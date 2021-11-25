Установить временные экспортные пошлины на вывоз зерновых и семян масличных культур предлагают депутаты

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Такое мнение озвучил в своем депзапросе на имя министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева мажилисмен Ерлан Барлыбаев.
Традиционно Казахстан и Россия являются основными производителями сельхозсырья, в том числе зерновых и масличных культур на Евразийском континенте. Сегодня на фоне резкого роста цен на продовольствие во всём мире на 30-40%, как подчеркнул вчера Первый Президент Назарбаев, мы просто обязаны извлекать реальную выгоду из этих преимуществ. Такая возможность связана с переработкой данного сырья и дальнейшим экспортом продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого имеются все необходимые производственные мощности. Однако сложившаяся в последние годы беззубая политика внешней торговли привела к тому, что наше сырьё перерабатывают и "снимают сливки" совершенно посторонние структуры из соседних стран. Дошло до того, что из-за нехватки сырья, мельничные комплексы загружены на 35-40%, а маслозаводы - на 50%. Отсутствие переработки лишает внутренний рынок собственных продовольственных товаров. Это создаёт необходимость закрывать потребительский спрос импортной продукцией, импортируя инфляцию и подрывая курс национальной валюты", - подчеркивает депутат.
По его словам, проблема стала настолько очевидной, что с августа текущего года и Казахстан, и Россия стали вводить меры по ограничению вывоза сырья.
В нашей стране Минсельхоз ввёл квотирование на экспорт зерновых и семян масличных культур. Однако квотирование - непрозрачный и крайне коррупциогенный инструмент, о чём уже сообщают предприниматели из регионов. Иногда квоту легче получить перекупщикам, чем тем, кто сам в условиях засухи с трудом вырастил урожай", - сообщил Барлыбаев.
Он озвучил мнение, что регулирование экономики должно проводиться рыночными методами.
Например, в Российской Федерации вместо квотирования введена экспортная пошлина от 320 долларов США за тонну подсолнечника, 165 евро за тонну рапса. Такая мера обеспечивает равный доступ, а также сдерживает инфляцию на внутреннем рынке, снижает его импортозависимость и защищает национальную валюту. Для справки: за 2020 год объем экспорта из Казахстана только масличных культур составил почти 1 млн тонн. То есть, при экспортной пошлине даже не 320 долларов, как в России, а хотя бы в 100 долларов за тонну, бюджет получил бы дополнительно 100 млн долларов США или 43 млрд тенге!".
Депутат подчеркнул и другую выгодную сторону такой политики. Переработка зерновых и семян масличных дает высокий выход отрубей и шрота, которые служат основой высококалорийных кормов.
Всем известна бедственная ситуация в текущем году с массовым падежом скота и отправкой вагонов с сеном в засушливые регионы. Так вот, при переработке указанных объемов сырья в своей стране, животноводы Казахстана получили бы более 1,5 млн тонн отрубей и около 300 тыс. тонн шрота, что эквивалентно 3-4 млн тонн комбикормов. Этот объем мог бы стать не только реальным спасением, но и огромной кормовой базой животноводства, вместо тюков сена. В век продовольственного бума мы сидим на золоте и своими руками отдаём его за бесценок более умным соседям, которые, в отличие от наших чиновников, просто умеют считать", - резюмировал депутат.
В депзапросе депутаты фракции "Ак жол" предлагают:
- установить временные экспортные пошлины на вывоз зерновых и семян масличных культур. Полученный доход направить на стимулирование сельхозпроизводителей;
- принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК;
- использовать возможности переработки зерновых и масличных для формирования кормовой базы отечественного животноводства.