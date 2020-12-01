Увеличилось количество груженых вагонов в направлении Китая

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 30 ноября в направлении Достык - Алашанькоу отставлено от движения 177 поездов (8850 вагонов), в направлении Алтынколь - Хоргос - 42 поезда (2016 вагонов). За последние две недели практически в два раза сократился прием поездов из РК на погранпереходах Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", за последние 15 дней китайской стороной не принимаются грузы в крытых вагонах, в том числе зерновые культуры в мешках, цветной металл, удобрения, химикаты, стройматериалы, хлопок и грузы в полувагонах, включая кокс, ферросплавы, лес.

В результате по состоянию на 30 ноября в направлении погранперехода Достык - Алашанькоу имеются 11 829 вагонов, около 3 тысяч контейнеров, а в направлении погранперехода Алтынколь - Хоргос - 3447 вагонов и свыше 1,8 тысячи контейнеров. Все это приводит к нарушению срока доставки груза", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что для недопущения распространения коронавируса Государственной комиссией Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР) приняты дополнительные меры контроля при приеме и перегрузе грузов на китайской стороне.

В сложившейся ситуации АО "НК "КТЖ" приняло ограничительные меры на погрузку грузов в направлении КНР через погранпереход Достык - Алашанькоу, кроме грузов в биг-бэгах, контейнерах и полувагонов для перевозки окатышей. Также с 1 по 10 декабря ограничена погрузка всех грузов, кроме контейнеров и полувагонов для перевозки окатышей.

Кроме того, с 5 по 15 декабря вводится ограничение транзита на прием всех грузов, кроме контейнеров и вагонов для перевозки кокса.

В направлении Достык - Алашанькоу уже брошено 45 поездов с контейнерами. В случае увеличения отставленных поездов с контейнерами возможно ограничение приема контейнеров из Европы на Китай, что сильно скажется на имидже и развитии транзитных перевозок контейнеров в направлении Китай - Европа - Китай", - отметили в НК.

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