2018 года составил 4,8%, передает Kazakhstan Today.





Численность безработных в октябре 2018 года, по оценке, составила 442 тыс. человек, уровень безработицы - 4,8%. Официально на конец октября 2018 года зарегистрированы в органах занятости 142,3 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1,6% от численности рабочей силы", - сообщила пресс-служба Комитета по статистике МНЭ РК.





По данным ведомства, уровень скрытой безработицы за III квартал 2018 года составил 0,3% (23,8 тыс. человек) от численности рабочей силы.





В экономике республики в октябре 2018 года, по оценке, были заняты 8,7 млн человек. Среди занятого населения численность наемных работников в указанном периоде составила 6,6 млн человек (75,8% от общего числа занятых)", - добавили в комитете.





По данным III квартала 2018 года из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 89,7%, непродуктивно занятых - 10,3%.





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