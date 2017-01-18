Утвержден перечень товаров беспошлинного ввоза в ЕАЭС из наименее развитых и развивающихся стран

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Утвержден перечень товаров беспошлинного ввоза в ЕАЭС из наименее развитых и развивающихся стран18.01.2017
Экономика  13:15

Москва. 18 января. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень товаров, происходящих из 49 наименее развитых и 104 развивающихся стран, при ввозе которых на территорию Евразийского экономического союза будут снижены на 25% или полностью обнулены ставки ввозных таможенных пошлин, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Перечень разработан в рамках реализации договоренностей IX Министерской конференции ВТО по либерализации доступа товарам из наименее развитых стран, передает Kazakhstan Today.

Подготовленный перечень охватывает как товары, уже пользующиеся тарифными преференциями (мясо и пищевые субпродукты, рыба, молочная продукция, мед, фрукты, орехи, кофе, чай, рис, пряности, какао-бобы, предметы коллекционирования и антиквариат, драгоценные металлы и жемчуг, ковры ручной работы), так и товары, в отношении которых для наименее развитых стран был расширен преференциальный доступ (черные и цветные металлы, некоторые виды машиностроительной продукции).

"Количество товаров, попадающих под полное обнуление таможенных пошлин, составило 62% от всей номенклатуры. В будущем мы планируем продолжить расширение беспошлинного доступа до максимального уровня в 97% товарной номенклатуры", - заявила член Коллегии (министр) ЕЭК Вероника Никишина.
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