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Установить временные экспортные пошлины на вывоз зерновых и семян масличных культур предлагают депутаты

24.11.2021, 15:13 79921
Установить временные экспортные пошлины на вывоз зерновых и семян масличных культур предлагают депутаты
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Установить временные экспортные пошлины на вывоз зерновых и семян масличных культур предлагают депутаты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такое мнение озвучил в своем депзапросе на имя министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева мажилисмен Ерлан Барлыбаев. 
 

Традиционно Казахстан и Россия являются основными производителями сельхозсырья, в том числе зерновых и масличных культур на Евразийском континенте. Сегодня на фоне резкого роста цен на продовольствие во всём мире на 30-40%, как подчеркнул вчера Первый Президент Назарбаев, мы просто обязаны извлекать реальную выгоду из этих преимуществ. Такая возможность связана с переработкой данного сырья и дальнейшим экспортом продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого имеются все необходимые производственные мощности. Однако сложившаяся в последние годы беззубая политика внешней торговли привела к тому, что наше сырьё перерабатывают и "снимают сливки" совершенно посторонние структуры из соседних стран. Дошло до того, что из-за нехватки сырья, мельничные комплексы загружены на 35-40%, а маслозаводы - на 50%. Отсутствие переработки лишает внутренний рынок собственных продовольственных товаров. Это создаёт необходимость закрывать потребительский спрос импортной продукцией, импортируя инфляцию и подрывая курс национальной валюты", - подчеркивает депутат. 

 
По его словам, проблема стала настолько очевидной, что с августа текущего года и Казахстан, и Россия стали вводить меры по ограничению вывоза сырья.
 

В нашей стране Минсельхоз ввёл квотирование на экспорт зерновых и семян масличных культур. Однако квотирование - непрозрачный и крайне коррупциогенный инструмент, о чём уже сообщают предприниматели из регионов. Иногда квоту легче получить перекупщикам, чем тем, кто сам в условиях засухи с трудом вырастил урожай", - сообщил Барлыбаев.

 
Он озвучил мнение, что регулирование экономики должно проводиться рыночными методами. 
 

Например, в Российской Федерации вместо квотирования введена экспортная пошлина от 320 долларов США за тонну подсолнечника, 165 евро за тонну рапса. Такая мера обеспечивает равный доступ, а также сдерживает инфляцию на внутреннем рынке, снижает его импортозависимость и защищает национальную валюту. Для справки: за 2020 год объем экспорта из Казахстана только масличных культур составил почти 1 млн тонн. То есть, при экспортной пошлине даже не 320 долларов, как в России, а хотя бы в 100 долларов за тонну, бюджет получил бы дополнительно 100 млн долларов США или 43 млрд тенге!". 

 
Депутат подчеркнул и другую выгодную сторону такой политики. Переработка зерновых и семян масличных дает высокий выход отрубей и шрота, которые служат основой высококалорийных кормов.
 

Всем известна бедственная ситуация в текущем году с массовым падежом скота и отправкой вагонов с сеном в засушливые регионы. Так вот, при переработке указанных объемов сырья в своей стране, животноводы Казахстана получили бы более 1,5 млн тонн отрубей и около 300 тыс. тонн шрота, что эквивалентно 3-4 млн тонн комбикормов. Этот объем мог бы стать не только реальным спасением, но и огромной кормовой базой животноводства, вместо тюков сена. В век продовольственного бума мы сидим на золоте и своими руками отдаём его за бесценок более умным соседям, которые, в отличие от наших чиновников, просто умеют считать", - резюмировал депутат.

 
В депзапросе депутаты фракции "Ак жол" предлагают:
 
- установить временные экспортные пошлины на вывоз зерновых и семян масличных культур. Полученный доход направить на стимулирование сельхозпроизводителей;
 
- принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК;
 
- использовать возможности переработки зерновых и масличных для формирования кормовой базы отечественного животноводства.
 

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Moody's повысило рейтинги "Банк ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 5509
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банка ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС

25.11.2021, 18:49 10720
Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном 20 заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
За 7 месяцев объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиардов долларов. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% (29,9 миллиарда долларов). 
 
Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации. Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил 15,4 миллиарда долларов. 
 
Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы "Зеленый пояс ШОС". 
 
В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему. 
 
Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай вырос на 36% и составил 604,5 тысячи ДФЭ. 
 

Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Мамин. 

 
Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе. 
 
Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания пула технопарков ШОС.
 

"КазМунайГаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 7 раз

25.11.2021, 18:38 1675
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Чистая прибыль АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО в январе - сентябре 2021 года по сранению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге (2 219 млн долларов) за девять месяцев 2021 года по сравнению с 136 млрд тенге (333 млн долларов) за девять месяцев 2020 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 947 млрд тенге (2 231 млн долларов)", - сообщили в компании.

 
Также согласно финотчетности, выручка за девять месяцев 2021 года увеличилась на 43,7% и составила 4 792 млрд тенге (11 284 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 86,8% до 1 590 млрд тенге (3 743 млн долларов) в сравнении с девятью месяцами 2020 года.
 

Свободный денежный поток составил 438 млрд тенге (1 031 млн долларов) по сравнению с 146 млрд тенге (357 млн долларов) за девять месяцев 2020 года", - отмпечается в финансовой отчетности КМГ.

 
Кроме того, чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 2 240 млрд тенге (5 262 млн долларов), снизившись на 13,6% по сравнению с показателем на уровне 2 594 млрд тенге (6 162 млн долларов) на конец 2020 года. Общий долг на 30 сентября 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 4 024 млрд тенге (9 453 млн долларов).
 
Как сообщалось ранее, объем добычи нефти и газового конденсата составил 15 923 тыс. тонн по сравнению с 16 423 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года. Объемы транспортировки нефти составили 55 727 тыс. тонн по сравнению с 55 225 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года.
 
Транспортировка газа выросла на 12%, составив 71 036 млн кубометров. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.
 

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