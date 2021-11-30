Ущерб от хищения субсидий в АПК оценили в 2,6 млрд тенге

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НУР-СУЛТАН. 29 НОБЯРЯ - В Агентстве по противодействию коррупции обсудили результаты комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, проведенного по поручению главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы Антикора, руководитель Службы досудебного расследования Агентства А. Жумагали в ходе совещания озвучил актуальные результаты расследований. На сегодня в производстве находится 54 дела. 22 человека признаны подозреваемыми, из них 14 находятся под стражей, двое - под домашним арестом. Среди привлекаемых к уголовной ответственности - 11 должностных лиц, в том числе 2 работника НАНОЦ. Осуждены 2 человека. Предварительный ущерб по этим делам составляет более 2,6 млрд тенге.
Председатель Агентства Марат Ахметжанов выразил обеспокоенность принимаемыми профильным министерством мерами по исполнению поручения главы государства.
Нельзя допустить того, чтобы все делалось ради "галочки" и отчета о выполнении поручения. При этом общественность и фермеров надо привлекать не ради формальностей. Их нужно реально вовлекать в эту работу, они должны сами предлагать и возможно даже "писать" правила, если есть дельные предложения", - отметил Ахметжанов.
Особое внимание председатель Агентства акцентировал на необходимости совместной проработки выработанных рекомендаций по итогам анализа с привлечением заинтересованных сторон, где в ходе обсуждения будут выработаны оптимальные решения по исправлению ситуации.
Агентство никоим образом не вмешивается в агрополитику. Мы не специалисты. Мы не фермеры. Для нас важно только одно: чтобы бюджетные деньги не воровались и не было там коррупции. Главное - чтобы субсидии получали те, кто их действительно заслуживает, развивает производство, создает рабочие места, удешевляет продукцию для населения и поднимает экономику страны", - подчеркнул глава антикоррупционного ведомства.
В свою очередь министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил решения, которые позволят обеспечить простоту, прозрачность и достоверность процесса субсидирования.
Ряд конкретных предложений поступили и от представителей других государственных органов, которые взяты в проработку рабочей группой, созданной при МСХ.
Вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заверил участников совещания, что профильное ведомство примет все необходимые меры по устранению выявленных коррупционных рисков
Как сообщалось ранее, Антикор расследует 65 уголовных дел по фактам хищения субсидий в АПК.