Увеличение трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге одобрили в мажилисе

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел рабочую встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Союза машиностроителей доложил о состоянии отрасли, стоящих задачах и перспективах развития в условиях влияния внешних факторов. По итогам 2021 года значительный рост показали: железнодорожное машиностроение - на 300%, сельхозмашиностроение - на 50,4%, горно-металлургическое машиностроение - на 29,3%, автомобилестроение - на 24%, электротехническое машиностроение - на 16,7% и нефтегазовое машиностроение - на 14,2%, сообщает пресс-служба главы правительства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года, обеспечения отечественным сырьем предприятий отрасли, выделения доступного финансирования для создания новых и модернизации действующих производств, заключения оффтэйк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, а также увеличения объемов производства и внутристрановой ценности в сфере машиностроения.

По словам Пшембаева, в 2021 году общий объем импорта составил 41 млрд долларов, из них 17 млрд долларов, или 41%, приходится на продукцию отечественного машиностроения. В этой связи вопрос замещения импорта собственным производством является очень актуальной задачей для развития данного рынка и выхода на экспорт.

По итогам встречи Алихан Смаилов отметил, что правительством страны будет продолжена работа по стимулированию отрасли и созданию благоприятных условий для развития машиностроения в Казахстане.