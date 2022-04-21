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Увеличение трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге одобрили в мажилисе

20.04.2022, 11:20 13686
Увеличение трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге одобрили в мажилисе
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В ходе пленарного заседания депутаты мажилиса Республики Казахстан одобрили проект закона "О внесении изменений в закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал во время пленарного заседания первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, законопроект предусматривает увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге.
 

Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений президента", - сказал он, отметив, что целевые показатели Нацфонда сохраняются в пределах фискальных ограничений.


Напомним, для реализации поручений президента дополнительно выделят 1,8 трлн тенге.
 

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Глава Союза машиностроителей доложил премьер-министру о состоянии отрасли

20.04.2022, 21:19 3926
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел рабочую встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава Союза машиностроителей доложил о состоянии отрасли, стоящих задачах и перспективах развития в условиях влияния внешних факторов. По итогам 2021 года значительный рост показали: железнодорожное машиностроение - на 300%, сельхозмашиностроение - на 50,4%, горно-металлургическое машиностроение - на 29,3%, автомобилестроение - на 24%, электротехническое машиностроение - на 16,7% и нефтегазовое машиностроение - на 14,2%, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года, обеспечения отечественным сырьем предприятий отрасли, выделения доступного финансирования для создания новых и модернизации действующих производств, заключения оффтэйк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, а также увеличения объемов производства и внутристрановой ценности в сфере машиностроения. 
 
По словам Пшембаева, в 2021 году общий объем импорта составил 41 млрд долларов, из них 17 млрд долларов, или 41%, приходится на продукцию отечественного машиностроения. В этой связи вопрос замещения импорта собственным производством является очень актуальной задачей для развития данного рынка и выхода на экспорт. 
 
По итогам встречи Алихан Смаилов отметил, что правительством страны будет продолжена работа по стимулированию отрасли и созданию благоприятных условий для развития машиностроения в Казахстане.
 

Вице-министр нацэкономики назвал регионы - аутсайдеры по инвестициям в основной капитал

20.04.2022, 20:42 4446
Вице-министр нацэкономики назвал регионы - аутсайдеры по инвестициям в основной капитал
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, в ходе которого были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций в основной капитал (ИОК) за 2021 год и I квартал 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая с докладом, вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров сообщил, что по итогам 2021 года лидерами в исполнении планов по привлечению ИОК стали Шымкент (115% от плана - 462,1 млрд тенге), Актюбинская (101,8% от плана - 815,6 млрд тенге) и Костанайская (101,3% от плана - 416,2 млрд тенге) области, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
В числе аутсайдеров по этому показателю Северо-Казахстанская (80,4% от плана - 331,9 млрд тенге), Западно-Казахстанская (69,6% от плана - 423,7 млрд тенге) и Кызылординская (66,4% от плана - 302,8 млрд тенге) области. 
 
Среди государственных органов лидерами являются МСХ РК (108,4% от плана - 893,3 млрд тенге), МИИР РК (100,3% от плана - 6 036,7 млрд тенге) и МЦРИАП РК (98,7% от плана - 235,8 млрд тенге). 
 
Неисполнение планов отмечено со стороны МКС РК (62,8% от плана - 566,6 млрд тенге) и Минздрав РК (49,3% от плана - 198,7 млрд тенге). 
 
Заслушав выступления других докладчиков по регионам и ведомствам, Алихан Смаилов отметил, что новые экономические вызовы несут в себе не только риски, но и возможности для роста, поэтому руководству всех регионов и госорганов нужно активизироваться в этом направлении. 
 

Мы видим, что есть определенные риски у госорганов по недостижению целевых показателей. Отстающим центральным госорганам и регионам следует обратить на это внимание. Поручаю активизировать работу по привлечению инвестиций в основной капитал и держать данный вопрос на особом контроле. Министры и акимы будут нести за это персональную ответственность", - сказал премьер-министр РК. 

 

Еще несколько предприятий будут возвращены в госсобственность в РК

20.04.2022, 16:09 8516
Еще несколько предприятий будут возвращены в госсобственность в РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Правительством Республики Казахстан принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принять предложение ТОО "Темір Триумф" о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества "Центр транспортного сервиса" по договору дарения", - говорится в тексте постановления, размещенном на сайте правительства. 

 
В кабмине отметили, что АО "ЦТС" является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане. Также по договору дарения ТОО "Integrity Solutions" передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Soft Art", осуществляющего деятельность в инфокоммуникационной сфере. 
 
Также частная компания Bridge capital investments limited передает государству 100-процентную долю участия в уставных капиталах ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит", ТОО "Топаз-НС", работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности. 
 

Акции АО "ЦТС" и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", - отмечается в постановлении. 

 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

Ремонт на КТК скоро завершится - Мирзагалиев

20.04.2022, 15:17 9526
Ремонт на КТК скоро завершится - Мирзагалиев
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о сроках завершения ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме и о текущей деятельности национальной компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Президенту было доложено о скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК", - сообщает Акорда.

