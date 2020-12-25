Утвержден порядок взаимодействия ЕЭК и стран ЕАЭС для реализации соглашения по пенсионному обеспечению трудящихся

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил порядок взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств Евразийского экономического союза и комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС от 20 декабря 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Документ регламентирует взаимодействие между органами пенсионного обеспечения и здравоохранения стран ЕАЭС и комиссией по вопросам назначения и выплаты пенсий трудящимся. Порядок регулирует механизм экспорта пенсии из одного государства союза в другое, а также вопросы, касающиеся медицинского освидетельствования трудящихся для целей пенсионного обеспечения.

Такое взаимодействие на начальном этапе будет осуществляться на бумажной основе с последующим переходом к цифровому взаимодействию с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС после запуска информационных ресурсов стран союза. Это позволит снять обременение с трудящихся, связанных с подтверждением сведений о трудовой деятельности", - рассказали в пресс-службе ЕЭК.

По словам помощника председателя Коллегии ЕЭК Ии Малкиной, трудящимся стран ЕАЭС будет достаточно заполнить анкету и отдать ее в компетентный орган государства проживания или государства трудоустройства.

Напомню, страны завершили ратификацию соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. Ожидаем, что в ближайшее время оно вступит в силу", - рассказала она.

Кроме того, в соответствии с решением совета ЕЭК были внесены соответствующие изменения в решение совета от 18 апреля 2018 года № 44 и установлены временные меры по упрощению процедур оценки соответствия серийно выпускаемой продукции.

Ия Малкина пояснила, что принятое решение позволит не допустить дефицита продукции на общем рынке союза и минимизировать для бизнеса последствия пандемии.

Временные меры дают возможность подтверждать соответствие как импортной продукции, так и произведенной на территории союза.

Меры вводятся сроком на один год и начнут применяться через 10 дней с даты официального опубликования решения.

Совет ЕЭК также утвердил перечень товаров - отдельных видов молочной продукции, которые подлежат маркировке средствами идентификации. В частности, были определены сроки введения запрета на ввод в оборот немаркированных товаров из этого перечня.

Документ предлагает три этапа введения обязательной маркировки товаров на всей территории союза:

1. До 1 июня 2021 года - для сыров, а также для мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао.

2. До 1 сентября 2021 года - для молочной продукции (молоко, сливки, йогурт, кефир, творог, сливочное масло) со сроком хранения более 40 суток.

3. До 1 декабря 2021 года - для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.

Решением определена продукция, которую не нужно будет маркировать. Это, например, детское питание для детей до трех лет. Не будет осуществляться и маркировка остатков товара", - рассказала Малкина.

По ее словам, дата введения маркировки в соответствии с принятым решением будет определяться страной Союза самостоятельно.

Кроме того, советом ЕЭК был утвержден технический регламент о требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов.

Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов при проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве (реконструкции), эксплуатации (приемке и вводе в эксплуатацию, консервации), утилизации (ликвидации), а также правила оценки их соответствия.

Техрегламент рассматривает магистральный трубопровод как единый производственно-технологический комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов и сооружений, и предназначенный для транспортировки жидких или газообразных углеводородов.

Предполагается, что регламент вступит в силу с 1 июля 2021 года", - проинформировала Малкина.

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