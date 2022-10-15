Услуги такси в Казахстане одни из самых дорогих в СНГ

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем розничной торговли в Казахстане за январь-сентябрь составил 10 трлн 625 млрд 600 млн тенге, что на 1,4% больше уровня соответствующего периода прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.

По его данным, розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 1,9%.

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 36%, непродовольственных товаров - 64%", - отмечает бюро.

Среди непродовольственных товаров наибольшим спросом пользуются мебель, смазочные материалы, трикотажные и чулочно-носочные изделия, автомобильные детали, узлы и принадлежности, моторное топливо, музыкальные инструменты, электрические бытовые приборы, фармацевтические товары, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, одежда, обувь, косметические товары и туалетные принадлежности, часы и ювелирные изделия, осветительные приборы и бытовые товары.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-сентябре приходится на Алматы (32,0%), Астану (12,2%), Карагандинскую (8,5%) и Восточно-Казахстанскую (6,2%) области", - говорится в информации.

Бюро нацстатистики также сообщает, что индекс промышленного производства в январе-сентябре 2022 года составил 102,1%.

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 регионах республики. Значительный рост отмечен в Жамбылской (на 12,3%), Абайской (на 8,9%), Акмолинской (на 8,1%) областях и городе Алматы (на 9%). Снижение зафиксировано в Жетісу (на 4,7%), Костанайской (на 3,5%), Павлодарской (на 2,6%), Туркестанской (на 2,6%) и Кызылординской (на 1,5%) областях", - отмечается в отчете.

За семь месяцев произведено промышленной продукции на сумму 35 963 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли - на 18 827 млрд тенге (52,4% от общего объема), в обрабатывающей - на 15 230 млрд тенге (42,3%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике выросли объемы добычи руд цветных металлов (105,6%), угля (102,1%), производства напитков (107%), табачных изделий (115%), химической (110,7%) и металлургической промышленности (104,7%), резиновых и пластмассовых изделий (104,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (102,5%).

Также в Казахстане выросли активы банковского сектора. За август они увеличились на 2,9%, или на 1,2 трлн тенге, и на 1 сентября 2022 года составили 41,5 трлн тенге, сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Рост активов с начала года составил 10,3%, или 3,9 трлн тенге.

Кредиты экономике за август 2022 года выросли на 1,6% и составили 20,7 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2022 года составил 11,8%, или 2,2 трлн тенге.

Кредиты юридическим лицам составили 7,9 трлн тенге, незначительно снизившись за август 2022 года на 0,5%. Снижение произошло в результате крупных погашений, которые превысили новые выдачи кредитов. Займы крупному бизнесу увеличились с начала 2022 года на 4,0%, до 3,4 трлн тенге, займы МСБ (включая ИП) - на 3,3%, до 5,4 трлн тенге", - сообщает АРРФР.

Кредиты физических лиц составили 12,7 трлн тенге, увеличившись за август 2022 года на 2,9% (с начала текущего года рост на 18,7%).

Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 3,1%, до 4,1 трлн тенге, в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов, в том числе займов индивидуальным предпринимателям на бизнес-цели на 2,3%, до 7,0 трлн тенге", - отмечает агентство.

Депозиты резидентов в депозитных организациях в августе 2022 года увеличились на 0,8%, до 28,3 трлн тенге (с начала года рост - 4,3%). Депозиты юридических лиц увеличились на 1,2%, до 14,6 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 0,4%, до 13,6 трлн тенге.