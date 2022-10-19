Ускенбаев пригрозил лишить "ЕвроХим" лицензии на недропользование за невыполнение обязательств

Тараз. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Каирбек Ускенбаев в рамках рабочего визита в Жамбылскую область вместе с акимом региона Нуржаном Нуржигитовым посетил ТОО "ЕвроХим-Удобрения" и Qazaq Soda. На встрече министр напомнил "ЕвроХим" о взятых обязательствах и ответственности за их невыполнение, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По словам Ускенбаева, МХК "ЕвроХим" взяла на себя обязательство построить завод и обеспечить не только добычу руды, но и производство готовой продукции.

Это приоритетный вопрос. Через 6 месяцев исполнение обязательств по проекту будет проверено. Если продвижений не обнаружится, будет инициирован вопрос о расторжении контракта на недропользование", - заявил руководитель МИИР.

Он подчеркнул, что президент поставил перед правительством задачу по 100-процентному обеспечению аграриев удобрениями казахстанского производства.

Инвестпроект международной химической компании "ЕвроХим" "Строительство завода по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау" реализуется в рамках соглашений между правительствами РК и РФ.

На первом этапе проекта "ЕвроХим" инвестировала $126 млн в реализацию горнорудного комплекса, наладку добычи фосфоритов без обогащения и строительство 1-й очереди химкомплекса по переработке руды. В данный момент на предприятии работает почти 550 работников. На втором этапе проекта планируется создать производство готовой продукции мощность до 1 млн тонн удобрений в год. Руководитель предприятия Игорь Георгиади пообещал, что в результате реализации второго этапа инвестпроекта в Казахстане из местной руды начнут выпускать удобрения с высоким содержанием питательных веществ", - говорится в сообщении МИИР.

Во время визита Ускенбаев также ознакомился с проектом строительства нового завода кальцинированной соды мощностью 500 тысяч тонн в год. Инвестор - Yildirim Holding Kazakhstan планирует вложить более 142 млрд тенге и уже в 2024 году запустить уникальный завод по запатентованной технологии нулевых отходов. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы и осуществляется поставка оборудования. Реализация проекта позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность Казахстана в кальцинированной соде.