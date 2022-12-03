Установлены размеры МЗП, минимальной пенсии и прожиточного минимума на 2023 год

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", подписанном президентом страны, установлены размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии, величина прожиточного минимума и другие базовые показатели.
Законом предусмотрено установление с 1 января 2023 года величин:
- минимального размера заработной платы - 70 000 тенге;
- минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге;
- минимального размера пенсии - 53 076 тенге;
- месячного расчетного показателя - 3450 тенге;
- прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев 1 декабря подписал закон о госбюджете на 2023-2025 годы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести новую методику определения МЗП.