 
Токаеву также сообщили о строительстве комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. По словам Магзума Мирзагалиева, этот завод планируется ввести в строй в ближайшие месяцы, благодаря этому Казахстан сможет стать нетто-экспортером нефтегазохимической продукции.
 
Глава государства подчеркнул особую важность развития нефтегазохимической отрасли страны.

Напомним, министр финансов РК оценил ущерб для Казахстана от аварии на КТК. По его мнению, он составит 100 - 150 млрд тенге. 

Ранее депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.
 

В Минэнерго не исключают возврата к первоначальному плану добычи нефти - 87,5 млн тонн

20.04.2022, 12:52 11811
В Минэнерго не исключают возврата к первоначальному плану добычи нефти - 87,5 млн тонн
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Отвечая на вопросы депутатов мажилиса, министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что Казахстан может вернуться к первоначальному плану добычи нефти на 2022 год на уровне 87,5 миллиона тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если мы используем наши альтернативные маршруты и ситуация на нефтепроводе КТК разрешится как можно скорее, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану в 87,5 млн тонн. У нас ожидания такие", - сказал Акчулаков.


При этом он отметил, что есть вероятность, что ремонт на КТК затянется, поэтому план по добыче нефти на 2022 год был пересмотрен с 87,5 до 86 млн тонн.

Ранее министр финансов Республики Казахстан оценил ущерб для Казахстана от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме в 100 - 150 млрд тенге. При этом подчеркнул, что потери будут меньше, если нарушения исправят быстро.

6 апреля глава Минэнерго рассказал, что на Каспийском трубопроводном консорциуме работает один причал. Спустя неделю депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.
 

Бахыт Султанов возглавил совет директоров фонда "Даму"

20.04.2022, 12:08 12416
Бахыт Султанов возглавил совет директоров фонда "Даму"
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов стал председателем совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его совета директоров от 14 апреля 2022 года Султанов Б.Т. избран председателем совета директоров фонда", - говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи. 

 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из семи человек: Султанов Б.Т., Бахмутова Е.Л., Баталов Р.А., Нургалиева А.Б., Жаксылыков Т.М., Мухамеджанов А.Б., Бурибаева Г.А.
 

В Казахстане в 2021 году производство подсолнечного масла выросло на 10,2%

20.04.2022, 10:06 14746
В Казахстане в 2021 году производство подсолнечного масла выросло на 10,2%
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - По итогам 2021 года объемы производства масла подсолнечного рафинированного увеличились на 10,2% по сравнению с 2020 годом и составили 147,6 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях обеспечения потребности внутреннего рынка, стабилизации цен и загрузки перерабатывающих предприятий Министерством сельского хозяйства в сентябре 2021 года введены ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного. С момента введения ограничительных мер стабилизировалась розничная цена на масло подсолнечное, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
 
За прошедший период 2022 года экспорт подсолнечного масла увеличился в 4,8 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года (140,7 тысячи тонн и 28,9 тысячи тонн соответственно).
 
Ежегодно порядка 60% от общего объема экспорта масла подсолнечного поставляется в Узбекистан, при этом наблюдается расширение рынков сбыта подсолнечного масла, помимо традиционных стран (Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Китай) отгрузки масла подсолнечного осуществлялись в Чехию, Литву, Турцию.
 

Для стимулирования развития сырьевой базы оказываются меры господдержки производителям масличных культур (субсидируется сдача маслосемян на переработку, приобретение семян, удобрений, пестицидов и т.д.), благодаря чему в прошлом году площади посева подсолнечника увеличились на 200 тысяч га. В текущем году планируется увеличить посев подсолнечника на 20,7 тысячи га", - проинформировали в ведомстве.

 

Казахстан в апреле нарастит поставки нефти в Россию и Китай

19.04.2022, 14:42 24176
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В связи с аварией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) компания "КазТрансОйл" ведет перераспределение поставок нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с перераспределением поставки нефти с системы АО "КТК-К" в апреле ожидается увеличение приема нефти с месторождений Кашаган и Карачаганак на экспорт по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл". Так, в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, в апреле объем экспорта карачаганакской нефти по участку Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара запланирован на уровне 154,7 тысячи тонн, кашаганской нефти - 60 тысяч тонн. Предполагаемый объем транспортировки кашаганской нефти на экспорт в Китайскую Народную Республику по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу составит 40 тысяч тонн", - сообщили в пресс-службе "КазТрансОйл".

 
Напомним: 21 - 22 марта после шторма были обнаружены повреждения на выносных причальных устройствах морского терминала КТК, вследствие чего их эксплуатация была приостановлена. К концу марта один из причалов КТК частично возобновил работу. 
 
Вместе с тем Минэнерго РК из-за аварии на КТК начало прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 
 
По оценке главы Минфина Казахстана Ерулана Жамаубаев, ущерб для Казахстана от аварии на КТК может составить в пределах 100 - 150 млрд тенге.
 

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